Eetha Teaser में छाया श्रद्धा कपूर का पावरफुल अवतार, कौन थीं विठाबाई नारायणगांवकर? जिसके किरदार ने फैंस को किया इंप्रेस

Eetha Teaser Out: श्रद्धा कपूर की आगामी बायोपिक 'ईठा' का टीजर आउट हो गया है. विठाबाई नारायणगांवकर के रूप में श्रद्धा का प्रभावशाली अवतार देख फैंस हुए मंत्रमुग्ध. फिल्म 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Eetha Teaser Released: निर्देशक लक्ष्मण उतेकर अपनी अगली फिल्म 'ईठा' के साथ महाराष्ट्र के समृद्ध इतिहास को बड़े पर्दे पर लाने के लिए तैयार हैं. 'छावा' के बाद अब दर्शकों को विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की प्रेरणादायक कहानी देखने को मिलेगी. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में हैं, जबकि उनके साथ रणदीप हुड्डा भी महत्वपूर्ण किरदार में नजर आएंगे.

टीजर में दिखा श्रद्धा का खूंखार अंदाज

फिल्म का पहला टीजर हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. इसमें श्रद्धा कपूर का लुक और उनका अभिनय दर्शकों को हैरान कर देने वाला है. टीजर विठाबाई की जीवन यात्रा के उस कठिन दौर को दिखाता है जब वे गर्भवती होने के बावजूद स्टेज पर परफॉर्म करती हैं.

कहानी का सबसे भावुक और प्रेरणादायक हिस्सा वह है, जब एक शो के दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन वे अपना प्रदर्शन पूरा करने के लिए दृढ़ रहती हैं. वे बैकस्टेज जाकर बच्चे को जन्म देती हैं और बेहद कम समय में वापस आकर अपनी परफॉर्मेंस जारी रखती हैं. उनका यह अदम्य साहस दर्शकों को रोमांचित कर देता है.

कौन थीं विठाबाई नारायणगांवकर?

विठाबाई महाराष्ट्र की एक महान तमाशा कलाकार थीं, जिन्होंने लोक नृत्य की विरासत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. पंढरपुर के एक कलाकार परिवार में जन्मीं विठाबाई को लावणी, गवलन और भेदिक जैसी कलाएं विरासत में मिली थीं. उनकी कला के प्रति यही समर्पण उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर करता है.

फिल्म की शूटिंग और रिलीज

फिल्म की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए इसे मुंबई (मध आइलैंड), सोलापुर, औंधेवाड़ी, सतारा, नासिक और भोर जैसी कई वास्तविक लोकेशंस पर शूट किया गया है. वर्तमान में इसका टीजर सिर्फ सिनेमाघरों में ही दिखाया जा रहा है, जिसे जल्द ही ऑनलाइन भी जारी किया जाएगा. यह फिल्म 28 अगस्त, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

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