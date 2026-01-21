FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जैश की बदला लेने की गीदड़भभकी. ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए आतंकियों ने जारी किया ऑडियो सामने आया. ऑडियो मैसेज में कहा- हमारा बदला अभी बाकी है.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
GBS क्या है? मध्य प्रदेश में गुलियन बैरे सिंड्रोम से 2 बच्चों की मौत, समझिए इस बीमारी का A to Z

GBS क्या है? मध्य प्रदेश में गुलियन बैरे सिंड्रोम से 2 बच्चों की मौत, समझिए इस बीमारी का A to Z

'धुरंधर 2' में होगी विक्की कौशल की एंट्री! जानिए रणवीर सिंह संग किस रोल में नजर आएंगे 'उरी' स्टार?

'धुरंधर 2' में होगी विक्की कौशल की एंट्री! जानिए रणवीर सिंह संग किस रोल में नजर आएंगे 'उरी' स्टार?

Anger Control Tips: आपको भी छोटी-छोटी बातों पर आता है बहुत गुस्सा तो सिर्फ ये 1 मुद्रा आपको रखेगी Cool

आपको भी छोटी-छोटी बातों पर आता है बहुत गुस्सा तो सिर्फ ये 1 मुद्रा आपको रखेगी Cool

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर

तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर

Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान

नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान

धरती का सबसे सुनसान कोना जहां गिरते हैं अंतरिक्ष यान, ये है NASA का सुरक्षित ड्रॉप जोन

धरती का सबसे सुनसान कोना जहां गिरते हैं अंतरिक्ष यान, ये है NASA का सुरक्षित ड्रॉप जोन

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'धुरंधर 2' में होगी विक्की कौशल की एंट्री! जानिए रणवीर सिंह संग किस रोल में नजर आएंगे 'उरी' स्टार?

Vicky Kaushal Entry in Dhurandhar 2: विक्की कौशल की 'धुरंधर 2' में एंट्री से फैंस के बीच काफी उत्साह है. रिपोर्ट्स के अनुसार, विक्की एक बार फिर अपने आइकोनिक किरदार में नजर आने वाले हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 21, 2026, 02:44 PM IST

'धुरंधर 2' में होगी विक्की कौशल की एंट्री! जानिए रणवीर सिंह संग किस रोल में नजर आएंगे 'उरी' स्टार?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Vicky Kaushal Entry in Dhurandhar 2: आदित्य धर की जासूसी और एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने पहले ही सिनेमाघरों में अपना जादू बिखेरा है, लेकिन अब इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' को लेकर जो अपडेट आई है, उसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. खबर है कि फिल्म में रणवीर सिंह के साथ विक्की कौशल भी एक बेहद खास भूमिका में नजर आएंगे.

धुरंधर 2 में किस रोल में दिखेंगे विक्की कौशल?

सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि विक्की कौशल फिल्म में कोई नया किरदार नहीं, बल्कि अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के मशहूर किरदार मेजर विहान शेरगिल के रूप में वापसी कर सकते हैं. आदित्य धर दोनों फिल्मों की कहानियों को जोड़कर एक 'सिनेमैटिक यूनिवर्स' तैयार करने की योजना बना रहे हैं.

केवल कैमियो नहीं, होगा खास रोल

शुरुआत में चर्चा थी कि विक्की केवल एक छोटी झलक दिखाएंगे, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार उनका रोल काफी प्रभावशाली होने वाला है. फिल्म में विक्की और रणवीर सिंह के किरदारों के बीच एक दमदार तालमेल देखने को मिल सकता है, जो दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा.
सूत्रों का दावा है कि विक्की कौशल ने 'धुरंधर 2' के लिए अपने हिस्से की शूटिंग पिछले साल ही पूरी कर ली थी. आदित्य धर ने बहुत ही गुप्त तरीके से इस प्रोजेक्ट को प्लान किया था ताकि सही समय पर फैंस को यह बड़ा धमाका दिया जा सके.

आदित्य धर और विक्की की सुपरहिट जोड़ी

विक्की कौशल और आदित्य धर की जोड़ी ने साल 2019 में 'उरी' के जरिए इतिहास रचा था. दोनों के बीच गहरी दोस्ती और प्रोफेशनल बॉन्डिंग है. 'धुरंधर 2' के जरिए एक बार फिर यह जोड़ी पर्दे पर आग लगाने को तैयार है. विक्की ने सोशल मीडिया पर भी 'धुरंधर' की पहली फिल्म की जमकर तारीफ की थी.

अक्षय खन्ना की भी होगी वापसी

फिल्म में केवल विक्की कौशल ही नहीं, बल्कि अक्षय खन्ना की वापसी की भी चर्चा है. वे फ्लैशबैक दृश्यों के माध्यम से कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ लाएंगे. 'धुरंधर 2' को पहले से कहीं ज्यादा भव्य और तकनीकी रूप से एडवांस बनाया जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर
तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
धरती का सबसे सुनसान कोना जहां गिरते हैं अंतरिक्ष यान, ये है NASA का सुरक्षित ड्रॉप जोन
धरती का सबसे सुनसान कोना जहां गिरते हैं अंतरिक्ष यान, ये है NASA का सुरक्षित ड्रॉप जोन
'Border 2' Vs 'Gadar 2': क्या 'गदर 2' का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है 'बॉर्डर 2'? जानिए क्या बता रहे हैं आंकड़े
'Border 2' Vs 'Gadar 2': क्या 'गदर 2' का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है 'बॉर्डर 2'? जानिए क्या बता रहे हैं आंकड़े
Border 2 Highest Paid Actor: 'बॉर्डर 2' के हाइएस्ट पेड एक्टर कौन हैं? जानें सनी देओल से अहान शेट्टी तक, किसने ली कितनी फीस?
Border 2 Highest Paid Actor: 'बॉर्डर 2' के हाइएस्ट पेड एक्टर कौन हैं? जानें सनी देओल से अहान शेट्टी तक, किसने ली कितनी फीस?
MORE
Advertisement
धर्म
धरती से चांद बना रहा दूरी, मन- मस्तिष्क पर इसका क्या होगा असर और कहीं ये कलयुग के अंत का संकते तो नहीं?
धरती से चांद बना रहा दूरी, मन- मस्तिष्क पर इसका क्या होगा असर और कहीं ये कलयुग के अंत का संकते तो नहीं?
घर में गंगाजल रखने का अगर नहीं जानते ये नियम तो बनेंगे पाप के भागी, जल रखने के बर्तन से लेकर प्रयोग विधि तक जानें 
घर में गंगाजल रखने का अगर नहीं जानते ये नियम तो बनेंगे पाप के भागी, जल रखने के बर्तन से लेकर प्रयोग विधि तक जानें
Today Horoscope 20 January: वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
MORE
Advertisement