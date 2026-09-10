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Drishyam 3 के 5 सबसे दमदार डायलॉग्स, जिसने ट्रेलर को बना दिया ब्लॉकबस्टर; आखिरी वाला पढ़कर उड़ जाएंगे होश

अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम 3' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म के सस्पेंस से भरे 5 सबसे पावरफुल डायलॉग्स यहां पढ़ें, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ा देंगे.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 10, 2026, 05:54 PM IST

Drishyam 3 के 5 सबसे दमदार डायलॉग्स, जिसने ट्रेलर को बना दिया ब्लॉकबस्टर; आखिरी वाला पढ़कर उड़ जाएंगे होश

Image Credit: IMDb

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सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर बहुचर्चित फ्रेंचाइजी की अंतिम कड़ी यानी 'दृश्यम 3' का ट्रेलर जब से सामने आया है, तब से फैंस के बीच उत्साह चरम पर है. अजय देवगन, तब्बू, श्रीया सरन, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत जैसे बेहतरीन कलाकारों से सजी यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी इस मूवी के ट्रेलर में कहानी की गहराई के साथ-साथ कई ऐसे दमदार संवाद सुनने को मिले हैं, जो सीधे दर्शकों के दिलों पर असर छोड़ते हैं. आइए नजर डालते हैं इस ट्रेलर के उन 5 सबसे ताकतवर और रोंगटे खड़े कर देने वाले डायलॉग्स पर, जिन्होंने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया है.

विजय का अगला कदम और सौरभ शुक्ला का अंदाज

डायलॉग: "विजय क्या करेगा, क्या नहीं करेगा... ये या तो विजय जानता है या अल्लाह जानता है." — सौरभ शुक्ला

ट्रेलर की शुरुआत में ही यह संवाद कहानी के मुख्य किरदार विजय सलगांवकर के उस रहस्यमयी और शातिर दिमाग की याद दिलाता है, जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है. सौरभ शुक्ला का यह डायलॉग तुरंत यह अहसास करा देता है कि इस बार खेल और भी ज्यादा पेचीदा होने वाला है.

तब्बू का तीखा और बदला लेने का जूनून

डायलॉग: "मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए." — तब्बू (आईजी मीरा देशमुख)

एक मां और पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में मीरा देशमुख का दर्द और गुस्सा इस एक लाइन में साफ झलकता है. कानून और न्याय की लड़ाई से आगे निकलकर अब यह मामला पूरी तरह व्यक्तिगत दुश्मनी और प्रतिशोध पर आ चुका है, जो फिल्म के संघर्ष को और खतरनाक बनाता है.

प्रकाश राज की चेतावनी

डायलॉग: "अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं, और इसे हल्के में लेने की गलती मैं नहीं करूंगा." — प्रकाश राज (वकील)

विजय सलगांवकर की सादगी और उसके शातिर दिमाग के बीच के अंतर को यह डायलॉग बहुत सटीक तरीके से बयान करता है. एक तेज-तर्रार वकील के रूप में प्रकाश राज का यह संवाद बताता है कि इस बार विरोधी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं.

जयदीप अहलावत की खौफनाक एंट्री

डायलॉग: "मैं आदमी नहीं, शनि हूं, जिसपे टेढ़ी नज़र पड़ गई न, समझो उसका खराब टाइम शुरू." — जयदीप अहलावत (एसपी क्राइम ब्रांच)

फिल्म में नए विलेन के रूप में जुड़े जयदीप अहलावत का यह दमदार और खौफनाक डायलॉग रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है. पुलिस विभाग के भीतर से आने वाला यह नया खतरा विजय सलगांवकर की मुश्किलें कई गुना बढ़ाने वाला है.

विजय सलगांवकर का अल्टीमेट और रोंगटे खड़े करने वाला डायलॉग

डायलॉग: "फैमिली के लिए आदमी खुद को हर कदम पर तोड़ता है. लेकिन सिर्फ तब तक, जब तक कोई उसकी फैमिली को धमकी न दे, वरना घसीटना तो दूर की बात, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो साधारण आदमी क्या से क्या बन सकता है. फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, किसी भी वर्दी में खड़ा हो." — अजय देवगन (विजय सलगांवकर)

ट्रेलर का यह सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल डायलॉग है, जिसे सुनते ही थिएटर में सीटी बजना तय है. परिवार की रक्षा के लिए एक आम इंसान किस हद तक जा सकता है, इसका बेहद आक्रामक और भावुक रूप इस संवाद में झलकता है. अजय देवगन की भारी आवाज में यह लाइन फिल्म के पूरे प्लॉट को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है और होश उड़ाने के लिए काफी है.

 

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