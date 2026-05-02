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3साल से फिल्मी दुनिया से दूर हैं इमरान हाशमी की ये एक्ट्रेस, फिर भी इंस्टाग्राम के इस खास फीचर से हर महीने छाप रहीं लाखों

Actress Income from Instagram: फिल्मी पर्दे से दूर नेहा शर्मा इंस्टाग्राम के 'पेड सब्सक्रिप्शन' फीचर से हर महीने लाखों रुपये से ज्यादा कमा रही हैं. एक्सक्लूसिव कंटेंट के बदले फैंस से पैसे लेने पर वे ट्रोलर्स के निशाने पर भी रहती हैं.

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Pragya Bharti

Updated : May 02, 2026, 08:59 AM IST

3साल से फिल्मी दुनिया से दूर हैं इमरान हाशमी की ये एक्ट्रेस, फिर भी इंस्टाग्राम के इस खास फीचर से हर महीने छाप रहीं लाखों
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    बिना फिल्मों के भी नेहा शर्मा की करोड़ों में कमाई! इंस्टाग्राम के इस खास फीचर से हर महीने छाप रही हैं लाखों रुपये
    डिजिटल डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा, जिन्हें आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखे हुए काफी समय बीत चुका है, इन दिनों अपनी फिल्मों के बजाय अपनी भारी-भरकम 'ऑनलाइन कमाई' को लेकर सुर्खियों में हैं. नेहा ने इंस्टाग्राम पर एक नया 'पेड सब्सक्रिप्शन' मॉडल शुरू किया है, जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में नई बहस छेड़ दी है.

    क्या है नेहा शर्मा का 'कमाई' मॉडल?

    नेहा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए एक विशेष सर्विस शुरू की है. इसके तहत जो फैंस नेहा के निजी जीवन के अपडेट्स, खास तस्वीरें और 'बिहाइंड-द-सीन्स' (पर्दे के पीछे का) कंटेंट देखना चाहते हैं, उन्हें हर महीने 299 रुपये का भुगतान करना होता है. यह कंटेंट उनकी पब्लिक प्रोफाइल पर उपलब्ध नहीं होता और केवल सब्सक्राइबर्स ही इसे देख सकते हैं.

    महीने भर की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेहा शर्मा के इंस्टाग्राम पर फिलहाल 11,300 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं. यदि गणित लगाया जाए, तो 299 रुपये प्रति सब्सक्राइबर के हिसाब से नेहा को हर महीने 33 लाख रुपये से अधिक की निश्चित आय हो रही है. बिना किसी फिल्म या विज्ञापन के, केवल एक सोशल मीडिया फीचर से इतनी बड़ी रकम कमाना चर्चा का विषय बन गया है.

    ट्रोलर्स के निशाने पर आईं एक्ट्रेस

    इस पेड सर्विस को लेकर सोशल मीडिया पर नेहा शर्मा को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. कुछ लोग उन्हें यह कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि वे अपने फैंस से फोटो देखने के लिए पैसे वसूल रही हैं. ट्रोलर्स का मानना है कि सेलिब्रिटीज को अपना कंटेंट मुफ्त में साझा करना चाहिए.

    फैंस और समर्थकों ने किया बचाव

    वहीं, नेहा के चाहने वालों ने उन्हें जमकर सपोर्ट भी किया है. समर्थकों का कहना है कि आज के डिजिटल युग में क्रिएटर्स को अपनी लोकप्रियता से पैसा कमाने का पूरा अधिकार है. जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के मॉडल्स सफल हैं, तो भारतीय कलाकारों को इसे अपनाने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए.

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