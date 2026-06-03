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Don 3 Controversy: रणवीर सिंह ने FWICE पर दर्ज कराया मुकदमा, क्या अब फिल्म की शूटिंग पर लगेगा ब्रेक?

Don 3 Controversy: 'डॉन 3' विवाद और भी ज्यादा गहरा गया है. रणवीर सिंह ने FWICE के असहयोग नोटिस को अदालत में चुनौती दी है, जबकि फरहान अख्तर अपनी कंपनी को हुए ₹45 करोड़ के नुकसान का हर्जाना मांग रहे हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 03, 2026, 04:47 PM IST

Don 3 Controversy: रणवीर सिंह ने FWICE पर दर्ज कराया मुकदमा, क्या अब फिल्म की शूटिंग पर लगेगा ब्रेक?

Image Caption: Social Media

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बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों 'डॉन 3' को लेकर मचा घमासान चर्चा का विषय बना हुआ है. सुपरस्टार रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की कंपनी 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' के बीच उपजा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है.

क्यों छिड़ा विवाद?

फरहान अख्तर की शिकायत पर FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ 'नॉन-कॉपरेशन नोटिस' जारी किया है. फेडरेशन का दावा है कि तीन साल की तैयारी के बाद, शूटिंग से तीन हफ्ते पहले रणवीर ने फिल्म छोड़ दी, जिससे कंपनी को ₹45 करोड़ का नुकसान हुआ. फेडरेशन का कहना है कि उन्होंने रणवीर को स्पष्टीकरण के लिए तीन बार समन भेजा, लेकिन अभिनेता ने इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर नजरअंदाज कर दिया.

रणवीर सिंह का कानूनी दांव

रणवीर सिंह ने अब फेडरेशन के इस नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी है. अभिनेता का तर्क है कि यह एक पेशेवर कलाकार और प्रोड्यूसर के बीच का निजी विवाद है, जिसमें फिल्म संस्था का हस्तक्षेप अनुचित है. रणवीर ने चुप्पी साधने को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब यह मामला अदालत के अधीन है.

फिल्म छोड़ने के पीछे क्या हैं कारण?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस विवाद के पीछे कई बातें हैं.
क्रिएटिव मतभेद: स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट और किरदार के चित्रण खासकर हिंसा और भाषा को लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई.
बजट में कटौती: प्री-प्रोडक्शन के दौरान फिल्म का बजट कथित तौर पर ₹350 करोड़ से घटाकर ₹150 करोड़ कर दिया गया, जिसका सीधा असर रणवीर की फीस पर पड़ा.
समय: परियोजना में अत्यधिक देरी के कारण रणवीर अन्य फिल्मों में व्यस्त हो गए और तालमेल नहीं बन पाया.

क्या अब फिल्म की शूटिंग पर लगेगा ब्रेक?

अब जब मामला अदालत में है, तो FWICE को अपने 'बैन' के फैसले को कानूनी रूप से सही साबित करना होगा. इस दौरान फिल्मों की शूटिंग पर ब्रेक लगेगा या नहीं, इस बात की ऑफिशियल पुष्टिकरण नहीं मिला है. यदि अदालत फरहान अख्तर के दावों को तर्कसंगत पाती है, तो रणवीर सिंह को भारी हर्जाना भरना पड़ सकता है. वहीं, इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि ऐसे मामलों में आपसी मध्यस्थता ही सबसे कारगर समाधान होता है. अब सबकी निगाहें कोर्ट के अगले रुख पर टिकी हैं.

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