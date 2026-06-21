अमेरिका में कब मनाया जाएगा 'दिलजीत दोसांझ डे'? जानें पंजाबी सिंगर के नाम क्यों हुआ 1 दिन

लॉस एंजिल्स ने पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ के नाम एक विशेष दिन घोषित किया है. जानें कब मनाया जाएगा 'दिलजीत दोसांझ डे' और यह ऐतिहासिक सम्मान उन्हें क्यों मिला.

दुनिया भर में अपनी जादुई आवाज और बेहतरीन अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. लॉस एंजिल्स ने उनके सम्मान में एक विशेष दिन घोषित किया है, जो हर भारतीय और पंजाबी कलाकार के लिए गर्व का विषय है.

कब मनाया जाएगा 'दिलजीत दोसांझ डे'?

लॉस एंजिल्स सिटी काउंसिल ने आधिकारिक रूप से एक प्रस्ताव पारित करते हुए 6 जनवरी, 2027 को 'दिलजीत दोसांझ डे' घोषित किया है. यह सम्मान पंजाबी म्यूजिक को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने के लिए दिया गया है.

इस दिन का चुनाव और भी अधिक विशेष है क्योंकि 6 जनवरी, 2027 को दिलजीत दोसांझ का 43वां जन्मदिन होगा. इस प्रस्ताव को काउंसिलवुमन मोनिका रोड्रिग्ज ने पेश किया था, जिसे काउंसिल ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया.

अमेरिका में दिलजीत के नाम क्यों हुआ ये दिन?

पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. लॉस एंजिल्स ने उनके सम्मान में एक विशेष दिन घोषित किया है, जो कि भारतीयों के लिए गर्व की बात है.

दिलजीत की प्रतिक्रिया

इस सम्मान पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिलजीत ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया. उन्होंने लिखा कि लॉस एंजिल्स में उनके नाम पर एक दिन का घोषित होना उनके लिए शब्दों से परे है. फिलहाल दिलजीत अपने 'ऑरा वर्ल्ड टूर 2026' में व्यस्त हैं, जहाँ उनके कॉन्सर्ट्स को वैश्विक स्तर पर शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

करियर की नई ऊंचाइयां

दिलजीत, संगीत के साथ-साथ फिल्मों में भी अपनी धाक जमा रहे हैं. हाल ही में वे इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आए, जिसे दर्शकों और समीक्षकों का भरपूर प्यार मिला. इस फिल्म में उनके साथ शरवरी वाघ, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना मुख्य भूमिकाओं में थे.

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