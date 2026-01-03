FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टीम घोषित. शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली टीम में शामिल, जडेजा, सिराज, हर्षित राणा के अलावा केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर भी शामिल.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आधार कार्ड की फोटो: आधार कार्ड पर बचपन की फोटो कैसे बदलें? पूरी प्रक्रिया जानें

आधार कार्ड की फोटो: आधार कार्ड पर बचपन की फोटो कैसे बदलें? पूरी प्रक्रिया जानें

Nicolas Maduro: कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो? क्यों इन्हें सत्ता से हटाने पर आमादा हैं डोनाल्ड ट्रंप

Nicolas Maduro: कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो? क्यों इन्हें सत्ता से हटाने पर आमादा हैं डोनाल्ड ट्रंप

US Strikes Venezuela: अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कब्जे में राष्ट्रपति मादुरो, ट्रंप का दावा- ऑपरेशन सफल रहा

US Strikes Venezuela: अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कब्जे में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ट्रंप का दावा- ऑपरेशन सफल रहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?

धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?

Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप

Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप

नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'धुरंधर' का ऑफर मिलते ही अक्षय खन्ना ने कास्टिंग डायरेक्टर को कहा 'पागल', जानें क्या था पूरा किस्सा

Dhurandhar: फिल्म 'धुरंधर' के लिए जब मुकेश छाबड़ा ने अक्षय खन्ना को फोन किया, तो अभिनेता को अपनी कास्टिंग पर यकीन नहीं हुआ. उन्होंने हैरान होकर कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा, 'पागल हो गया है क्या?'

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 03, 2026, 03:33 PM IST

'धुरंधर' का ऑफर मिलते ही अक्षय खन्ना ने कास्टिंग डायरेक्टर को कहा 'पागल', जानें क्या था पूरा किस्सा
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. फिल्म की स्टार कास्ट और उनके अभिनय की हर तरफ चर्चा है, लेकिन इस फिल्म की कास्टिंग से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार किस्सा हाल ही में सामने आया है. यह किस्सा फिल्म के मुख्य कलाकार अक्षय खन्ना और मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के बीच का है.

कास्टिंग डायरेक्टर को लगा झटका

एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश छाबड़ा ने खुलासा किया कि जब उन्होंने फिल्म 'धुरंधर' के एक महत्वपूर्ण रोल के लिए अक्षय खन्ना को फोन किया, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक्टर का रिएक्शन ऐसा होगा. मुकेश ने जैसे ही अक्षय को फिल्म के किरदार के बारे में बताना शुरू किया, अक्षय खन्ना बीच में ही बोल पड़े- "पागल हो गया है क्या?"

अक्षय को नहीं हुआ था यकीन

अक्षय खन्ना को लगा कि मुकेश छाबड़ा उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं. उन्हें अपनी कास्टिंग इतनी अजीब लगी कि उन्होंने बार-बार मुकेश से पूछा कि क्या वह सच में उन्हें इस रोल के लिए सोच रहे हैं. अक्षय को लगा कि यह किरदार उनकी इमेज से बिल्कुल अलग है और शायद वह इसमें फिट न बैठें.

आदित्य धर का विजन

मुकेश छाबड़ा ने बताया कि निर्देशक आदित्य धर अक्षय खन्ना को ही इस रोल में देखना चाहते थे. काफी समझाने और स्क्रिप्ट पर चर्चा करने के बाद अक्षय खन्ना इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए राजी हुए. आज जब फिल्म सुपरहिट हो गई है और अक्षय के काम की तारीफ हो रही है, तो वही शुरुआती 'झिझक' एक यादगार किस्सा बन गई है.

फिल्म की सफलता

'धुरंधर' ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, बल्कि इसने अक्षय खन्ना के करियर को भी एक नई दिशा दी है. दर्शकों का कहना है कि अगर अक्षय यह फिल्म ठुकरा देते, तो शायद फिल्म में वह गहराई नहीं आ पाती जो अब दिखाई दे रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन
Ikkis Star Cast Fees: धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?
धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?
Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज
Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
Rashifal 2 January 2026: मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
MORE
Advertisement