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ईशा कोप्पिकर के 'अंधभक्त' वाले बयान पर कैसे मचा बवाल, सपोर्ट में उतरीं कंगना रनौत की क्यों हो रही चर्चा? जानिए पूरा विवाद

Esha Koppikar Andhbhakt Controversy: ईशा कोप्पिकर के 'अंधभक्त' वाले बयान पर सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया है. एक्ट्रेस ने देशप्रेम को लेकर बेबाक बात रखी, जिसके बाद कंगना रनौत उनके समर्थन में उतर आईं. जानिए इस पूरे विवाद की पूरी कहानी.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 19, 2026, 11:59 PM IST

ईशा कोप्पिकर के 'अंधभक्त' वाले बयान पर कैसे मचा बवाल, सपोर्ट में उतरीं कंगना रनौत की क्यों हो रही चर्चा? जानिए पूरा विवाद

Image credit: AI

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बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर का एक बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने खुद को खुलकर 'अंधभक्त' कहा. इस बयान के सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई, और अब इसमें सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत की एंट्री ने मामले को और तूल दे दिया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे की असल वजह क्या है और क्यों इस पर इतनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

क्या था ईशा कोप्पिकर का वह बयान, जिस पर मचा बवाल?

मंगलवार को अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया. पिछले कुछ दिनों से उन्हें कुछ मुद्दों पर चुप्पी साधने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था. इसी ट्रोलर संस्कृति को करारा जवाब देते हुए ईशा ने वीडियो में स्पष्ट किया कि यदि अपने देश से बेइंतिहा प्यार करना 'अंधभक्ति' है, तो वह गर्व से खुद को अंधभक्त मानती हैं. उन्होंने साफ किया कि उनकी यह निष्ठा किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि और उसकी प्रगति के लिए है.

देशप्रेम में ईशा ने क्या-क्या कहा?

अपने वीडियो में ईशा ने आगे समझाया कि एक नागरिक के रूप में वह सरकार की नीतियों से असहमत हो सकती हैं या उनसे सवाल पूछ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने देश से प्रेम नहीं करतीं. उन्होंने कहा कि यह देश उनका घर है, जहां उन्हें पहचान और रोजी-रोटी मिली है. अभिनेत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने देश पर गर्व करें और यह सोचने के बजाय कि देश ने उन्हें क्या दिया है, यह विचार करें कि वे देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं.

कंगना रनौत ने क्यों दिया साथ?

ईशा कोप्पिकर के इस वीडियो पर बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए पूरा समर्थन जताया है. कंगना ने ईशा की बातों की सराहना करते हुए अपने स्कूल के दिनों का एक वाकया साझा किया. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपने जीवन के हर पड़ाव पर बिना किसी की मदद के खुद संघर्ष किया. कंगना ने यह भी कहा कि लोग अक्सर उनके विचारों को किसी खास खेमे से जोड़ देते हैं, जबकि असलियत यह है कि वह सिर्फ अपने देश और नागरिकों से गहरा प्रेम करती हैं.

क्यों हो रही है इस पूरे मामले की इतनी चर्चा?

आज के दौर में जब भी कोई सेलिब्रिटी खुलकर राष्ट्रवाद या देशप्रेम की बात करता है, तो सोशल मीडिया का एक वर्ग उसे तुरंत राजनीतिक चश्मे से देखने लगता है. ईशा कोप्पिकर का यह बयान और उस पर कंगना रनौत का खुलकर सामने आना इस बात का प्रमाण है कि फिल्म इंडस्ट्री में वैचारिक स्वतंत्रता को लेकर बहस कितनी तीखी हो चुकी है. यह विवाद इस बात की भी मिसाल है कि कैसे सोशल मीडिया की ट्रोलिंग कई बार कलाकारों को अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रखने के लिए मजबूर कर देती है.
 

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