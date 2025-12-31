FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म ने हड़ताल के सामने टेके घुटने, बढ़ाये गिग वर्कर्स के इंसेंटिव

स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म ने हड़ताल के सामने टेके घुटने, बढ़ाये गिग वर्कर्स के इंसेंटिव

Don 3 New Hero: क्या ऋतिक रोशन होंगे नए 'डॉन'? रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की चर्चाओं के बीच बड़ा अपडेट

Don 3 New Hero: क्या ऋतिक रोशन होंगे नए 'डॉन'? रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की चर्चाओं के बीच बड़ा अपडेट

Punjab Board Exam 2026: PSEB ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम की डेटशीट, जानें किस तारीख से शुरू होगी परीक्षा

PSEB ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम की डेटशीट, जानें किस तारीख से शुरू होगी परीक्षा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश

भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Don 3 New Hero: क्या ऋतिक रोशन होंगे नए 'डॉन'? रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की चर्चाओं के बीच बड़ा अपडेट

रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से बाहर होने की खबरों के बीच अब ऋतिक रोशन को इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्रोच किया गया है. मेकर्स शाहरुख और अमिताभ की विरासत को आगे ले जाने के लिए ऋतिक को एक मजबूत दावेदार मान रहे हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 31, 2025, 02:14 PM IST

Don 3 New Hero: क्या ऋतिक रोशन होंगे नए 'डॉन'? रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की चर्चाओं के बीच बड़ा अपडेट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड की सबसे चर्चित फ्रेंचाइजी 'डॉन 3' को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह अब 'डॉन 3' का हिस्सा नहीं रहेंगे. उनके फिल्म से बाहर होने के बाद मेकर्स ने बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले ऋतिक रोशन को इस प्रतिष्ठित भूमिका के लिए संपर्क किया है.

क्यों चर्चा में है ऋतिक रोशन का नाम?

फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार, फरहान अख्तर और उनकी टीम ऋतिक रोशन को नया 'डॉन' बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है. ऋतिक का नाम सामने आने की एक बड़ी वजह उनका 'डॉन 2' में किया गया कैमियो भी है. मेकर्स का मानना है कि ऋतिक एक 'वेल-एस्टेब्लिश' स्टार हैं और उनका सॉलिड पोर्टफोलियो इस किरदार के साथ न्याय करने के लिए पूरी तरह फिट बैठता है.

रणवीर सिंह के बाहर होने की वजह

हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चा है कि रणवीर सिंह अब जय मेहता की फिल्म 'प्रलय' पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि 'धुरंधर' की लहर के बाद फिल्म की कास्टिंग में बदलाव करने का फैसला लिया गया है.

विरासत को आगे ले जाने की चुनौती

'डॉन' का किरदार भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक रहा है. 1978 में अमिताभ बच्चन ने इसकी शुरुआत की थी, जिसे बाद में शाहरुख खान ने 2006 और 2011 में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऋतिक रोशन आधिकारिक तौर पर इस फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं और क्या वह 'डॉन' के उस स्वैग और जादू को बरकरार रख पाएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश
भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल
Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम
Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम
दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम
दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 30 December 2025: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalawa Badhne Ke Niyam: कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
MORE
Advertisement