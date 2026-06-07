51 की उम्र में भी क्यों सिंगल हैं Ekta Kapoor? जानिए सरोगेसी से मां बनीं 'टीवी क्वीन' का अनसुना सफर

Ekta Kapoor Personal Life: 51वें जन्मदिन पर एकता कपूर के सिंगल रहने के पीछे की वजह आज हम आपको बताएंगे. चलिए जानते हैं कि शादी के बजाय एकता ने आखिर क्यों काम को चुना और सरोगेसी से मां बनकर एक नई मिसाल पेश की.

भारतीय टेलीविजन का चेहरा बदलने वाली 'कंटेंट क्वीन' एकता कपूर आज 7 जून को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं. सुपरस्टार जितेंद्र और शोभा कपूर की बेटी एकता कपूर ने अपनी मेहनत से जो साम्राज्य खड़ा किया है, वह हर किसी के लिए प्रेरणा है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से लेकर 'नागिन' और 'द डर्टी पिक्चर' तक, एकता का सफर कामयाबी की मिसाल रहा है. हालांकि, फैंस हमेशा यह जानना चाहते हैं कि सफलता के शिखर पर बैठीं एकता ने आज तक शादी क्यों नहीं की?

एकता कपूर 51 की उम्र में भी क्यों हैं सिंगल?

एकता कपूर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके सिंगल रहने के पीछे उनके पिता जितेंद्र की एक सलाह थी. जब एकता 17-18 साल की थीं, तब वे अपनी उम्र के हिसाब से घूमने-फिरने और दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यस्त रहती थीं. तब उनके पिता ने उन्हें एक गंभीर विकल्प दिया था— "या तो शादी कर लो या फिर अभी से काम पर ध्यान दो."

एकता उस उम्र में शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थीं. उन्होंने पिता की चुनौती को स्वीकार किया और करियर को चुना. महज 19 साल की उम्र में उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स की नींव रख दी, जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी.

एकता कपूर ने क्यों नहीं की शादी?

एकता कपूर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया था कि काम की व्यस्तता के बीच शादी का विचार पीछे छूटता गया. जब उनसे शादी न करने के मलाल पर सवाल किया गया, तो एकता ने व्यावहारिक उत्तर दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कई करीबी दोस्तों की शादी को टूटते हुए और उन्हें तलाक लेते देखा है. एकता का मानना है कि समाज के दबाव में आकर शादी करने से बेहतर है कि सही समय का इंतजार किया जाए. उनके पास धैर्य है और वे अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखती हैं.

बिना शादी 7 साल के बेटे की मां हैं एकता

शादी न करने के बावजूद, एकता कपूर ने मातृत्व का अनुभव हासिल किया. 2019 में सरोगेसी के जरिए उन्होंने अपने बेटे 'रवि कपूर' का स्वागत किया. गौरतलब है कि उनके भाई तुषार कपूर भी एक सिंगल फादर हैं. एकता कपूर आज न केवल एक सफल बिजनेसवुमन हैं, बल्कि अपनी मर्जी से जीवन जीने वाली एक सशक्त महिला का प्रतीक भी हैं.

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