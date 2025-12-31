Don 3 New Hero: क्या ऋतिक रोशन होंगे नए 'डॉन'? रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की चर्चाओं के बीच बड़ा अपडेट

रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से बाहर होने की खबरों के बीच अब ऋतिक रोशन को इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्रोच किया गया है. मेकर्स शाहरुख और अमिताभ की विरासत को आगे ले जाने के लिए ऋतिक को एक मजबूत दावेदार मान रहे हैं.

बॉलीवुड की सबसे चर्चित फ्रेंचाइजी 'डॉन 3' को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह अब 'डॉन 3' का हिस्सा नहीं रहेंगे. उनके फिल्म से बाहर होने के बाद मेकर्स ने बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले ऋतिक रोशन को इस प्रतिष्ठित भूमिका के लिए संपर्क किया है.

क्यों चर्चा में है ऋतिक रोशन का नाम?

फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार, फरहान अख्तर और उनकी टीम ऋतिक रोशन को नया 'डॉन' बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है. ऋतिक का नाम सामने आने की एक बड़ी वजह उनका 'डॉन 2' में किया गया कैमियो भी है. मेकर्स का मानना है कि ऋतिक एक 'वेल-एस्टेब्लिश' स्टार हैं और उनका सॉलिड पोर्टफोलियो इस किरदार के साथ न्याय करने के लिए पूरी तरह फिट बैठता है.

रणवीर सिंह के बाहर होने की वजह

हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चा है कि रणवीर सिंह अब जय मेहता की फिल्म 'प्रलय' पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि 'धुरंधर' की लहर के बाद फिल्म की कास्टिंग में बदलाव करने का फैसला लिया गया है.

विरासत को आगे ले जाने की चुनौती

'डॉन' का किरदार भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक रहा है. 1978 में अमिताभ बच्चन ने इसकी शुरुआत की थी, जिसे बाद में शाहरुख खान ने 2006 और 2011 में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऋतिक रोशन आधिकारिक तौर पर इस फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं और क्या वह 'डॉन' के उस स्वैग और जादू को बरकरार रख पाएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से