FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन! 

Deep Sleep Remedy: अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें

Maithili Thakur Net Worth: पहली बार चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर के पास कितनी है कुल संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी

Diwali 2025 Release: इस दिवाली रिलीज हो रहीं ये धांसू फिल्में, शाहरुख-सलमान नहीं, ये बड़े सितारे बिखेरेंगे जलवे

Zodiac signs: धनतेरस पर किस राशि को क्या खरीदना चाहिए? हर किसी के लिए सोना-चांदी नहीं होता शुभ

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी के बीच कूदकर भागे यात्री, देखें VIDEO

Diabetes Risk: 40% लोगों को नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज है, 35 की उम्र के बाद से जरूर कराएं ये टेस्ट

Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज

Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Diwali 2025 Release: इस दिवाली रिलीज हो रहीं ये धांसू फिल्में, शाहरुख-सलमान नहीं, ये बड़े सितारे बिखेरेंगे जलवे

Diwali 2025 Release: इस दिवाली रिलीज हो रही ये धांसू फिल्में, शाहरुख-सलमान नहीं, ये बड़े सितारे बिखेरेंगे जलवे

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी के बीच कूदकर भागे यात्री, देखें VIDEO

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी के बीच कूदकर भागे यात्री, देखें VIDEO

Diabetes Risk: 40% लोगों को नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज है, 35 की उम्र के बाद से जरूर कराएं ये टेस्ट

40% लोगों को नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज है, 35 की उम्र के बाद से जरूर कराएं ये टेस्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन! 

Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन!

Deep Sleep Remedy: अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें

अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें

Maithili Thakur Net Worth: पहली बार चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर के पास कितनी है कुल संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी

पहली बार चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर के पास कितनी है कुल संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Diwali 2025 Release: इस दिवाली रिलीज हो रहीं ये धांसू फिल्में, शाहरुख-सलमान नहीं, ये बड़े सितारे बिखेरेंगे जलवे

Diwali 2025 Movie Release: दिवाली 2025 पर यानी 21 अक्टूबर को, अलग-अलग जॉनर की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार हैं. थिएटर में आयुष्मान खुराना की हॉरर फिल्म 'थामा' के साथ अन्य मूवी भी रिलीज हो रही हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 18, 2025, 10:33 AM IST

Diwali 2025 Release: इस दिवाली रिलीज हो रहीं ये धांसू फिल्में, शाहरुख-सलमान नहीं, ये बड़े सितारे बिखेरेंगे जलवे
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Diwali 2025 Movie Release:  दिवाली का त्योहार न केवल घरों में रोशनी और खुशियों का सैलाब लाता है, बल्कि हर साल बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा धमाका होता है. इस बार दर्शकों के मन में भले ही दिवाली की तारीख को लेकर थोड़ा असमंजस हो, लेकिन दिवाली के लॉन्ग वीकेंड पर बॉलीवुड और साउथ, दोनों ही इंडस्ट्री की फिल्में सिनेमाघरों में उतरने को तैयार हैं.
इस दिवाली, बड़ा सवाल यह है कि 2025 की दिवाली में सिनेमाघरों पर कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं? हम आपके लिए इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं. 21 अक्टूबर को शानदार फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं, जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगी और बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देंगी.

दिवाली पर रिलीज हो रही हैं दो फिल्में

दिवाली के मौके पर, यानी 21 अक्टूबर को, दो अलग-अलग जॉनर की फिल्में सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हो रही हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' (Ek Deewane Ki Deewaniyat):

स्टार कास्ट: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा.
जॉनर: यह एक प्रेम और रोमांस की कहानी है.
बुक माय शो पर 1.07 लाख लोगों ने इस फिल्म में रुचि दिखाई है. हर्षवर्धन राणे की पिछली फिल्म 'सनम तेरी कसम' को री-रिलीज़ में मिली सफलता के कारण इस लव स्टोरी फिल्म को जनता का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है.

'थामा' (Thamma)

स्टार कास्ट: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना.
जॉनर: यह मैडॉक फिल्म्स की हॉरर यूनिवर्स की अगली किश्त है.
बुक माय शो की रिपोर्ट के अनुसार, 'थामा' में 1 लाख 4 हज़ार लोगों ने इंट्रेस्ट दिखाया है. यह हॉरर होने के कारण युवा दर्शकों को आकर्षित कर सकती है.

यह भी पढ़ें- Amitabh Bachchan ने डायरेक्टर के दरवाजे पर जाकर मांगा था काम, कहा- 'वो फिल्म न मिलती तो डूब जाता करियर'

बॉक्स ऑफिस पर होगी जबरदस्त भिडंत

दोनों ही फिल्में बड़े सितारों और आकर्षक जॉनर के साथ आ रही हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर कड़ी भिडंत देखने को मिल सकती है. 'एक दीवाने की दीवानियत' को प्यार और रोमांस की कहानी होने के कारण दर्शकों का बज थोड़ा अधिक मिल रहा है. हर्षवर्धन राणे की पिछली लव स्टोरी फिल्म को मिले जबरदस्त समर्थन के कारण जनता का झुकाव इस ओर ज्यादा है. वहीं, 'थामा' हॉरर यूनिवर्स की अगली कड़ी है और इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना जैसे बड़े नाम हैं, जो निश्चित रूप से हॉरर प्रेमियों को सिनेमाघरों तक खींचेंगे. अब देखना यह होगा कि कमाई के मामले में आखिर इन दोनों फिल्मों में से बाजी कौन मारता है. यह मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ इंटेंस लव स्टोरी है, तो दूसरी तरफ डर और रहस्य से भरी हॉरर फिल्म.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन! 
Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन!
Deep Sleep Remedy: अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें
अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें
Maithili Thakur Net Worth: पहली बार चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर के पास कितनी है कुल संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी
पहली बार चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर के पास कितनी है कुल संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी
Zodiac signs: धनतेरस पर किस राशि को क्या खरीदना चाहिए? हर किसी के लिए सोना-चांदी नहीं होता शुभ
धनतेरस पर किस राशि को क्या खरीदना चाहिए? हर किसी के लिए सोना-चांदी नहीं होता शुभ
Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज
Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE