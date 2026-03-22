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Dhurandhar 2 Arabic Song: रणवीर की एंट्री पर बजा धाकड़ गाना! क्या है इस वायरल अरबी सॉन्ग का हिंदी मतलब, जिसने थिएटर में बजवाई सीटियां

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Dhurandhar 2 Arabic Song: रणवीर की एंट्री पर बजा धाकड़ गाना! क्या है इस वायरल अरबी सॉन्ग का हिंदी मतलब, जिसने थिएटर में बजवाई सीटियां

Dhurandhar 2 Arabic Song: 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की 'शेर-ए-बलोच' एंट्री पर बजा अरबी गाना काफी वायरल हो गया है. अल्जीरियाई गायक का यह कल्ट क्लासिक ट्रैक फिल्म में जोश भर रहा है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 22, 2026, 12:13 PM IST

Dhurandhar 2 Arabic Song: रणवीर की एंट्री पर बजा धाकड़ गाना! क्या है इस वायरल अरबी सॉन्ग का हिंदी मतलब, जिसने थिएटर में बजवाई सीटियां
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Dhurandhar 2 Arabic Song: रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. फिल्म के एक्शन और कहानी के साथ-साथ इसका म्यूजिक भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. खासकर फिल्म में रणवीर सिंह के 'शेर-ए-बलोच' वाले एंट्री सीन के दौरान बजने वाले अरबी गाने ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है.

कौन सा है यह गाना और किसने गाया है?

फिल्म के बैकग्राउंड में बज रहा यह दमदार ट्रैक कोई नया गाना नहीं, बल्कि एक ग्लोबल हिट है. यह अल्जीरियाई राय गायक खालिद का मशहूर गाना है, जो 90 के दशक में पूरी दुनिया में सुपरहिट हुआ था. आदित्य धर ने इस कल्ट क्लासिक गाने को 'धुरंधर 2' के सबसे खास सीन के लिए चुनकर दर्शकों को सरप्राइज कर दिया है.

Dhurandhar 2 Arabic song meaning in hindi

क्या है गाने का अर्थ और भाव?

'Didi' एक अरबी-पॉप ट्रैक है. इसके बोल जुनून, आकर्षण और प्यार की गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं. गाने के कुछ हिस्सों का हिंदी में भावार्थ कुछ इस तरह है:
"मैं प्यार की आग में जल रहा हूं, तुम मुझसे दूर मत जाना. मेरी किस्मत भले ही खराब है, लेकिन तुम मेरे पास रहो."
आसान शब्दों में कहें तो यह गाना किसी के प्रति दीवानगी और अटूट जुनून को जाहिर करता है. फिल्म में 'शेर-ए-बलोच' (बलोच का शेर) के रूप में रणवीर के दबदबे वाले किरदार के साथ यह जोश भरी धुन एकदम सटीक बैठती है.

'शेर-ए-बलोच' और इस गाने का तालमेल

Dhurandhar 2 Arabic song meaning

फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार को एक ताकतवर और निडर नेता के रूप में पेश किया गया है. 'शेर-ए-बलोच' का अर्थ ही होता है- बलोचों का सबसे शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति. मेकर्स ने इस इंटरनेशनल ट्रैक का इस्तेमाल न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि किरदार के रसूख और उसके 'लार्जर दैन लाइफ' व्यक्तित्व को दिखाने के लिए किया है.

90 के दशक का इतिहास और बॉलीवुड कनेक्शन

खालिद का 'Didi' गाना 1992 में रिलीज हुआ था और इसने मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक धूम मचाई थी. बॉलीवुड में पहले भी इस धुन से प्रेरित संगीत सुना गया है, लेकिन 'धुरंधर 2' में इसे इसके मूल गौरव के साथ पेश किया गया है. पहले पार्ट में जहां 'FA9LA' जैसे ट्रैक ने तहलका मचाया था, वहीं इस बार 'Didi' की धुन ने थिएटर में दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया है.

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