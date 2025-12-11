FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

पाकिस्तान परस्ती में बेबस हुआ मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के इन देशों में धुरंधर पर लगा बैन 

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी ज़बरदस्त कमाई कर रही है. 4 दिनों में इसने विदेशों में 44.08 करोड़ रुपये का बड़ा कलेक्शन किया है. अगर इस एक्शन एंटरटेनर को खाड़ी देशों में रिलीज़ किया जाता तो यह आंकड़ा और भी ज़्यादा होता.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 11, 2025, 07:40 PM IST

पाकिस्तान परस्ती में बेबस हुआ मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के इन देशों में धुरंधर पर लगा बैन 
एक ऐसे समय में जब भारत के साथ साथ अमेरिका और यूरोप में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर, जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी मुख्य भूमिकाओं में हैं, की चर्चा हो. उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म अपनी रिलीज़ के एक हफ़्ते के अंदर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि, फिल्म, जो कथित तौर पर असली भू-राजनीतिक तनाव और ऑपरेशन ल्यारी से जुड़े गुप्त R&AW ऑपरेशन्स से प्रेरित है, खाड़ी देशों में मुश्किल में पड़ गई है, जहां इसे बैन कर दिया गया है.

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह फिल्म, जिसने चार दिनों में विदेशों में 44.08 करोड़ रुपये कमाए, अगर खाड़ी देशों या UAE/GCC बेल्ट में रिलीज़ होती तो इसका प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था. बताया गया है कि धुरंधर को बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE में रिलीज़ नहीं किया गया है.

आशंका थी कि ऐसा होगा क्योंकि फिल्म को पाकिस्तान विरोधी माना जा रहा है और पहले भी ऐसी फिल्मों को इस क्षेत्र में रिलीज़ की मंज़ूरी नहीं मिली है.

कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि धुरंधर की टीम ने रिलीज़ की मंज़ूरी पाने की कोशिश की, लेकिन सभी देशों ने फिल्म के थीम वाले अप्रोच को मंज़ूरी नहीं दी और इसलिए इसे खाड़ी देशों में से किसी में भी रिलीज़ नहीं किया गया.

मिडिल ईस्ट में बैन होने वाली पहली फिल्म नहीं है धुरंधर

दिलचस्प ये कि धुरंधर इस क्षेत्र में बैन होने वाली पहली फिल्म नहीं है. 2024 में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर को शुरुआत में UAE को छोड़कर सभी खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया था, क्योंकि पुलवामा हमले के चित्रण के कारण पाकिस्तान में इसकी आलोचना हुई थी कि यह कथित तौर पर 'पाकिस्तान विरोधी' कहानी को बढ़ावा दे रही है.

UAE ने एक दिन बाद फिल्म की रिलीज़ रोक दी, और यहां तक कि री-एडिटेड वर्शन को भी रिजेक्ट कर दिया. इसी तरह अक्षय कुमार की स्काई फोर्स, जो इसी साल  यानी 2025 में रिलीज़ हुई थी, और जॉन अब्राहम की द डिप्लोमैट को भी पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट की वजह से कई मिडिल ईस्ट देशों में बैन कर दिया गया था.

