FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अहमदाबाद के स्कूलों में बम की धमकी, 4 स्कूलों को ईमेल से मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मामले की जांच में जुटी | प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया, सभी संस्थानों में 50% लोग ही काम करेंगे | नीतीश कुमार को पाकिस्तान डॉन की धमकी, मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने पर भड़का

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत

OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत

2026 में और बढ़ेगा मोबाइल रिचार्ज का बोझ!, टेलीकॉम कंपनियां हर प्लान में कर सकती हैं 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

2026 में और बढ़ेगा मोबाइल रिचार्ज का बोझ!, टेलीकॉम कंपनियां हर प्लान में कर सकती हैं 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

'धुरंधर' नहीं आई पसंद? कोई बात नहीं! 2025 की ये 5 धांसू OTT सीरीज बना देंगी आपका मूड

'धुरंधर' नहीं आई पसंद? कोई बात नहीं! 2025 की ये 5 धांसू OTT सीरीज बना देंगी आपका मूड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'धुरंधर' नहीं आई पसंद? कोई बात नहीं! 2025 की ये 5 धांसू OTT सीरीज बना देंगी आपका मूड

अगर 'धुरंधर' पसंद नहीं आई, तो OTT पर 2025 की IMDB टॉप-5 वेब सीरीज आप देख सकते हैं. 'द फैमिली मैन 3' (सस्पेंस), 'पंचायत 4' (कॉमेडी) और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (ह्यूमर), जैसी कई फिल्में हैं, जिनसे आपका मूड एकदम ठिक हो जाएगा..

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 17, 2025, 09:41 AM IST

'धुरंधर' नहीं आई पसंद? कोई बात नहीं! 2025 की ये 5 धांसू OTT सीरीज बना देंगी आपका मूड
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

साल 2025 ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक शानदार साल साबित हुआ, जहां दर्शकों को कंटेंट की क्वालिटी और वैरायटी दोनों का जबरदस्त संगम देखने को मिला. अगर आप रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' से पूरी तरह प्रभावित नहीं हुए हैं, तो ओटीटी पर मौजूद ये टॉप 5 वेब सीरीज आपको भरपूर मनोरंजन प्रदान कर सकती हैं. ये वो कंटेंट है जिसने दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी और अपने जॉनर में एक नई मिसाल कायम की. IMDB रेटिंग्स के अनुसार, साल 2025 की टॉप 5 वेब सीरीज निम्नलिखित हैं..

द फैमिली मैन (सीजन 3)

जॉनर: स्पाई थ्रिलर, ड्रामा
मनोज बाजपेयी स्टारर यह सुपरहिट सीरीज दर्शकों की पहली पसंद बनी रही. इस सीज़न में श्रीकांत तिवारी अपने सीक्रेट मिशन और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने के संघर्ष को और अधिक गहराई से दर्शाते हैं. नए खतरनाक विलेन, इंटेंस एक्शन और इमोशनल पल दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं.

Top 5 Web series on OTT

द हंट - द राजीव गांधी एसासिनेशन केस

जॉनर: डॉक्यूड्रामा, ऐतिहासिक थ्रिलर
यह सीरीज 1991 में राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद हुई 90 दिनों की गहन जांच को बेहद वास्तविक और शोध-आधारित तरीके से दिखाती है. गंभीर टोन होने के बावजूद, इसका मजबूत प्रेजेंटेशन दर्शकों को हर एपिसोड में एक डॉक्यूड्रामा जैसा अनुभव देता है.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

जॉनर: सैटायर, ह्यूमर
यह सीरीज एक महत्वाकांक्षी बाहरी व्यक्ति की नजर से बॉलीवुड की दुनिया को दिखाती है. यह चमकते पर्दे के पीछे के संघर्ष, राजनीति और अजीबोगरीब हालातों को मजेदार ढंग से पेश करती है. इसका ह्यूमर, मशहूर हस्तियों के कैमियो और ओवर-द-टॉप किरदार इसे एक खास वॉच बनाते हैं.

पंचायत (सीजन 4)

Panchayat 4 Web series on OTT

जॉनर: कॉमेडी, फैमिली ड्रामा
'पंचायत' 2025 में एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने में सफल रही. यह सीरीज गाँव की सादगी, आम लोगों की समस्याओं और मुख्य किरदार अभिषेक (सचिव जी) की जिंदगी में होने वाले नए उतार-चढ़ावों को दर्शाती है. यह हर उम्र के दर्शकों के लिए एक परफेक्ट फैमिली शो साबित हुआ.

बकैती

जॉनर: कॉमेडी, ड्रामा
पुराने गाजियाबाद के बैकड्रॉप पर बनी यह सीरीज एक परिवार की आर्थिक मुश्किलों के साथ-साथ भाई-बहन के रिश्ते को बहुत ही जुड़ाव महसूस कराने वाले तरीके से दिखाती है. हल्की-फुल्की कॉमेडी और एक प्यारी कहानी इसे पूरी तरह से मनोरंजक बनाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर
चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल 
चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल
मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स
मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
MORE
Advertisement