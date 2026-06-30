FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दुनिया के किन-किन देशों में चलता है भारत का UPI? जानें हमारे कितने पड़ोसी देशों ने अपनाया यह पेमेंट सिस्टम

दुनिया के किन-किन देशों में चलता है भारत का UPI? जानें हमारे कितने पड़ोसी देशों ने अपनाया यह पेमेंट सिस्टम

अमेजन 300 रु की खरीदारी पर ₹100 दे रहा वापस! जानिए क्या है कैशबैक ऑफर

अमेजन 300 रु की खरीदारी पर ₹100 दे रहा वापस! जानिए क्या है कैशबैक ऑफर

WhatsApp Update: व्हाट्सएप के नए फीचर पर Telegram ने ली चुटकी, क्या दोनों ऐप्स का यूजरनेम फीचर एक जैसा है? 

WhatsApp Update: व्हाट्सएप के नए फीचर पर Telegram ने ली चुटकी, क्या दोनों ऐप्स का यूजरनेम फीचर एक जैसा है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Viral: 5वीं की किताब में छपा 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' सॉन्ग? क्या सचमें बच्चे पढ़ रहे हैं ऐश्वर्या राय का हिट गाना?

ओडिशा के स्कूलों में 5वीं कक्षा की अंग्रेजी किताब में ऐश्वर्या राय का गाना 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' छपने से बड़ा विवाद छिड़ गया है. प्रशासन की गंभीर लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jun 30, 2026, 01:51 PM IST

Viral: 5वीं की किताब में छपा 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' सॉन्ग? क्या सचमें बच्चे पढ़ रहे हैं ऐश्वर्या राय का हिट गाना?

Image Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ओडिशा के स्कूली शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया, जब 5वीं कक्षा के छात्रों की अंग्रेजी की किताब में बॉलीवुड का एक मशहूर गाना छपा हुआ मिला. स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की सुपरहिट फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' का लोकप्रिय गाना 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' शामिल होने से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

किताबों में बड़ी चूक पर मचा बवाल

ओडिशा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला तब प्रकाश में आया जब स्कूल की नई किताबों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए तैयार की गई इस किताब में गाने के बोल देखकर अभिभावक और शिक्षाविद हैरान रह गए. यह घटना स्कूल की किताबों के संपादन और क्वालिटी कंट्रोल की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाती है कि आखिर बच्चों तक यह सामग्री कैसे पहुंच गई.

ये भी पढ़ें- Divyanka-Vivek On Parenting: 'हमें परफेक्ट पैरेंट्स नहीं बनना', आखिर कपल ने क्यों कही ये बात?

शिक्षा अधिकारियों पर गिरी गाज

इस गलती ने उन चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई किताबों में खामियों की बात कही गई थी. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के सख्त रुख के बाद, एससीईआरटी (SCERT) के पूर्व डायरेक्टर मनोज पाढ़ी और तीन असिस्टेंट डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है.

तथ्यों की जांच में सामने आया है कि क्लास 1 से 8 तक की 55 नई किताबों में 1,600 से अधिक त्रुटियां (व्याकरण, स्पेलिंग और तथ्य) मौजूद हैं. सबसे अधिक 705 गलतियां कक्षा 8 की किताबों में पाई गई हैं.

भविष्य की रणनीति और सुधार

इस विवाद के बाद, शिक्षा विभाग ने बच्चों को सही अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 'क्वालिटी एश्योरेंस सेल' स्थापित करने का निर्णय लिया है. साथ ही, एक 'इर्राटा रजिस्टर' तैयार किया जा रहा है ताकि छात्रों को इन गलतियों से होने वाली भ्रामक जानकारी से बचाया जा सके. यह घटना स्कूली शिक्षा में प्रूफरीडिंग और जवाबदेही की महत्ता को रेखांकित करती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement