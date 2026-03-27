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Dhurandhar 2 का 'बलोच सुप्रीमो शिरान' असल जिंदगी में कौन है? जिसके खूंखार एक्टिंग ने लूट ली लाइमलाइट

आदित्य धर की 'धुरंधर' में 'शिरानी अहमद बलोच' के रूप में दमदार अभिनय निभाने वाला यह एक्टर कौन है? यह किरदार असल जीवन में कौन हैं, जिसका रोल फिल्म में लिया गया है? आइए हम आपको बलोच सुप्रीमो शिरान के बारे में सबकुछ बताते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 27, 2026, 11:48 AM IST

Dhurandhar 2 का 'बलोच सुप्रीमो शिरान' असल जिंदगी में कौन है? जिसके खूंखार एक्टिंग ने लूट ली लाइमलाइट
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रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन जैसे सितारों से सजी आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर: द रिवेंज’ इस समय बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इस फिल्म ने सिर्फ मुख्य कलाकारों को नहीं, बल्कि सहायक भूमिकाओं में दिखे टैलेंटेड एक्टर्स को भी रातों-रात स्टार बना दिया है. इन्हीं में से एक नाम है- बिमल ओबेरॉय का, जिन्होंने फिल्म में 'शिरानी अहमद बलोच' के खूंखार किरदार को बखूबी निभाया है.

धुरंधर 2 में 'बलोच सुप्रीमो शिरान' कौन है?

धुरंधर 2 में 'बलोच सुप्रीमो शिरान' का किरदार निभाने वाला एक्टर का नाम बिमल ओबेरॉय है. ये अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा हैं, जो एक सफल निर्माता भी रहे हैं. उन्होंने अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सिंह इज किंग' को प्रोड्यूस किया था. अभिनय की बात करें तो बिमल 'टाइगर 3', 'पानीपत' और आमिर खान की 'पीके' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं. 'धुरंधर' में उनके छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल ने कहानी में जबरदस्त रोमांच पैदा किया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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'बलोच सुप्रीमो शिरान' का किरदार असल जिंदगी में किससे मिलता है?

फिल्म में बिमल ओबेरॉय का किरदार काफी हद तक पाकिस्तानी राजनेता और इस्लामी विद्वान मौलाना मुहम्मद खान शिरानी की छवि को दर्शाता है. मौलाना शिरानी 'जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम' से जुड़े रहे हैं और अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जाने जाते थे. 92 साल की उम्र में दूसरी शादी कर चर्चा बटोरने वाले शिरानी का व्यक्तित्व काफी जटिल रहा है, जिसे फिल्म में बिमल ने बखूबी पर्दे पर उतारा है.

अकबर बुगती की झलक

कई रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि शिरानी अहमद का किरदार बलूचिस्तान के कद्दावर नेता अकबर बुगती से प्रेरित है. बुगती ने बलूचिस्तान की स्वायत्तता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और परवेज मुशर्रफ के दौर में उनकी हत्या कर दी गई थी. फिल्म में 'शिरानी' का किरदार भी एक ऐसे शक्तिशाली और खौफनाक नेता का है, जो स्थानीय नेटवर्क्स और विद्रोही गुटों को नियंत्रित करता है.

सस्पेंस और रोमांच का तड़का

बिमल ओबेरॉय ने अपने अभिनय से इस किरदार में एक ऐसी गहराई दी है, जो दर्शकों के मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा करती है. फिल्म के क्रिटिक्स का मानना है कि ऐसे ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भों से प्रेरित किरदार 'धुरंधर' को एक सामान्य स्पाई थ्रिलर से अलग और गंभीर सिनेमा का दर्जा देते हैं.

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