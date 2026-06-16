Bollywood Property News: दिशा पाटनी ने खार वेस्ट में किराए पर दिया अपना लग्जरी फ्लैट! जानिए हर महीने में कितनी होगी एक्ट्रेस की कमाई

दिशा पाटनी ने मुंबई के पॉश इलाके खार वेस्ट स्थित अपने लग्जरी अपार्टमेंट को किराए पर दिया है. इस डील से उन्हें दो साल में 71 लाख रुपये की कमाई होगी.

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी न केवल अपनी फिल्मों और स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं, बल्कि अब वह मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में भी अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं. दिशा पाटनी ने हाल ही में मुंबई के पॉश इलाके 'खार वेस्ट' में स्थित अपना एक शानदार फ्लैट किराए पर दिया है, जिससे उनकी कमाई का एक नया जरिया बन गया है.

रुस्तमजी पैरामाउंट में है दिशा का आलीशान फ्लैट

जैपकी (Zapkey) में मिले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, दिशा का यह अपार्टमेंट 'रुस्तमजी पैरामाउंट' नामक एक प्रीमियम रेजिडेंशियल टॉवर में स्थित है. 1,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाला यह अपार्टमेंट बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों पर बना है. उन्होंने यह फ्लैट कमलाबेन मंगलभाई गुर्जर को किराए पर दिया है.

क्या है रेंटल डील की शर्तें?

दिशा और किराएदार के बीच यह लीव-एंड-लाइसेंस एग्रीमेंट 1 जून, 2026 से प्रभावी हुआ है, जो 24 महीनों के लिए वैध है. किराएदार ने 8.55 लाख रुपये की सिक्योरिटी जमा की है, जो तीन महीने के किराए के बराबर है. एग्रीमेंट के अनुसार, पहले साल के बाद किराए में 5% की वृद्धि होगी, जिससे दूसरे साल में किराया लगभग 2.99 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगा. इस दो साल की रेंटल अवधि के दौरान दिशा पाटनी को कुल 71 लाख रुपये की कमाई होने की उम्मीद है.

हर महीने कितनी होगी दिशा की कमाई?

दिशा पाटनी के पहले साल का मासिक किराया 2.85 लाख रुपये होगा. फिर, अगले साल 5% की बढ़ोतरी के बाद यह लगभग 2.99 लाख रुपये हो जाएगा. इस तरह इन दो सालों में कुल 71 लाख रुपये की कमाई होने की उम्मीद है.

सेलेब्रिटीज का रियल एस्टेट में निवेश

रुस्तमजी पैरामाउंट एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, जहां मिनी थिएटर, स्पा, सैलून और स्काई लाउंज जैसी वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस कॉम्प्लेक्स में बॉलीवुड की कई हस्तियां निवेश करती रही हैं. दिशा पाटनी अकेली ऐसी स्टार नहीं हैं; अमिताभ बच्चन, सलमान खान, कार्तिक आर्यन और शाहिद कपूर जैसे बड़े सितारे भी मुंबई की अपनी प्रॉपर्टीज को किराए पर देकर कमाई कर रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से