फिल्म इंडस्ट्री पर ट्रंप का 100% टैरिफ, टॉलीवुड से बॉलीवुड तक मचा हड़कंप! जानें कितना होगा नुकसान?

ट्रंप ने अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे बॉलीवुड व हॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज़ में हड़कंप मच गया है. यहां हम आपको बताएंगे कि ट्रंप का यह फैसला क्यों लिया गया, इसका भारतीय फिल्म उद्योग पर क्या असर होगा और OTT प्लेटफॉर्म्स व थिएटर टिकट्स पर इसका प्रभाव कैसा रहेगा.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 01, 2025, 01:01 PM IST

फिल्म इंडस्ट्री पर ट्रंप का 100% टैरिफ, टॉलीवुड से बॉलीवुड तक मचा हड़कंप! जानें कितना होगा नुकसान?
Trump Tariff on Film Industry: क्या भारतीय फिल्में अब महंगी होंगी? क्या हॉलीवुड फिल्में भारत में कम आएंगी? और क्या ट्रंप की नीति से इंडस्ट्री को नुकसान होगा या नया अवसर मिलेगा? इस आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी आंकड़े के साथ देने वाले हैं. दरअसल, कई सारी चीजों पर टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिकी प्रशासन की नजरें फिल्मों पर पड़ गई हैं. खास तौर पर उन मूवीज पर जो यूएस से बाहर बनी हुई हैं. टैरिफ भी 100% लगाने की तैयारी में है, जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री (बॉलीवुड और टॉलीवुड) की टेंशन बढ़ा दी है. इससे यूएस बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ तक की कमाई करने वाली बॉलीवुड व टॉलीवुड फिल्मों की कमाई पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है. अगर आप बॉलीवुड, हॉलीवुड और ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री की खबरों को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको यहां बताते हैं कि ट्रंप की भारतीय फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ के बाद इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा?

फिल्मों पर 100% टैरिफ का खतरा

ट्रंप प्रशासन अब एक ऐसा नियम लाने की तैयारी में है, जिसके तहत यूएस से बाहर बनी फिल्मों पर 100% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है. यह फैसला सीधे तौर पर भारतीय फिल्मों को निशाना बनाता है, जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है. अगर यह टैरिफ लागू होता है, तो भारतीय फिल्मों की टिकट कीमतें दो गुनी हो जाएंगी, जिससे दर्शक थिएटर तक आने से कतरा सकते हैं.

भारतीय फिल्मों का अमेरिकी बाजार में क्रेज

जब डाटा देखा जाता है तो पता चलता है कि यूएस में इंडियन मूवीज का क्रेज जबरदस्त है. बात सिर्फ बॉलीवुड मूवीज की नहीं हो रही है, बल्कि साउथ की फिल्मों (टॉलीवुड) का भी यहां अलग लेवल का क्रेज और पॉपुलैरिटी है. सुपरस्टार्स, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए यूएस के लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिलती है. साल 2024 में तकरीबन ₹1400 से लेकर ₹1500 करोड़ की कमाई इंडियन मूवीज ने अकेले यूएस में की है.

ओवरसीज कमाई में US का बड़ा योगदान

जो कुल ओवरसीज कलेक्शन होता है, उसमें यूएस का कंट्रीब्यूशन काफी महत्वपूर्ण है. बड़ी बजट वाली मूवीज और मल्टीस्टारर फिल्मों के लिए, यूएस का कंट्रीब्यूशन लगभग 30% से लेकर 40% तक आता है. यह दर्शाता है कि अमेरिकी बाजार भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए कितना आवश्यक है.

ट्रंप के फैसले से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान?

अमेरिकी बाजार में भारतीय फिल्मों ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आंकड़े आप खुद भी देख सकते हैं. यूएस में तेलुगु की एक फिल्म ने ₹200 करोड़ कमाए. वहीं, शाहरुख खान की 'पठान' ने ₹160 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके अलावा, 'RRR' ने ₹130 करोड़ और 'पुष्पा 2' ने ₹130 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन किए थे. आपको बता दें कि इन बड़े कलेक्शंस पर ही अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर है. उनका तर्क है कि अगर आप बाहर फिल्में बनाकर यूएस में पैसा बना रहे हैं, तो आपको टैरिफ देना होगा. यह कदम भारतीय सिनेमा के ग्लोबल कारोबार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है.

