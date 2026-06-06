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'ये तो सबसे अमीर यूट्यूबर निकलीं!'.. फराह खान के महंगे गिफ्ट्स देख वरुण धवन का रिएक्शन वायरल 

फेमस फिल्ममेकर फराह खान ने अपने यूट्यूब व्लॉग के दौरान वरुण धवन, डेविड धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े को लाखों रुपये की महंगी घड़ी और डायमंड पेंडेंट उपहार में देकर सबको चौंका दिया.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 06, 2026, 02:16 PM IST

'ये तो सबसे अमीर यूट्यूबर निकलीं!'.. फराह खान के महंगे गिफ्ट्स देख वरुण धवन का रिएक्शन वायरल 

Image Credit: AI, YouTube

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बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल के जरिए चर्चा में बनी हुई हैं. अपने हालिया व्लॉग में, फराह ने अपनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की पूरी टीम को शानदार गिफ्ट्स देकर सबका दिल जीत लिया.

सेलिब्रिटीज को दिए महंगे तोहफे

फराह खान के घर पहुंचे वरुण धवन, उनके पिता डेविड धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े को उन्होंने सरप्राइज गिफ्ट दिए. फराह ने वरुण और डेविड धवन को 'लकी हार्वे' ब्रांड की लग्जरी घड़ियां उपहार में दीं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है. वहीं, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर को उन्होंने 'अयानिका' के लैब-ग्रोन डायमंड पेंडेंट दिए. इन महंगे तोहफों को देखकर वरुण धवन भी हैरान रह गए और मजाक में कह दिया- 'फराह अब सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यूट्यूबर बन गई हैं'.

यूट्यूब पर कामयाबी का सफर

फराह खान ने साल 2024 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और आज उनके चैनल पर 2.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. उनके व्लॉग्स, जिनमें वे मशहूर हस्तियों के साथ कुकिंग करती नजर आती हैं, दर्शकों को बेहद पसंद आते हैं. उन्हें यूट्यूब से सिल्वर के साथ गोल्ड प्ले बटन भी मिल चुका है.

फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का क्रेज

डेविड धवन द्वारा निर्देशित यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की तिकड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अपनी शानदार ओपनिंग डे पर 7.50 करोड़ रुपये की कमाई की है.

फराह खान का यह अंदाज साबित करता है कि वे न केवल एक बेहतरीन कलाकार हैं, बल्कि अपने दोस्तों और सहयोगियों का ख्याल रखने में भी पीछे नहीं रहतीं.

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