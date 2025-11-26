FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs SA 2nd Test Highlights: भारत को मिला लगातार दूसरा वाइट वॉश, अफ्रीका ने टीम इंडिया की करारी शिकस्त; 2-0 से जीती सीरीज

'इस सीरीज की हार का असर हम पर नहीं पड़ेगा...' Ravindra Jadeja ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर दिया बड़ा बयना

कमला पसंद राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू का लटका मिला शव, कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट

Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य

18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

‘Dhurandhar’ का पहला गाना ‘इश्क जलाकर– कारवां’ हुआ रिलीज, ट्रेलर के बाद फैंस की मांग पर मेकर्स का बड़ा फैसला

फिल्म 'धुरंधर' का पहला गाना 'इश्क जलाकर- कारवां' फैंस की जबरदस्त मांग पर जल्दी रिलीज किया गया. यह गाना मशहूर संगीतकार रोशन लाल की क्लासिक धुन से प्रेरित है, जिसमें रणवीर सिंह पर फिल्माए गए वीडियो में कव्वाली और मॉडर्न बीट्स का शानदार मेल है.

Pragya Bharti

Updated : Nov 26, 2025, 10:37 AM IST

‘Dhurandhar’ का पहला गाना ‘इश्क जलाकर– कारवां’ हुआ रिलीज, ट्रेलर के बाद फैंस की मांग पर मेकर्स का बड़ा फैसला
'धुरंधर' का पहला गाना 'इश्क जलाकर – कारवां' हुआ रिलीज़, फैंस की भारी मांग के आगे झुके मेकर्स
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' के मेकर्स ने मंगलवार, 25 नवंबर 2025 को फिल्म का बहुप्रतीक्षित पहला गाना 'इश्क जलाकर – कारवां' रिलीज़ कर दिया है. मेकर्स ने यह बड़ा फैसला इसलिए लिया, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में इस गाने की छोटी सी झलक दिखने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसे रिलीज़ करने की भारी मांग उठ रही थी.

ट्रेलर की झलक बनी वायरल सेंसेशन

फिल्म के ट्रेलर में इस गाने की कुछ सेकंड की झलक दिखाई गई थी, जिसने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि यह धुन तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस इस गाने के छोटे-छोटे क्लिप्स पर रील्स और वीडियो बनाने लगे और लगातार मेकर्स से पूरा गाना तुरंत रिलीज़ करने की मांग कर रहे थे. निर्देशक आदित्य धर ने बताया कि उनकी इस गाने को इतनी जल्दी रिलीज़ करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन फैंस के जबरदस्त रिस्पॉन्स ने उन्हें हैरान कर दिया और उन्हें तुरंत पूरा गाना रिलीज़ करना पड़ा.

संगीत और प्रस्तुति

'इश्क जलाकर– कारवां' गाने को शाश्वत सचदेव ने कंपोज़ किया है. यह गाना मशहूर संगीतकार रोशन लाल की आइकॉनिक क्लासिक धुन 'ना तो कारवां की तलाश' से प्रेरित है, जो सारेगामा के संगीत कैटलॉग का हिस्सा है. गाने के म्यूजिक वीडियो में रणवीर सिंह पूरी तरह से छाए हुए हैं. इसमें ट्रेडिशनल कव्वाली और मॉडर्न बीट्स का एक शानदार और खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है, जिसे आज के दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.

फिल्म की स्टार कास्ट

'धुरंधर' का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, और इसे ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे.

Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य
18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न
सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स
क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
