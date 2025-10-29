FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट

November Bank Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा

Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल

मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...

Dry Cough Remedies: रात की सूखी खांसी से हैं परेशान तो अपना लें ये उपाय, कुछ ही दिनों में मिल जाएगी राहत

8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले

भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी, जानें बनाने में कितना आया खर्च

कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट

यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट

November Bank Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा

हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले

8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले

कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत

कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा

Harshvardhan Rane Struggle Story: अभिनेता हर्षवर्धन राणे शुरुआत में एक वेटर का काम भी कर चुके हैं. उस दौरान एक्टर को प्रतिदिन सिर्फ 10 रुपये मिलते थे. हर्षवर्धन तब मात्र एक प्लेट छोले-चावल में ही अपना गुजारा करते थे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 29, 2025, 05:37 PM IST

हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अभिनेता हर्षवर्धन राणे अपनी नई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की सफलता का जश्न मना रहे हैं. इस बीच उन्होंने अपने शुरुआती संघर्षों को याद करते हुए बताया कि कैसे वे कभी रोजाना सिर्फ 10 रुपये और एक प्लेट छोले-चावल में गुजारा किया करते थे.
उन्होंने बताया कि उनके जीवन में बहुत कठिन दिन आए जब उन्होंने घर छोड़कर खुद को साबित करना शुरू किया.
आईएएनएस से बात करते हुए हर्षवर्धन राणे ने कहा, ''घर छोड़ने के बाद सबसे पहली जरूरत होती है खाने की. खाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए नौकरी चाहिए और नौकरी मिलना आसान नहीं होता. मैंने उस समय कई मुश्किलें देखीं.''
उन्होंने अपनी शुरुआत के दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने छोटे-मोटे काम किए ताकि जीने के लिए पर्याप्त पैसे मिल सकें.

एक प्लेट छोले-चावल में गुजारे दिन 

अभिनेता ने आईएएनएस को यह भी बताया, ''शुरुआत में किसी ने मुझे काम नहीं दिया. सबसे आसान काम जिसे कोई भी कर सकता था, वह था वेटर का काम. इसके लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती. बस टेबल पर खाना परोसना होता था. मैंने इस तरह की नौकरी की. मुझे सिर्फ प्रतिदिन 10 रुपये और एक प्लेट छोले-चावल मिलते थे. यह मेरी शुरुआती सैलरी थी और इस काम से मैंने खुद का जीवन चलाना शुरू किया.'' 

 रोजाना 10 से 20 रुपये कमाते थे हर्षवर्धन

उन्होंने आगे बताया, ''इसके बाद मैंने साइबर कैफे में रजिस्टर संभालने का काम किया. मुझे यह काम जल्दी मिल जाता था क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी. एसटीडी बूथ और साइबर कैफे में मुझे रोजाना 10 से 20 रुपये मिलते थे. यह समय 2002 का था. दो साल बाद, 2004 में, मैं एक डिलीवरी बॉय बन गया. मुझे एक बाइक शोरूम से हेलमेट होटल तक पहुंचाने का काम मिला. जब मैं होटल पहुंचा, तो पता चला कि हेलमेट जॉन अब्राहम के लिए था.'' हर्षवर्धन ने उस पल को याद करते हुए कहा कि वह बहुत नर्वस और घबराए हुए थे. उन्हें डर था कि कहीं कोई गलती न हो जाए. जैसे ही उन्होंने हेलमेट जॉन को दिया, तो उन्होंने हर्षवर्धन को धन्यवाद कहा. हर्षवर्धन ने कहा, "उस दिन मैंने महसूस किया कि अगर एक बड़ा स्टार भी एक डिलीवरी बॉय को धन्यवाद कह सकता है, तो इसमें इंसानियत की बड़ी सीख छिपी है. कुछ ऐसी थी मेरी जॉन अब्राहम से पहली मुलाकात."

कैसे मिली जॉन अब्राहम की फिल्म

कई सालों बाद, हर्षवर्धन ने जॉन अब्राहम के प्रोड्यूसर बनने वाली फिल्म में अभिनय किया. उन्हें यह अनुभव बेहद खास लगा क्योंकि वही व्यक्ति, जिन्हें वे पहले हेलमेट दे रहे थे, अब उनके फिल्म प्रोजेक्ट में उनका मार्गदर्शन कर रहे थे.
हर्षवर्धन ने कहा कि आज भी जब वह जॉन को देखते हैं, तो वही भावना महसूस होती है, जैसे 20 साल पहले हेलमेट उनके हाथ में था और जॉन सामने खड़े थे.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट
यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट
November Bank Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा
हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा
Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल
चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल
IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल
IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले
8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले
कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत
कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत
SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'
SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'
अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस
अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस
1 नवंबर को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते 
1 नवंबर को भगवान विष्णु के जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE