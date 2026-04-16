Ek Din Trailer: रोंगटे खड़े कर देगी जुनैद खान-साईं पल्लवी की लव स्टोरी, ट्रेलर देख फैंस हुए भावुक; कब रिलीज होगी फिल्म?

Ek Din Trailer and Release Date: हिंदी सिनेमा में इन दिनों रोमांटिक फिल्मों की वापसी हो रही है. 'सैयारा' की सफलता के बाद अब जुनैद खान और साईं पल्लवी अपनी नई फिल्म 'एक दिन' के जरिए दर्शकों को प्यार के एक अलग सफर पर ले जाने के लिए तैयार हैं.

बीते कुछ समय से बॉलीवुड में शुद्ध रोमांटिक फिल्मों का अकाल सा पड़ा था, जिसे साल 2025 में आई 'सैयारा' ने काफी हद तक दूर किया. अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने आ रहे हैं आमिर खान के बेटे जुनैद खान. उनकी आगामी फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसने अपनी सादगी और दर्द भरी कहानी से फैंस को प्रभावित किया है.

एक अलग तरह की प्रेम कहानी

सुनील पांडे के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी एक साधारण आईटी प्रोफेशनल (जुनैद खान) के इर्द-गिर्द घूमती है. जुनैद का किरदार अपनी ही सहकर्मी (साईं पल्लवी) को मन ही मन चाहता है, लेकिन वह कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाता. ट्रेलर में जुनैद खुद को एक 'हारा हुआ आशिक' कहते नजर आते हैं, जो कहानी की गहराई को दर्शाता है.

जापान की लोकेशन और एक अनूठा मोड़

फिल्म की कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब ऑफिस की ओर से पूरी टीम को जापान ले जाया जाता है. वहाँ साईं पल्लवी के किरदार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे ‘Transient Global Amnesia’ नाम की बीमारी हो जाती है. इस स्थिति में वह एक दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देती है. वह एक दिन दोनों के जीवन को कैसे बदलता है और क्या जुनैद अपना प्यार पा सकेगा, यही फिल्म का मुख्य आकर्षण है.

जुनैद और साईं पल्लवी की केमिस्ट्री

आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में जुनैद खान की सादगी और साईं पल्लवी की बेहतरीन एक्टिंग का संगम देखने को मिल रहा है. ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक 'सॉफ्ट' और दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी होगी. 'सैयारा' जैसी फिल्मों की सफलता के बाद, दर्शकों को अब इस तरह की भावनात्मक फिल्मों से काफी उम्मीदें हैं.

कब रिलीज होगी 'एक दिन'?

यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. यदि आप भी रूहानी और एकतरफा प्यार की कहानियों के शौकीन हैं, तो 'एक दिन' आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए. फिल्म के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर पहले ही बज बना दिया है, अब देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस पर यह क्या कमाल दिखाती है.

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