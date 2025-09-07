1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज
कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर
Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक
Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग
Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां
Shardiya Navratri Devi Sawari: शारदीय नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर पधारेंगी देवी दुर्गा? मां के आगमन और प्रस्थान वाहन क्या संकेत देते हैं?
कृष्णा अभिषेक से झगड़े के बाद कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल का शो? इस नए शो में आएंगे नजर?
BCCI के बैंक बैलेंस का खुलासा, संपत्ति के आंकड़े सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें, इनकम टैक्स भरने की तैयारी
एंटरटेनमेंट
कीकू शारदा को द ग्रेट इंडियन कपिल शो में खूब पसंद किया जाता है. वह अपने अलग-अलग किरदारों से सबको हंसाते रहते हैं. हालाँकि, अब खबर आ रही है कि कीकू शारदा एक नए शो में नज़र आने वाले हैं.
कीकू शारदा लंबे समय से कपिल शर्मा के साथ उनके कॉमेडी शो में काम कर रहे हैं. द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी कीकू अपने अलग-अलग अवतारों से फैन्स का दिल जीत रहे हैं. हालाँकि, कुछ दिनों पहले सेट से कीकू का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके और कृष्णा अभिषेक के बीच झगड़ा होता दिख रहा था. हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि यह कोई गंभीर झगड़ा था या किसी सीक्वेंस का हिस्सा था. अब खबर आ रही है कि कीकू एक नए शो में नज़र आएंगे.
कीकू अब अपकमिंग रियलिटी शो 'राइज़ एंड फ़ॉल' में नज़र आएंगे. इस शो के लिए कीकू को 'द कपिल शर्मा शो' छोड़ना होगा. आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, जब तक कीकू 'राइज़ एंड फ़ॉल' शो करेंगे, तब तक वह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की शूटिंग नहीं करेंगे.राइज एंड फॉल शूटिंग की बात करें तो यह शो अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर आएगा जो नेटफ्लिक्स का कॉम्पिटिटर है और द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर आता है.
इस शो में कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस शो की तरह एक घर में रहना होगा. इस शो को अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रही हैं, जो इससे पहले शार्क टैंक इंडिया में नज़र आ चुकी हैं. कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अशनीर न सिर्फ़ इस शो की होस्ट हैं, बल्कि उन्होंने ख़ुद ही इसकी कास्टिंग भी की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अशनीर ने ख़ुद ही 5 नाम चुने हैं.
अब कीकू के इस शो से जाने के बाद, वह द ग्रेट इंडियन शो में वापसी करेंगे या नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा. इस बारे में न तो कीकू और न ही कृष्णा ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो असली था या शूटिंग का हिस्सा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.