कृष्णा अभिषेक से झगड़े के बाद कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल का शो? इस नए शो में आएंगे नजर?

कीकू शारदा को द ग्रेट इंडियन कपिल शो में खूब पसंद किया जाता है. वह अपने अलग-अलग किरदारों से सबको हंसाते रहते हैं. हालाँकि, अब खबर आ रही है कि कीकू शारदा एक नए शो में नज़र आने वाले हैं.

कीकू शारदा लंबे समय से कपिल शर्मा के साथ उनके कॉमेडी शो में काम कर रहे हैं. द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी कीकू अपने अलग-अलग अवतारों से फैन्स का दिल जीत रहे हैं. हालाँकि, कुछ दिनों पहले सेट से कीकू का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके और कृष्णा अभिषेक के बीच झगड़ा होता दिख रहा था. हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि यह कोई गंभीर झगड़ा था या किसी सीक्वेंस का हिस्सा था. अब खबर आ रही है कि कीकू एक नए शो में नज़र आएंगे.

राइज एंड फॉल’ रियलिटी शो में करेंगे एंट्री

कीकू अब अपकमिंग रियलिटी शो 'राइज़ एंड फ़ॉल' में नज़र आएंगे. इस शो के लिए कीकू को 'द कपिल शर्मा शो' छोड़ना होगा. आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, जब तक कीकू 'राइज़ एंड फ़ॉल' शो करेंगे, तब तक वह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की शूटिंग नहीं करेंगे.राइज एंड फॉल शूटिंग की बात करें तो यह शो अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर आएगा जो नेटफ्लिक्स का कॉम्पिटिटर है और द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर आता है.

अशनीर ग्रोवर होस्ट करेंगी नया शो

इस शो में कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस शो की तरह एक घर में रहना होगा. इस शो को अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रही हैं, जो इससे पहले शार्क टैंक इंडिया में नज़र आ चुकी हैं. कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अशनीर न सिर्फ़ इस शो की होस्ट हैं, बल्कि उन्होंने ख़ुद ही इसकी कास्टिंग भी की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अशनीर ने ख़ुद ही 5 नाम चुने हैं.

क्या द ग्रेट इंडियन कपिल शो में होगी वापसी?

अब कीकू के इस शो से जाने के बाद, वह द ग्रेट इंडियन शो में वापसी करेंगे या नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा. इस बारे में न तो कीकू और न ही कृष्णा ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो असली था या शूटिंग का हिस्सा.

