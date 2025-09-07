Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज

कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक 

Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

Shardiya Navratri Devi Sawari: शारदीय नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर पधारेंगी देवी दुर्गा? मां के आगमन और प्रस्थान वाहन क्या संकेत देते हैं?

कृष्णा अभिषेक से झगड़े के बाद कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल का शो? इस नए शो में आएंगे नजर?

BCCI के बैंक बैलेंस का खुलासा, संपत्ति के आंकड़े सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें, इनकम टैक्स भरने की तैयारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा Bigg Boss के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज

जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज

कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

कृष्णा अभिषेक से झगड़े के बाद कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल का शो? इस नए शो में आएंगे नजर?

कीकू शारदा को द ग्रेट इंडियन कपिल शो में खूब पसंद किया जाता है. वह अपने अलग-अलग किरदारों से सबको हंसाते रहते हैं. हालाँकि, अब खबर आ रही है कि कीकू शारदा एक नए शो में नज़र आने वाले हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 07, 2025, 07:27 AM IST

कृष्णा अभिषेक से झगड़े के बाद कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल का शो? इस नए शो में आएंगे नजर?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कीकू शारदा लंबे समय से कपिल शर्मा के साथ उनके कॉमेडी शो में काम कर रहे हैं. द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी कीकू अपने अलग-अलग अवतारों से फैन्स का दिल जीत रहे हैं. हालाँकि, कुछ दिनों पहले सेट से कीकू का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके और कृष्णा अभिषेक के बीच झगड़ा होता दिख रहा था. हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि यह कोई गंभीर झगड़ा था या किसी सीक्वेंस का हिस्सा था. अब खबर आ रही है कि कीकू एक नए शो में नज़र आएंगे.

राइज एंड फॉल’ रियलिटी शो में करेंगे एंट्री

कीकू अब अपकमिंग रियलिटी शो 'राइज़ एंड फ़ॉल' में नज़र आएंगे. इस शो के लिए कीकू को 'द कपिल शर्मा शो' छोड़ना होगा. आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, जब तक कीकू 'राइज़ एंड फ़ॉल' शो करेंगे, तब तक वह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की शूटिंग नहीं करेंगे.राइज एंड फॉल शूटिंग की बात करें तो यह शो अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर आएगा जो नेटफ्लिक्स का कॉम्पिटिटर है और द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर आता है.

अशनीर ग्रोवर होस्ट करेंगी नया शो

इस शो में कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस शो की तरह एक घर में रहना होगा. इस शो को अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रही हैं, जो इससे पहले शार्क टैंक इंडिया में नज़र आ चुकी हैं. कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अशनीर न सिर्फ़ इस शो की होस्ट हैं, बल्कि उन्होंने ख़ुद ही इसकी कास्टिंग भी की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अशनीर ने ख़ुद ही 5 नाम चुने हैं.

क्या द ग्रेट इंडियन कपिल शो में होगी वापसी?

अब कीकू के इस शो से जाने के बाद, वह द ग्रेट इंडियन शो में वापसी करेंगे या नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा. इस बारे में न तो कीकू और न ही कृष्णा ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो असली था या शूटिंग का हिस्सा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज
जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज
कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम
कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम
Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक 
उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक
Shardiya Navratri Devi Sawari: शारदीय नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर पधारेंगी देवी दुर्गा? मां के आगमन और प्रस्थान वाहन क्या संकेत देते हैं?
शारदीय नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर पधारेंगी देवी दुर्गा? मां के आगमन और प्रस्थान वाहन क्या संकेत देते हैं?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE