'धुरंधर' का ऑफर मिलते ही अक्षय खन्ना ने कास्टिंग डायरेक्टर को कहा 'पागल', जानें क्या था पूरा किस्सा

Dhurandhar: फिल्म 'धुरंधर' के लिए जब मुकेश छाबड़ा ने अक्षय खन्ना को फोन किया, तो अभिनेता को अपनी कास्टिंग पर यकीन नहीं हुआ. उन्होंने हैरान होकर कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा, 'पागल हो गया है क्या?'

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. फिल्म की स्टार कास्ट और उनके अभिनय की हर तरफ चर्चा है, लेकिन इस फिल्म की कास्टिंग से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार किस्सा हाल ही में सामने आया है. यह किस्सा फिल्म के मुख्य कलाकार अक्षय खन्ना और मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के बीच का है.

कास्टिंग डायरेक्टर को लगा झटका

एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश छाबड़ा ने खुलासा किया कि जब उन्होंने फिल्म 'धुरंधर' के एक महत्वपूर्ण रोल के लिए अक्षय खन्ना को फोन किया, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक्टर का रिएक्शन ऐसा होगा. मुकेश ने जैसे ही अक्षय को फिल्म के किरदार के बारे में बताना शुरू किया, अक्षय खन्ना बीच में ही बोल पड़े- "पागल हो गया है क्या?"

अक्षय को नहीं हुआ था यकीन

अक्षय खन्ना को लगा कि मुकेश छाबड़ा उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं. उन्हें अपनी कास्टिंग इतनी अजीब लगी कि उन्होंने बार-बार मुकेश से पूछा कि क्या वह सच में उन्हें इस रोल के लिए सोच रहे हैं. अक्षय को लगा कि यह किरदार उनकी इमेज से बिल्कुल अलग है और शायद वह इसमें फिट न बैठें.

आदित्य धर का विजन

मुकेश छाबड़ा ने बताया कि निर्देशक आदित्य धर अक्षय खन्ना को ही इस रोल में देखना चाहते थे. काफी समझाने और स्क्रिप्ट पर चर्चा करने के बाद अक्षय खन्ना इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए राजी हुए. आज जब फिल्म सुपरहिट हो गई है और अक्षय के काम की तारीफ हो रही है, तो वही शुरुआती 'झिझक' एक यादगार किस्सा बन गई है.

फिल्म की सफलता

'धुरंधर' ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, बल्कि इसने अक्षय खन्ना के करियर को भी एक नई दिशा दी है. दर्शकों का कहना है कि अगर अक्षय यह फिल्म ठुकरा देते, तो शायद फिल्म में वह गहराई नहीं आ पाती जो अब दिखाई दे रही है.

