Bigg Boss 19: सलमान खान ने फरहाना भट्ट को लगाई जमकर फटकार, कहा कुछ ऐसा की लोगों ने जोड़ दिया सीधा डोनाल्ड ट्रंप से कनेक्शन

Bigg Boss Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 के लेटस्ट एपिसोड में सलमान ने फरहाना भट्ट को खूब खरी खोटी सुनाई. इस दौरान सलमान खान ने कुछ ऐसी बात भी कह दी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप से जोड़कर देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ा. दरअसल, सलमान खान फरहाना भट्ट को उनकी भाषा और हरकतों के लिए डांट लगाई और चेतावनी देते हुए कहा की अगर फरहाना भट्ट इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो वो उन्हें घर से निकाल देंगे..



फरहाना भट्ट को फटकार लगाते हुए सलमान खान ने कहा कि हो क्या रहा है दुनिया में जो सबसे ज्यादा ट्रबल करता है, उसे पीस प्राइज चाहिए. ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर बोल रहे हैं की सलमान खान ने यह टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में की है.

डोनाल्ड ट्रंप से क्यों जुड़ा तंज

पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में खुद को शांति का संदेश देने वाला नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप को पिछले महीने ओवल ऑफिस में उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने सलाह दी की वो इजराइल समेत दूसरे देशों के बीच रिश्ते बनाने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, जिसके बाद लोग उनकी समीक्षा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई शांति फैलाने का काम नहीं कर रहे है.

डोनाल्ड ट्रंप का संकेत

सलमान खान ने फरहाना को उनके शांति कार्यकर्ता होने के ऊपर बोले जो पूरी दुनिया में अशांति फैला रहे है उन्हें ही शांति का कार्यकर्ता बनना है , सलमान के द्वारा बोली गयी इस बात पर सोशल मीडिया के एक यूजर ने अपने अंदाजे से ये कमेंट कर दिया की सलमान ने ये लाइन फरहाना के लिए नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोली है.

लोगो ने किए कमेंट्स

सलमान की इस टिप्पणी पर लोगो ने पहले ट्विटर पर पोस्ट करने लगे काफी लोगो ने कमेंट में सलमान को रोस्ट किया एक यूजर ने लिखा सलमान ने ट्रंप को भी ट्रोल कर दिया.

