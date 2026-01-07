भारत के पहले क्रिकेट कॉमेंटेटर को जानते हैं आप? अक्षय खन्ना से है खास कनेक्शन, इंडिया-पाक मैच में डाल देते थे जान

फिल्म 'धुरंधर' के अभिनेता अक्षय खन्ना का भारत के दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर से खास कनेक्शन है. उन्होंने भारत-पाकिस्तान के ऐतिहासिक मैचों में अपनी आवाज से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता था. चलिए जानते हैं कि आखिर भारत के पहले क्रिकेट कॉमेंटेटर कौन थे.

इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'धुरंधर' का जबरदस्त बोलबाला है. फिल्म में 'रहमान डकैत' के किरदार में अक्षय खन्ना की एक्टिंग की चारों ओर तारीफ हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनय की दुनिया में धुरंधर साबित होने वाले अक्षय खन्ना का भारत के पहले क्रिकेट कॉमेंटेटर से खास नाता है. उनके बिना एक समय भारत में क्रिकेट अधूरा माना जाता था. चलिए उनके बारे में आगे जान लेते हैं.

कौन थे भारत के पहले क्रिकेट कॉमेंटेटर?

भारत के पहले क्रिकेट कॉमेंटेटर का नाम अर्देशिर फुरदोरजी सोहराबजी ताल्यारखान था, जिन्हें दुनिया प्यार से "बॉबी ताल्यारखान" के नाम से जानती थी. वे भारत के सबसे शुरुआती और प्रभावशाली क्रिकेट कमेंटेटरों में से एक थे. भारत में क्रिकेट को घर-घर तक पहुंचाने और इसे लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है.

अक्षय खन्ना से क्या है कनेक्शन?

दरअसल, अर्देशिर फुरदोरजी सोहराबजी ताल्यारखान, अक्षय खन्ना के नाना थे. बॉबी ताल्यारखान ने पहली बार नवंबर 1934 में बॉम्बे जिमखाना में पारसियों और मुसलमानों के बीच खेले गए एक मैच के दौरान माइक्रोफोन संभाला था. ऑल इंडिया रेडियो (AIR) पर उनकी कमेंट्री का जादू ऐसा था कि लोग रेडियो से चिपक जाते थे. उनकी अंग्रेजी भाषा पर गजब की पकड़ थी और वे शब्दों के जरिए मैदान का पूरा नज़ारा श्रोताओं की आँखों के सामने जीवंत कर देते थे.

'सोलो' कमेंट्री के दीवाने

बॉबी की एक खास शर्त थी-वे हमेशा अकेले कमेंट्री करना पसंद करते थे. जब ऑल इंडिया रेडियो ने उनके साथ दो अन्य एक्सपर्ट्स को कमेंट्री के लिए बैठाने का फैसला किया, तो उन्होंने इसे अपनी शैली के खिलाफ माना और 1948-49 में रेडियो का साथ छोड़ दिया. वे अपनी शर्तों पर काम करने वाले इंसान थे.

भारत-पाकिस्तान मैच और ऐतिहासिक वापसी

साल 1954-55 में बॉबी ताल्यारखान ने एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स में वापसी की. यह वह ऐतिहासिक समय था जब भारतीय टीम पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर गई थी. वहां उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैच में कमेंट्री की और सीमा के दोनों पार अपनी आवाज का लोहा मनवाया.

लेखन की दुनिया में भी थे सक्रिय

कमेंट्री से दूरी बनाने के बाद भी उनका क्रिकेट से लगाव कम नहीं हुआ. वे साल 1990 तक क्रिकेट पर नियमित रूप से अखबारों में कॉलम लिखते रहे. उनके विश्लेषण और खेल की समझ को क्रिकेट जगत में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था.

क्रिकेट की दुनिया का यह चमकता सितारा और अक्षय खन्ना के नाना 13 अप्रैल, 1990 को इस दुनिया को अलविदा कह गए. हालांकि, उनकी विरासत आज भी उनके पोते अक्षय खन्ना के अभिनय और भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में जीवित है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से