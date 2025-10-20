Diwali Reel Trending Songs: दिवाली पर सज-संवर कर इन गानों के साथ बनाएं रील्स, भर-भर कर मिलेंगे व्यूज और लाइक्स

हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
एंटरटेनमेंट
Diwali Reels Trending Songs: दिवाली पर सज-संवरकर ट्रेंडिंग बॉलीवुड और फेस्टिव गानों पर रील्स बनाना चाहती हैं, तो यहां सॉन्ग का आइडिया ले सकती हैं. इन गानों का इस्तेमाल करके आप ढेर सारे व्यूज और लाइक्स पा सकती हैं और अपने लुक को वायरल कर सकती हैं.
Diwali Reel Trending Songs: दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह रील्स और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने का भी एक शानदार मौका देता है. इस दिन हर कोई अपने ट्रेडिशनल और ग्लैमरस लुक को फ्लॉन्ट करना पसंद करते हैं. अगर आप भी अपने दिवाली लुक को वायरल करना चाहती हैं और ढेरों लाइक्स और व्यूज पाना चाहती हैं, तो यहां कुछ ट्रेंडिंग बॉलीवुड और फेस्टिव गानों की लिस्ट दी गई है, जिन पर रील्स बनाकर आप आसानी से सोशल मीडिया पर छा सकती हैं. इन गानों पर आप दिवाली की तैयारी, तैयार होने की प्रक्रिया या खूबसूरत पोज वाले वीडियो बना सकती हैं.
अगर आप रील्स और तस्वीरों पर केवल दिवाली थीम वाला ही गाना लगाना चाहती हैं, तो यह सॉन्ग आपके लिए एकदम परफेक्ट है. गाने के बोल हैं ‘मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली’. इसमें एक साथ ढेर सारे बच्चों की आवाज सुनाई देती है, जो एक बेहद प्यारा और मासूम एहसास देती है. यह गाना बॉलीवुड फिल्म 'Home Delivery – Aapko... Ghar Tak' (2005) का है. इसका संगीत विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी ने दिया है, जबकि बोल विशाल ददलानी ने लिखे हैं. इस गाने को विशाल ददलानी, सूरज जगन, सुनिधि चौहान, वैशाली सामंत और सुरथी ने मिलकर गाया है. यह गाना दिवाली के मौके पर एकता और खुशियों का प्रतीक दिखाता है.
यह गाना आपकी रील्स में परंपरा और आध्यात्मिकता का स्पर्श जोड़ देगा. यह सॉन्ग सलमान खान और सोनम कपूर अभिनीत फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' (2015) से है. यह गाना दिवाली के पारंपरिक और भव्य अनुभव को शानदार ढंग से प्रदर्शित करता है. यह गीत पारंपरिक पूजा, दीये जलाने या परिवार के साथ आरती वाले दृश्यों की रील्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इस गाने को अनविशा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर और शबाब सबरी ने मिलकर गाया है.
यह गाना आज भी दिवाली के उत्सव में जोश भर देता है. यह एक क्लासिक फेस्टिव सॉन्ग है जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं. यह गाना फिल्म ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपइया’ (2001) का है. इस गाने में गोविंदा और जूही चावला मुख्य भूमिका में हैं.
गाने को उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, शान, केतकी दवे और स्नेहा पंत जैसे दिग्गज गायकों ने अपनी आवाज दी है. इसका संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है और बोल सुधाकर शर्मा ने लिखे हैं.
यह एक ऐसा पुराना लेकिन मन को शांति देने वाला गाना है, जो आपको भक्ति और शांति के माहौल में ले जाता है. यह गीत साईं बाबा फिल्म का है और 1977 में रिलीज़ हुआ था. इस गाने में दिवाली के अवसर पर शिरडी के साईं बाबा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है, साथ ही यह लोगों के बीच मिलजुल कर रहने का संदेश भी देता है. इस गाने को आशा भोसले ने गाया है, और संगीत पंडित पंढरी दीक्षित का है.
यह फिल्म का टाइटल ट्रैक है और यह गाना परिवार, प्रेम और एकता की भावनाओं को दर्शाता है. यह गाना भी सलमान खान और सोनम कपूर अभिनीत फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' का है. दिवाली जैसे पारिवारिक त्योहार पर यह गाना इसलिए खास है, क्योंकि यह प्रेम, अपनापन और पारिवारिक भावनाओं को दिखाता है. इस गाने को प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने गाया है. अगर आप इंस्टाग्राम पर लाइक्स और व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, तो इन गानों का उपयोग करते समय आपके वीडियो की क्वालिटी (क्लियरिटी) और सही लाइटिंग (खासकर दीयों की रोशनी) बहुत ज़रूरी है.
