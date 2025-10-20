रजनीकांत की एक झलक के लिए उमड़ी भीड़, शिल्पा शेट्टी ने बनाई खूबसूरत रंगोली; कुछ इस तरह दिवाली मना रहे सेलेब्स

हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
एंटरटेनमेंट
Bollywood Celebs Diwali Wishes: दिवाली के अवसर पर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस को शुभकामनाएं दी हैं. वहीं, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने घर से बाहर निकलकर फैंस से मिलकर प्यार स्वीकार किया.
Bollywood Celebs Diwali Wishes: पूरे देश में दिवाली की रौनक जोरों पर है और हर घर दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के सेलेब्स भी इस त्योहार को खास अंदाज में मना रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ खुशियां साझा कर रहे हैं. कई बड़े सितारों ने फोटो और वीडियो पोस्ट कर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.
VIDEO | Chennai: Tamil Superstar Rajinikanth greets fans on Diwali from his Poes Garden residence.— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/UkxvwKmMtE
दिवाली के मौके पर साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया. वह अपने घर से बाहर निकलकर फैंस से मिले. उन्होंने हाथ जोड़कर अपने फैंस का अभिवादन किया और उनकी तरफ से मिल रहे प्यार और शुभकामनाओं को स्वीकार किया. सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी.
हर मुस्कान से रोशन हो ये त्योहार। Wishing you love, light and laughter this Diwali. #HappyDiwali 🪔✨ pic.twitter.com/inAp1l3BFz— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 20, 2025
बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. अक्षय कुमार ने लिखा- "हर मुस्कान से रोशन हो ये त्योहार. आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं."
T 5537 टी ५५३७ -दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएँ pic.twitter.com/gsUKGdwDUF— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 19, 2025
इसी तरह, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी एक्स (ट्विटर) के माध्यम से पोस्ट शेयर करके सभी को शुभकामनाएं दीं.
अमिताभ बच्चन ने लिखा- "दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं."
इन दोनों दिग्गजों के अलावा, कई और सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करके अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी अपने फैंस के लिए एक खास मैसेज शेयर किया.
Wishing Love, Light & Positivity surrounds you and your loved ones. Happy Diwali beautiful people ♥️— Hrithik Roshan (@iHrithik) October 20, 2025
वहीं, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने रंगोली बनाते हुए वीडियो शेयर किया और अपने परिवार के साथ त्योहार का जश्न मनाती दिखीं, जिसके साथ उन्होंने सभी को खुशहाल और सुरक्षित दिवाली की शुभकामनाएं दीं.
आप सभी को दीपावली 🪔 की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई।जय श्री राम! जय माँ लक्ष्मी! 🌺❤️🕉🙏 #HappyDiwali pic.twitter.com/zqDBB5E9FB— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 20, 2025
पूरे बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के सेलेब्स सोशल मीडिया पर लगातार फेस्टिव तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं, जिससे उनके फैंस भी त्योहार के रंग में डूब गए हैं.
