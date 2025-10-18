Diwali 2025 Release: इस दिवाली रिलीज हो रहीं ये धांसू फिल्में, शाहरुख-सलमान नहीं, ये बड़े सितारे बिखेरेंगे जलवे

Diwali 2025 Movie Release: दिवाली 2025 पर यानी 21 अक्टूबर को, अलग-अलग जॉनर की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार हैं. थिएटर में आयुष्मान खुराना की हॉरर फिल्म 'थामा' के साथ अन्य मूवी भी रिलीज हो रही हैं.

Diwali 2025 Movie Release: दिवाली का त्योहार न केवल घरों में रोशनी और खुशियों का सैलाब लाता है, बल्कि हर साल बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा धमाका होता है. इस बार दर्शकों के मन में भले ही दिवाली की तारीख को लेकर थोड़ा असमंजस हो, लेकिन दिवाली के लॉन्ग वीकेंड पर बॉलीवुड और साउथ, दोनों ही इंडस्ट्री की फिल्में सिनेमाघरों में उतरने को तैयार हैं.

इस दिवाली, बड़ा सवाल यह है कि 2025 की दिवाली में सिनेमाघरों पर कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं? हम आपके लिए इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं. 21 अक्टूबर को शानदार फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं, जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगी और बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देंगी.

दिवाली पर रिलीज हो रही हैं दो फिल्में

दिवाली के मौके पर, यानी 21 अक्टूबर को, दो अलग-अलग जॉनर की फिल्में सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हो रही हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' (Ek Deewane Ki Deewaniyat):

स्टार कास्ट: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा.

जॉनर: यह एक प्रेम और रोमांस की कहानी है.

बुक माय शो पर 1.07 लाख लोगों ने इस फिल्म में रुचि दिखाई है. हर्षवर्धन राणे की पिछली फिल्म 'सनम तेरी कसम' को री-रिलीज़ में मिली सफलता के कारण इस लव स्टोरी फिल्म को जनता का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है.

'थामा' (Thamma)

स्टार कास्ट: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना.

जॉनर: यह मैडॉक फिल्म्स की हॉरर यूनिवर्स की अगली किश्त है.

बुक माय शो की रिपोर्ट के अनुसार, 'थामा' में 1 लाख 4 हज़ार लोगों ने इंट्रेस्ट दिखाया है. यह हॉरर होने के कारण युवा दर्शकों को आकर्षित कर सकती है.

यह भी पढ़ें- Amitabh Bachchan ने डायरेक्टर के दरवाजे पर जाकर मांगा था काम, कहा- 'वो फिल्म न मिलती तो डूब जाता करियर'

बॉक्स ऑफिस पर होगी जबरदस्त भिडंत

दोनों ही फिल्में बड़े सितारों और आकर्षक जॉनर के साथ आ रही हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर कड़ी भिडंत देखने को मिल सकती है. 'एक दीवाने की दीवानियत' को प्यार और रोमांस की कहानी होने के कारण दर्शकों का बज थोड़ा अधिक मिल रहा है. हर्षवर्धन राणे की पिछली लव स्टोरी फिल्म को मिले जबरदस्त समर्थन के कारण जनता का झुकाव इस ओर ज्यादा है. वहीं, 'थामा' हॉरर यूनिवर्स की अगली कड़ी है और इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना जैसे बड़े नाम हैं, जो निश्चित रूप से हॉरर प्रेमियों को सिनेमाघरों तक खींचेंगे. अब देखना यह होगा कि कमाई के मामले में आखिर इन दोनों फिल्मों में से बाजी कौन मारता है. यह मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ इंटेंस लव स्टोरी है, तो दूसरी तरफ डर और रहस्य से भरी हॉरर फिल्म.