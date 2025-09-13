ऐश्वर्या राय के AI जनरेटेड कंटेंट-फोटोज अब मत करिएगा यूज, एक्ट्रेस के पर्सनल राइट पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

'एक नए सवेरे की ओर...', मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने दिया शांति और विकास का बड़ा संदेश
एंटरटेनमेंट
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम, तस्वीर, आवाज या किसी भी तरह की एआई-जनरेटेड सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला भी आया है.
बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने कहा है कि कोई भी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिनेत्री की अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज या किसी भी तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकता. बता दें कि ऐश्वर्या के बाद उनके पति अभिषेक बच्चन ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनल राइट पर याचिका दायर की है, जिसमें कहा कि उनके फोटो, कंटेंट और नाम का एआई के जरिये गलत इस्तेमाल हो रहा है.
ऐश्वर्या की याचिका में क्या लिखा है?
ऐश्वर्या राय ने अपनी याचिका में कहा है, "अभिनेत्रियों की अवास्तविक अंतरंग तस्वीरों का इस्तेमाल कॉफ़ी, मग और अन्य सामान बेचने के लिए किया गया है. जिन स्क्रीनशॉट्स में तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है, वे ऐश्वर्या राय के कभी नहीं थे. ये सभी AI जनरेटेड तस्वीरें हैं." अभिनेत्री की याचिका में लिखा है.
न्यायमूर्ति तेजस कारिया द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में क्या है
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मशहूर हस्तियों की पहचान का दुरुपयोग उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुँचाता है. अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया, तो इससे न केवल आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि ऐश्वर्या और उनके परिवार की सामाजिक छवि पर भी असर पड़ेगा. अदालत ने अभिनेत्री की अनुमति के बिना कोई भी तस्वीर लेने पर भी सख्त पाबंदी लगाई है, अन्यथा ऐसा दोबारा होने पर कार्रवाई की जाएगी.
बेटा-बहू ही नहीं, बिग भी भी जा चुके हैं कोर्ट, इन एक्टर्स के नाम भी शामिल
ऐश्वर्या राय के अलावा अभिषेक बच्चन भी व्यक्तित्व अधिकारों के लिए कोर्ट जा चुके हैं. उनसे पहले उनके पिता भी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जा चुके हैं. इस लिस्ट में अनिल कपूर से लेकर जैकी श्रॉफ तक का नाम शामिल है, जो अपनी आवाज, तस्वीरों, डायलॉग्स और छवि का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कोर्ट जा चुके हैं.
