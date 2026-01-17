FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की, साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी-राहुल, सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही- राहुल, एमपी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए-राहुल

बिग बॉस-खतरों के खिलाड़ी को टक्कर देने आ रहा है फराह खान का ‘The 50’, जानें कब-कहां और किन कंटेसटेंट्स के साथ देगा दस्तक?

फराह खान का नया रियलिटी शो ‘द 50’ जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर शुरू होगा. इसमें करण पटेल और फैजल शेख जैसे 50 सितारे मुकाबला करेंगे.

Pragya Bharti

Updated : Jan 17, 2026, 11:33 AM IST

बिग बॉस-खतरों के खिलाड़ी को टक्कर देने आ रहा है फराह खान का ‘The 50’, जानें कब-कहां और किन कंटेसटेंट्स के साथ देगा दस्तक?

Farah Khan 

इंडियन टेलीविजन और ओटीटी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान अपना नया और अनोखा रियलिटी शो ‘द 50’ लेकर आ रही हैं. इस शो का पहला लुक 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में दिखाया गया था, जिसके बाद से ही फैंस के बीच इसे लेकर भारी उत्सुकता है.

कब और कहां देख सकेंगे?

शो की आधिकारिक रिलीज डेट घोषित कर दी गई है. ‘द 50’ 1 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म: यह शो जियो हॉटस्टार पर रात 9:00 बजे स्ट्रीम होगा.
टीवी चैनल: कलर्स टीवी पर इसे रात 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा.
एपिसोड्स: यह शो कुल 50 एपिसोड्स का होगा.

क्या है 'द 50' का अनोखा कॉन्सेप्ट?

यह शो मशहूर फ्रेंच सीरीज 'Les Cinquante' (The Fifty) का भारतीय एडाप्टेशन है. इसका फॉर्मेट काफी हद तक 'स्क्विड गेम' जैसा है लेकिन इसमें हिंसा नहीं, बल्कि कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी. शो में एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया और स्पोर्ट्स जगत की 50 हस्तियों को एक आलीशान महल (Madh Island, Mumbai) में कैद किया जाएगा. शो में एक रहस्यमयी गेम मास्टर होगा जिसे 'द लायन' कहा जाएगा, जो अपने सहायकों के साथ मिलकर कंटेस्टेंट्स को टास्क देगा. हर टास्क के बाद कंटेस्टेंट्स को आपस में ही वोट करके किसी को बाहर करना होगा. अंत में बचने वाला एक ही शख्स विजेता बनेगा.

कंफर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट

मेकर्स ने धीरे-धीरे नामों का खुलासा करना शुरू कर दिया है. अब तक के कंफर्म नाम इस प्रकार हैं.
करण पटेल: 'ये है मोहब्बतें' फेम एक्टर पहले कंफर्म कंटेस्टेंट हैं.
फैजल शेख (Mr Faisu): मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 'खतरों के खिलाड़ी' फेम.
अर्चना गौतम: 'बिग बॉस 16' की चर्चित कंटेस्टेंट.
दिव्या अग्रवाल: 'बिग बॉस ओटीटी' सीजन 1 की विनर.
चाहत पांडे: 'बिग बॉस 18' की मशहूर प्रतिभागी.
दिग्विजय सिंह राठी: हाल ही में 'बिग बॉस' से चर्चा में आए सोशल मीडिया स्टार.

संभावित नामों की सूची

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओरी, मल्लिका शेरावत, विवियन डीसेना, जय भानुशाली, श्वेता तिवारी, सबा आज़ाद, धनश्री वर्मा, उर्फी जावेद और अभिषेक कुमार आदि शो में इन सितारों के होने की भी प्रबल संभावना है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

