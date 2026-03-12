FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

LPG प्रोडक्शन 28% बढ़ाया गया- हरदीप पुरी, घरेलू गैस को प्राथमिकता दी जा रही- हरदीप पुरी, सरकार ने तेल, गैस को लेकर कमेटी बनाई-पुरी, दूसरे मार्गों से भी कच्चा तेल आ रहा- हरदीप पुरी, देश में तेल-गैस की कमी नहीं- हरदीप पुरी, ये समय अफवाह फैलाने का नहीं- हरदीप पुरी

एंटरटेनमेंट

Dhurandhar 2 के 'आरी आरी' गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटिजन्स बोले- 'रणवीर सिंह का ऐसा स्वैग पहले कभी नहीं देखा'

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का नया गाना 'आरी आरी' रिलीज होते ही छा गया है. बॉम्बे रॉकर्स के इस रीक्रिएटेड ट्रैक ने रोंगटे खड़े करने वाली अपनी एनर्जी से फैंस को दीवाना बना दिया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 12, 2026, 04:12 PM IST

Dhurandhar 2 के 'आरी आरी' गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटिजन्स बोले- 'रणवीर सिंह का ऐसा स्वैग पहले कभी नहीं देखा'
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. फिल्म का पहला आधिकारिक गाना 'आरी आरी' आज, 12 मार्च को रिलीज कर दिया गया है. यह गाना रिलीज होते ही इंटरनेट पर 'सेंसेशन' बन गया है और फैंस रणवीर सिंह के खतरनाक 'बीस्ट मोड' अवतार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

20 साल पुराने सुपरहिट गाने का नया तड़का

'आरी आरी' मूल रूप से साल 2003 में आए मशहूर बैंड 'बॉम्बे रॉकर्स' का सुपरहिट ट्रैक है. कंपोजर शाश्वत सचदेव ने इस क्लासिक पंजाबी पॉप को 2026 के हिसाब से एक नया और दमदार रूप दिया है. गाने में ओरिजिनल सिंगर नवतेज सिंह रेहल के साथ जैस्मीन सैंडलास, खान साब और सुधीर यदुवंशी की आवाज ने जोश भर दिया है. इसके अलावा, गाने में शामिल 'रैप सेक्शन' इसे आज के युवाओं के बीच और भी लोकप्रिय बना रहा है.

रणवीर सिंह का 'खतरनाक' हमजा अवतार

गाने के वीडियो में फिल्म के कुछ नए और इंटेंस दृश्य दिखाए गए हैं. रणवीर सिंह, जो फिल्म में 'जसकीरत सिंह रंगी' और 'हमजा अली मजारी' की दोहरी पहचान वाले एक भारतीय जासूस की भूमिका निभा रहे हैं, बेहद रफ और टफ लुक में नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे की गंभीरता और एक्शन सीक्वेंस ने गाने के साथ मिलकर एक अलग ही रोमांच पैदा कर दिया है.

नेटिजन्स के बीच मचा तहलका

सोशल मीडिया पर 'आरी आरी' को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. "रोंगटे खड़े कर दिए!" एक यूजर ने लिखा कि गाने की बीट्स और रणवीर की इंटेंसिटी ने उन्हें हैरान कर दिया है. "थिएटर हिलेगा!" फैंस का मानना है कि जब यह गाना बड़े पर्दे पर बजेगा, तो सिनेमाघरों में धमाका होना तय है. "नॉस्टैल्जिया और जोश का कॉम्बो" – कई लोगों ने पुरानी यादों के साथ नई एनर्जी के जुड़ाव को मास्टरस्ट्रोक बताया है.

रिलीज की तारीख

'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. यह पिछले साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जिसमें संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म के निर्देशक आदित्य धर के जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया गया यह गाना फिल्म की मार्केटिंग के लिए एक बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' साबित हो रहा है.
 

