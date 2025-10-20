FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

दिवाली बैश में धनश्री वर्मा ने लूटी लाइमलाइट! एकता कपूर की पार्टी में फुलझड़ी संग दिए पोज

Bollywood Celebrities Diwali Party 2025: टेलीविजन क्वीन एकता कपूर ने दिवाली पार्टी होस्ट की, जिसमें कई सितारे शामिल हुए. क्रिकेटर चहल की पत्नी धनश्री वर्मा गुलाबी-लाल साड़ी में फुलझड़ी जलाती दिखीं, वहीं करण-तेजस्वी और अर्जुन बिजलानी जैसे टीवी सेलेब्स ने पार्टी की रौनक बढ़ाई.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 20, 2025, 03:03 PM IST

दिवाली बैश में धनश्री वर्मा ने लूटी लाइमलाइट! एकता कपूर की पार्टी में फुलझड़ी संग दिए पोज
Bollywood Celebrities Diwali Party 2025: दिवाली का उत्साह आज पूरे देश में, खासकर मनोरंजन जगत में जोरों पर है. टेलीविजन की क्वीन एकता कपूर हर साल की तरह इस बार भी एक शानदार दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें टीवी और बॉलीवुड के कई जाने-माने सितारों ने शिरकत की और खूब रोशनी बिखेरी. इस पार्टी में 'राइज एंड फॉल' के विनर अर्जुन बिजलानी से लेकर करण कुंद्रा जैसे सितारे शामिल हुए.

धनश्री वर्मा का फुलझड़ी वाला ग्लैमरस लुक

पार्टी में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पत्नी और डांसर धनश्री वर्मा भी नजर आईं. धनश्री ने गुलाबी और लाल रंग की स्ट्रक्चर्ड साड़ी पहनी थी, जिसे कढ़ाई वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया गया था. हाथ में फुलझड़ी पकड़े हुए उन्होंने पैपराजी के सामने पोज़ दिए और दिवाली का जश्न मनाया. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां फैंस उनके फेस्टिव लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Voompla (@voompla)

करण-तेजस्वी की स्टाइलिश एंट्री

टीवी के सबसे मशहूर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने पार्टी में अपने स्टाइलिश अंदाज़ से सबका ध्यान खींचा. तेजस्वी प्रकाश ब्लैक कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस दिखाई दीं. करण कुंद्रा ने अपनी पार्टनर से मैच करते हुए पेस्टल ऑफ-व्हाइट कलर का कुर्ता कैरी किया, जो उन पर खूब जच रहा था.

पार्टी में शामिल हुए अन्य सितारे

एकता कपूर की इस दिवाली पार्टी में कई अन्य टीवी और फिल्म सितारों ने भी शिरकत की. 'बिग बॉस 13' फेम माहिरा शर्मा येलो कलर के अनारकली सूट में पहुंचीं और बेहद खूबसूरत लग रही थीं. अभिनेत्री हुमा कुरैशी अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ नजर आईं. रचित ने जहां ब्लैक कुर्ता पहना था, वहीं हुमा ने ब्लू कलर का सूट कैरी किया था. टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी अपनी पत्नी नेहा स्वामी के साथ पहुंचे, वहीं करण पटेल भी पत्नी अंकिता भार्गव के साथ पार्टी की रौनक बढ़ाने आए. सितारों से सजी इस पार्टी ने दिवाली के जश्न को और भी शानदार बना दिया.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

