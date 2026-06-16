FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
10000 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 4150 करोड़ की कंपनी; पद्म श्री अवॉर्ड से हो चुकी हैं सम्‍मानित

10000 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 4150 करोड़ की कंपनी; पद्म श्री अवॉर्ड से हो चुकी हैं सम्‍मानित

क्या Govinda ने छुपाया है अपने बालों का राज? पत्नी Sunita Ahuja ने हंसी-मजाक में खोली पोल

क्या Govinda ने छुपाया है अपने बालों का राज? पत्नी Sunita Ahuja ने हंसी-मजाक में खोली पोल

सस्ती होगी एयर इंडिया की उड़ान, घरेलू रूट पर बेसिक किराया चुनने का विकल्प मिलेगा, जानिए इसमें क्या-क्या शामिल

सस्ती होगी एयर इंडिया की उड़ान, घरेलू रूट पर बेसिक किराया चुनने का विकल्प मिलेगा, जानिए इसमें क्या-क्या शामिल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 

पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें

PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

क्या Govinda ने छुपाया है अपने बालों का राज? पत्नी Sunita Ahuja ने हंसी-मजाक में खोली पोल

अभिनेता गोविंदा के हेयर पैच और गंजेपन पर पत्नी सुनीता आहूजा ने खुलकर बात की. उन्होंने मजे-मजे में एक्टर के लुक्स और सोशल मीडिया पर वायरल हुए 'GOAT' विवाद का सच बताया.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jun 16, 2026, 11:55 PM IST

क्या Govinda ने छुपाया है अपने बालों का राज? पत्नी Sunita Ahuja ने हंसी-मजाक में खोली पोल

Image Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा एक समय अपने डांस और स्मार्ट लुक्स के लिए लाखों दिलों की धड़कन थे. 90 के दशक में उनकी स्टाइल और बालों के अंदाज पर लड़कियां फिदा थीं. लेकिन समय के साथ आए बदलावों के बीच, अब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने गोविंदा के बालों से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई बयां की है, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है.

सुनीता ने खोल दी पोल

हाल ही में 'मैशेबल इंडिया' के साथ एक टॉक शो में सुनीता आहूजा ने अपने सुपरस्टार पति के बारे में कई दिलचस्प बातें साझा कीं. बातचीत के दौरान जब गोविंदा के लुक्स पर सवाल उठा, तो सुनीता ने हंसी-मजाक में गोविंदा के 'हेयर सीक्रेट' से पर्दा उठा दिया.

हेयर पैच पर दिया बेबाक जवाब

सुनीता ने स्पष्ट रूप से कहा, "वे आज भी बहुत हैंडसम दिखते हैं, लेकिन यह सच है कि 90 के दशक में उनके असली बाल थे, जबकि अब वे हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं." हालांकि, अपनी बात को संतुलित करते हुए उन्होंने बचाव में आगे कहा, "इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है. पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई ऐसा करता है. आज के दौर में पुरुष हो या महिला, हर कोई बेहतर दिखने के लिए ट्रीटमेंट का सहारा लेता है."

'GOAT' विवाद पर भी तोड़ी चुप्पी

इसी इंटरव्यू में सुनीता ने गोविंदा को 'GOAT' (Greatest of All Time) कहे जाने वाले पुराने विवाद पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा, "उस समय मुझे 'GOAT' शॉर्ट फॉर्म का मतलब नहीं पता था. मुझे लगा कि लोग उन्हें सचमुच 'बकरी' कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा पति बकरी नहीं, बल्कि शेर है."

सुनीता की बेबाकी और फैन फॉलोइंग

सुनीता आहूजा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. वह बिना किसी झिझक के अपनी बात रखने के लिए मशहूर हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है. हालांकि, कई बार उनकी इसी बेबाकी के चलते अभिनेता गोविंदा भी चर्चाओं में आ जाते हैं.

कुछ समय पहले गोविंदा और सुनीता के बीच कथित अनबन और तलाक की अफवाहें भी जोरों पर थीं, हालांकि बाद में सब स्पष्ट हो गया और दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हैं. सुनीता के इस नए बयान ने एक बार फिर फैंस के बीच हलचल मचा दी है, और लोग उनकी इस ईमानदारी की खूब सराहना कर रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement