Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'धुरंधर' का वो गुमनाम सितारा: जिसे आदित्य धर ने दी नई पहचान, कभी हार मानकर लौटने वाला था घर

अभिनेता नवीन कौशिक ने खुलासा किया कि काम न मिलने के कारण वे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने वाले थे, लेकिन आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' के एक कॉल ने उनका पूरा करियर बदल दिया.

Pragya Bharti

Updated : Dec 28, 2025, 10:10 AM IST

'धुरंधर' का वो गुमनाम सितारा: जिसे आदित्य धर ने दी नई पहचान, कभी हार मानकर लौटने वाला था घर
मनोरंजन की दुनिया जितनी चकाचौंध भरी दिखती है, इसके पीछे का संघर्ष उतना ही कठिन होता है. फिल्म 'धुरंधर' में अपनी अदाकारी से लोहा मनवाने वाले अभिनेता ने हाल ही में अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर का खुलासा किया है. एक समय ऐसा था जब वे अभिनय की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया था.

इस एक्टर का जब टूटने लगा था हौसला

धुरंधर के एक्टर नवीन कौशिक ने अपना हौसला तोड़ दियाने बताया कि एक लंबा समय ऐसा गुजरा जब उनके पास कोई ठोस प्रोजेक्ट नहीं था. ऑडिशन और रिजेक्शन के अंतहीन सिलसिले से तंग आकर उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे मुंबई छोड़ देंगे और किसी दूसरे करियर की तलाश करेंगे. नवीन के शब्दों में, "मैं मानसिक रूप से तैयार था कि अब यह सफर यहीं खत्म होता है."

नवीन का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट के साथ-साथ 'सही समय' का इंतजार करना बहुत जरूरी है. 'धुरंधर' की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर आपमें हुनर है, तो एक मौका आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है.

वह एक कॉल जिसने बदल दी तकदीर

जब नवीन अपना बोरिया-बिस्तर समेटने की सोच रहे थे, तभी उनके पास निर्देशक आदित्य धर की टीम से एक फोन आया. उन्हें आदित्य धर की महत्वाकांक्षी फिल्म 'धुरंधर' के लिए संपर्क किया गया था. इस एक कॉल ने न केवल उनकी इंडस्ट्री छोड़ने की योजना को रोक दिया, बल्कि उनके करियर को एक नई दिशा भी दी.

आदित्य धर का भरोसा

आदित्य धर, जो अपनी फिल्मों में कलाकारों के चुनाव के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने नवीन की प्रतिभा पर भरोसा जताया. 'धुरंधर' में नवीन को एक ऐसा किरदार मिला जिसने उनकी अभिनय क्षमता को पर्दे पर पूरी तरह निखारने का मौका दिया. फिल्म की रिलीज के बाद नवीन के काम की जमकर तारीफ हो रही है और उन्हें फिल्म का 'सरप्राइज पैकेज' माना जा रहा है. आज नवीन के पास न केवल नए प्रोजेक्ट्स के ऑफर हैं, बल्कि उन्हें वह सम्मान भी मिल रहा है जिसके वे हकदार थे.

