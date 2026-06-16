क्या Govinda ने छुपाया है अपने बालों का राज? पत्नी Sunita Ahuja ने हंसी-मजाक में खोली पोल

अभिनेता गोविंदा के हेयर पैच और गंजेपन पर पत्नी सुनीता आहूजा ने खुलकर बात की. उन्होंने मजे-मजे में एक्टर के लुक्स और सोशल मीडिया पर वायरल हुए 'GOAT' विवाद का सच बताया.

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा एक समय अपने डांस और स्मार्ट लुक्स के लिए लाखों दिलों की धड़कन थे. 90 के दशक में उनकी स्टाइल और बालों के अंदाज पर लड़कियां फिदा थीं. लेकिन समय के साथ आए बदलावों के बीच, अब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने गोविंदा के बालों से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई बयां की है, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है.

सुनीता ने खोल दी पोल

हाल ही में 'मैशेबल इंडिया' के साथ एक टॉक शो में सुनीता आहूजा ने अपने सुपरस्टार पति के बारे में कई दिलचस्प बातें साझा कीं. बातचीत के दौरान जब गोविंदा के लुक्स पर सवाल उठा, तो सुनीता ने हंसी-मजाक में गोविंदा के 'हेयर सीक्रेट' से पर्दा उठा दिया.

हेयर पैच पर दिया बेबाक जवाब

सुनीता ने स्पष्ट रूप से कहा, "वे आज भी बहुत हैंडसम दिखते हैं, लेकिन यह सच है कि 90 के दशक में उनके असली बाल थे, जबकि अब वे हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं." हालांकि, अपनी बात को संतुलित करते हुए उन्होंने बचाव में आगे कहा, "इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है. पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई ऐसा करता है. आज के दौर में पुरुष हो या महिला, हर कोई बेहतर दिखने के लिए ट्रीटमेंट का सहारा लेता है."

'GOAT' विवाद पर भी तोड़ी चुप्पी

इसी इंटरव्यू में सुनीता ने गोविंदा को 'GOAT' (Greatest of All Time) कहे जाने वाले पुराने विवाद पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा, "उस समय मुझे 'GOAT' शॉर्ट फॉर्म का मतलब नहीं पता था. मुझे लगा कि लोग उन्हें सचमुच 'बकरी' कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा पति बकरी नहीं, बल्कि शेर है."

सुनीता की बेबाकी और फैन फॉलोइंग

सुनीता आहूजा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. वह बिना किसी झिझक के अपनी बात रखने के लिए मशहूर हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है. हालांकि, कई बार उनकी इसी बेबाकी के चलते अभिनेता गोविंदा भी चर्चाओं में आ जाते हैं.

कुछ समय पहले गोविंदा और सुनीता के बीच कथित अनबन और तलाक की अफवाहें भी जोरों पर थीं, हालांकि बाद में सब स्पष्ट हो गया और दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हैं. सुनीता के इस नए बयान ने एक बार फिर फैंस के बीच हलचल मचा दी है, और लोग उनकी इस ईमानदारी की खूब सराहना कर रहे हैं.

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