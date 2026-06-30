Viral: 5वीं की किताब में छपा 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' सॉन्ग? क्या सचमें बच्चे पढ़ रहे हैं ऐश्वर्या राय का हिट गाना?

ओडिशा के स्कूलों में 5वीं कक्षा की अंग्रेजी किताब में ऐश्वर्या राय का गाना 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' छपने से बड़ा विवाद छिड़ गया है. प्रशासन की गंभीर लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं.

ओडिशा के स्कूली शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया, जब 5वीं कक्षा के छात्रों की अंग्रेजी की किताब में बॉलीवुड का एक मशहूर गाना छपा हुआ मिला. स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की सुपरहिट फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' का लोकप्रिय गाना 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' शामिल होने से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

किताबों में बड़ी चूक पर मचा बवाल

ओडिशा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला तब प्रकाश में आया जब स्कूल की नई किताबों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए तैयार की गई इस किताब में गाने के बोल देखकर अभिभावक और शिक्षाविद हैरान रह गए. यह घटना स्कूल की किताबों के संपादन और क्वालिटी कंट्रोल की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाती है कि आखिर बच्चों तक यह सामग्री कैसे पहुंच गई.

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शिक्षा अधिकारियों पर गिरी गाज

इस गलती ने उन चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई किताबों में खामियों की बात कही गई थी. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के सख्त रुख के बाद, एससीईआरटी (SCERT) के पूर्व डायरेक्टर मनोज पाढ़ी और तीन असिस्टेंट डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है.

#WATCH | Bhubaneswar | In a major blunder, popular Bollywood song 'Nimbooda Nimbooda' from the film 'Hum Dil De Chuke Sanam' starring Aishwarya Rai has reportedly been printed in a Class 5 English textbook.#Odisha pic.twitter.com/heP1ALiEK1 June 28, 2026

तथ्यों की जांच में सामने आया है कि क्लास 1 से 8 तक की 55 नई किताबों में 1,600 से अधिक त्रुटियां (व्याकरण, स्पेलिंग और तथ्य) मौजूद हैं. सबसे अधिक 705 गलतियां कक्षा 8 की किताबों में पाई गई हैं.

भविष्य की रणनीति और सुधार

इस विवाद के बाद, शिक्षा विभाग ने बच्चों को सही अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 'क्वालिटी एश्योरेंस सेल' स्थापित करने का निर्णय लिया है. साथ ही, एक 'इर्राटा रजिस्टर' तैयार किया जा रहा है ताकि छात्रों को इन गलतियों से होने वाली भ्रामक जानकारी से बचाया जा सके. यह घटना स्कूली शिक्षा में प्रूफरीडिंग और जवाबदेही की महत्ता को रेखांकित करती है.

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