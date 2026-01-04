50 साल में पहली बार! घर गिरवी रखा, पत्नी के गहने भी बेचे.. जानें डायरेक्टर ने किस फिल्म के लिए लिया इतना बड़ा जोखिम

निर्देशक अश्विन कुमार ने पौराणिक फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' के लिए अपना घर गिरवी रख दिया और पत्नी के गहने दांव पर लगा दिए. 16 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 300 करोड़ कमाकर इतिहास रच दिया.

भारतीय सिनेमा में अक्सर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहाँ एक फिल्म को पूरा करने के लिए निर्माता-निर्देशक अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं. हाल ही में रिलीज हुई पैन-इंडिया एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' के निर्देशक अश्विन कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. 50 साल के इतिहास में यह पहली ऐसी एनिमेटेड फिल्म बनकर उभरी है जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि दर्शकों के दिलों में भक्ति की लहर भी पैदा कर दी.

सब कुछ दांव पर लगाकर बनाई फिल्म

निर्देशक अश्विन कुमार ने खुलासा किया कि इस फिल्म को बनाने का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण था. अपनी इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा. इतना ही नहीं, उनकी पत्नी (जो फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं) ने फिल्म के बजट को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा-पूंजी और यहाँ तक कि अपने गहने भी दांव पर लगा दिए.

16 करोड़ का बजट और 300 करोड़ की कमाई

अश्विन कुमार के इस साहसी फैसले का परिणाम बेहद सुखद रहा. मात्र 16 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया. फिल्म की सफलता का आलम यह था कि इसने शाहरुख खान की आवाज वाली बड़ी हॉलीवुड फिल्म 'मुफासा: द लायन किंग' को भी पीछे छोड़ दिया. इस फिल्म को बनाने में टीम को पूरे 5 साल का समय लगा.

दर्शकों की अटूट श्रद्धा

'महावतार नरसिम्हा' भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार पर आधारित है. फिल्म की प्रस्तुति इतनी जीवंत और भक्तिमय थी कि कई सिनेमाघरों में दर्शक चप्पलें बाहर उतारकर अंदर जाने लगे. फिल्म ने नई पीढ़ी को भारतीय पौराणिक कथाओं और ग्रंथों से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है.

