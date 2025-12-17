'धुरंधर' नहीं आई पसंद? कोई बात नहीं! 2025 की ये 5 धांसू OTT सीरीज बना देंगी आपका मूड

अगर 'धुरंधर' पसंद नहीं आई, तो OTT पर 2025 की IMDB टॉप-5 वेब सीरीज आप देख सकते हैं. 'द फैमिली मैन 3' (सस्पेंस), 'पंचायत 4' (कॉमेडी) और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (ह्यूमर), जैसी कई फिल्में हैं, जिनसे आपका मूड एकदम ठिक हो जाएगा..

साल 2025 ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक शानदार साल साबित हुआ, जहां दर्शकों को कंटेंट की क्वालिटी और वैरायटी दोनों का जबरदस्त संगम देखने को मिला. अगर आप रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' से पूरी तरह प्रभावित नहीं हुए हैं, तो ओटीटी पर मौजूद ये टॉप 5 वेब सीरीज आपको भरपूर मनोरंजन प्रदान कर सकती हैं. ये वो कंटेंट है जिसने दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी और अपने जॉनर में एक नई मिसाल कायम की. IMDB रेटिंग्स के अनुसार, साल 2025 की टॉप 5 वेब सीरीज निम्नलिखित हैं..

द फैमिली मैन (सीजन 3)

जॉनर: स्पाई थ्रिलर, ड्रामा

मनोज बाजपेयी स्टारर यह सुपरहिट सीरीज दर्शकों की पहली पसंद बनी रही. इस सीज़न में श्रीकांत तिवारी अपने सीक्रेट मिशन और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने के संघर्ष को और अधिक गहराई से दर्शाते हैं. नए खतरनाक विलेन, इंटेंस एक्शन और इमोशनल पल दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं.

द हंट - द राजीव गांधी एसासिनेशन केस

जॉनर: डॉक्यूड्रामा, ऐतिहासिक थ्रिलर

यह सीरीज 1991 में राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद हुई 90 दिनों की गहन जांच को बेहद वास्तविक और शोध-आधारित तरीके से दिखाती है. गंभीर टोन होने के बावजूद, इसका मजबूत प्रेजेंटेशन दर्शकों को हर एपिसोड में एक डॉक्यूड्रामा जैसा अनुभव देता है.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

जॉनर: सैटायर, ह्यूमर

यह सीरीज एक महत्वाकांक्षी बाहरी व्यक्ति की नजर से बॉलीवुड की दुनिया को दिखाती है. यह चमकते पर्दे के पीछे के संघर्ष, राजनीति और अजीबोगरीब हालातों को मजेदार ढंग से पेश करती है. इसका ह्यूमर, मशहूर हस्तियों के कैमियो और ओवर-द-टॉप किरदार इसे एक खास वॉच बनाते हैं.

पंचायत (सीजन 4)

जॉनर: कॉमेडी, फैमिली ड्रामा

'पंचायत' 2025 में एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने में सफल रही. यह सीरीज गाँव की सादगी, आम लोगों की समस्याओं और मुख्य किरदार अभिषेक (सचिव जी) की जिंदगी में होने वाले नए उतार-चढ़ावों को दर्शाती है. यह हर उम्र के दर्शकों के लिए एक परफेक्ट फैमिली शो साबित हुआ.

बकैती

जॉनर: कॉमेडी, ड्रामा

पुराने गाजियाबाद के बैकड्रॉप पर बनी यह सीरीज एक परिवार की आर्थिक मुश्किलों के साथ-साथ भाई-बहन के रिश्ते को बहुत ही जुड़ाव महसूस कराने वाले तरीके से दिखाती है. हल्की-फुल्की कॉमेडी और एक प्यारी कहानी इसे पूरी तरह से मनोरंजक बनाती है.

