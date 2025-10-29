FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?

Diljit Dosanjh: खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को ऑस्ट्रेलिया कंसर्ट रद्द करने की धमकी दी है. पन्नू ने दिलजीत पर अमिताभ बच्चन के पैर छूकर 1984 के सिख नरसंहार के पीड़ितों का अपमान करने का आरोप लगाया है, और बिग बी पर भीड़ को उकसाने का दावा किया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 29, 2025, 11:31 AM IST

खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?
Diljit Dosanjh: खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मशहूर पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ को धमकी दी है. पन्नू की ओर से यह धमकी दी गई है कि दिलजीत दोसांझ का ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 1 नवंबर को होने वाला कंसर्ट रद्द कर दिया जाए. पन्नू ने खुले तौर पर इस कंसर्ट को किसी भी कीमत पर न होने देने की चेतावनी दी है. पन्नू की इस धमकी का संबंध बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से भी है और पूरा मामला 1984 के सिख नरसंहार से जुड़ा है.

पन्नू ने अमिताभ बच्चन और दिलजीत दोसांझ पर लगाए गंभीर आरोप

पन्नू ने बयान जारी कर कहा है कि दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन के पैर छूकर 1984 के नरसंहार के पीड़ितों का अपमान किया है. पन्नू ने आरोप लगाया कि दिलजीत ने ऐसा करके 1984 के हर पीड़ित, हर विधवा और हर अनाथ का अपमान किया है. उसने यह भी कहा कि अमिताभ बच्चन ने पैर छुआकर ठीक नहीं किया. गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया कि अमिताभ बच्चन ने 1984 में नरसंहार करने वाले लोगों का समर्थन किया था और उन्होंने नरसंहार का विरोध नहीं किया था. पन्नू ने कहा कि ऐसे शख्स के पैर छूकर दिलजीत दोसांझ ने उन दंगों में अनाथ हुए हर बच्चे का अपमान किया है.

कॉन्सर्ट की तारीख पर भी विवाद

दिलजीत दोसांझ का यह कॉन्सर्ट 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होना है. पन्नू और खालिस्तानी संगठन इसी तारीख को लेकर भड़के हुए हैं. पन्नू ने कहा कि 1 नवंबर को अकाल तख्त साहिब ने सिख नरसंहार स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया है. खालिस्तानी संगठन के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि दोसांझ ने बच्चन को सम्मान देकर '1984 के सिख नरसंहार के प्रत्येक पीड़ित, विधवा और अनाथ का अपमान किया है.' पन्नू ने दावा किया कि अमिताभ बच्चन ने 31 अक्टूबर 1984 को 'खून का बदला खून' जैसा नारा दिया था, और इस तरह भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद सिखों का नरसंहार करने वाली भीड़ निकली थी.

सिख्स फॉर जस्टिस की मांग

दोसांझ के कार्यक्रम की तारीख को लेकर भी पन्नू ने निशाना साधा और कहा कि यह तो सिख पीड़ितों का मजाक उड़ाने जैसा है. सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) ने कहा कि वह 1 नवंबर को कार्यक्रम स्थल के बाहर एक रैली निकालेगा और उसने अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज को पत्र लिखकर दोसांझ को तलब करके उनके कृत्य पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया है.

