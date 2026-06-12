FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
हादसे की जमीन पर विकास की नई कहानी, Air India 171 क्रैश साइट पर बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल हब, जानें क्या-क्या होगा खास

हादसे की जमीन पर विकास की नई कहानी, Air India 171 क्रैश साइट पर बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल हब, जानें क्या-क्या होगा खास

'Welcome To The Jungle' से पहले अक्षय-रवीना की 5 फिल्में: इन मूवीज में थी जबरदस्त केमिस्ट्री, आखिरी वाली है आइकॉनिक

'Welcome To The Jungle' से पहले अक्षय-रवीना की 5 फिल्में: इन मूवीज में थी जबरदस्त केमिस्ट्री, आखिरी वाली है आइकॉनिक

REET Mains Result 2026: रीट मेन्स क्वॉलिफाइड? अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जॉइनिंग तक का पूरा प्रोसेस समझिए

REET Mains Result 2026: रीट मेन्स क्वॉलिफाइड? अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जॉइनिंग तक का पूरा प्रोसेस समझिए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा

भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा

IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने

IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने

E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार

E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Disha Patani को इन स्टार्स संग दिल लगाना पड़ा था भारी, जानें एक्ट्रेस का भरोसा तोड़ने वाले की लिस्ट में कौन-कौन?

दिशा पाटनी की लव लाइफ में किन लोगों की एंट्री हुई. टाइगर श्रॉफ और सुशांत सिंह राजपूत से लेकर पार्थ समथान तक, एक्ट्रेस का नाम किन-किन स्टार्स के साथ जुड़ा? पढ़ें दिशा पाटनी के रिश्तों के बारे में सबकुछ..

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jun 12, 2026, 11:15 AM IST

Disha Patani को इन स्टार्स संग दिल लगाना पड़ा था भारी, जानें एक्ट्रेस का भरोसा तोड़ने वाले की लिस्ट में कौन-कौन?

Image Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड की 'नेशनल क्रश' कही जाने वाली दिशा पाटनी अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. सादगी भरी खूबसूरती और जबरदस्त फिटनेस के कारण फैंस उन्हें खूब पसंद करते हैं, लेकिन दिशा की लव लाइफ उतनी सीधी नहीं रही है. उन्होंने अपने करियर के सफर में कई लोगों का दामन थामा, लेकिन बदकिस्मती से कई रिश्ते अंजाम तक नहीं पहुंच सके. आज के इस लेख में हम दिशा पाटनी से जुड़ी उन अफवाहों और रिश्तों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने काफी चर्चा बटोरी.

पार्थ समथान (Parth Samthaan)

दिशा पाटनी के शुरुआती करियर और मॉडलिंग के दिनों की बात करें, तो उनका नाम टीवी के मशहूर अभिनेता पार्थ समथान के साथ जोड़ा गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2013 के दौरान दोनों एक-दूसरे के काफी करीब थे. कहा जाता है कि यह रिश्ता काफी लंबा चला था, लेकिन वक्त के साथ दोनों ने अपनी राहें अलग कर लीं.

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput)

साल 2016 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' के बाद दिशा पाटनी रातों-रात स्टार बन गई थीं. इस फिल्म में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्सर दोनों के अफेयर की खबरें गलियारों में उड़ती रहीं. हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया.

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff)

दिशा पाटनी की लव लाइफ का सबसे चर्चित और लंबा रिश्ता टाइगर श्रॉफ के साथ रहा. करीब 6 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, यह जोड़ी फैंस की पसंदीदा बन गई थी. सोशल मीडिया पर दोनों की वेकेशन फोटोज और जिम वीडियोज खूब वायरल होते थे.
दिशा इस रिश्ते को अगले मुकाम यानी शादी तक ले जाना चाहती थीं, लेकिन टाइगर श्रॉफ उस समय शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं थे. इसी वैचारिक मतभेद के कारण अंततः दोनों का ब्रेकअप हो गया. हालांकि, ब्रेकअप के बाद भी आज दोनों के बीच एक सम्मानजनक दोस्ती बनी हुई है.

एलेक्जेंडर एलेक्स (Aleksandar Alex)

टाइगर श्रॉफ से अलग होने के बाद दिशा पाटनी का नाम एलेक्जेंडर एलेक्स के साथ जुड़ा. दोनों को अक्सर इवेंट्स, डिनर डेट्स और जिम के बाहर साथ देखा जाता है. हालांकि, एलेक्जेंडर ने कई बार इंटरव्यू में इन खबरों को महज अफवाह बताया है. उनका कहना है कि वे केवल अच्छे दोस्त हैं और एक-दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं.

दिशा पाटनी का वर्क फ्रंट

पर्सनल लाइफ के उतार-चढ़ाव के बावजूद, दिशा ने अपने काम पर कभी आंच नहीं आने दी. 'एक विलेन रिटर्न्स' जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने के बाद, एक्ट्रेस अब कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं. फैंस उनकी आगामी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा
भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा
IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने
IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने
E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार
E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार
FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
FIFA World Cup 2026 के 5 सबसे युवा खिलाड़ी, जो अपनी टीम को जिता सकते हैं खिताब
FIFA World Cup 2026 के 5 सबसे युवा खिलाड़ी, जो अपनी टीम को जिता सकते हैं खिताब
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement