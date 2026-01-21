'धुरंधर 2' में होगी विक्की कौशल की एंट्री! जानिए रणवीर सिंह संग किस रोल में नजर आएंगे 'उरी' स्टार?

Vicky Kaushal Entry in Dhurandhar 2: विक्की कौशल की 'धुरंधर 2' में एंट्री से फैंस के बीच काफी उत्साह है. रिपोर्ट्स के अनुसार, विक्की एक बार फिर अपने आइकोनिक किरदार में नजर आने वाले हैं.

Vicky Kaushal Entry in Dhurandhar 2: आदित्य धर की जासूसी और एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने पहले ही सिनेमाघरों में अपना जादू बिखेरा है, लेकिन अब इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' को लेकर जो अपडेट आई है, उसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. खबर है कि फिल्म में रणवीर सिंह के साथ विक्की कौशल भी एक बेहद खास भूमिका में नजर आएंगे.

धुरंधर 2 में किस रोल में दिखेंगे विक्की कौशल?

सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि विक्की कौशल फिल्म में कोई नया किरदार नहीं, बल्कि अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के मशहूर किरदार मेजर विहान शेरगिल के रूप में वापसी कर सकते हैं. आदित्य धर दोनों फिल्मों की कहानियों को जोड़कर एक 'सिनेमैटिक यूनिवर्स' तैयार करने की योजना बना रहे हैं.

केवल कैमियो नहीं, होगा खास रोल

शुरुआत में चर्चा थी कि विक्की केवल एक छोटी झलक दिखाएंगे, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार उनका रोल काफी प्रभावशाली होने वाला है. फिल्म में विक्की और रणवीर सिंह के किरदारों के बीच एक दमदार तालमेल देखने को मिल सकता है, जो दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा.

सूत्रों का दावा है कि विक्की कौशल ने 'धुरंधर 2' के लिए अपने हिस्से की शूटिंग पिछले साल ही पूरी कर ली थी. आदित्य धर ने बहुत ही गुप्त तरीके से इस प्रोजेक्ट को प्लान किया था ताकि सही समय पर फैंस को यह बड़ा धमाका दिया जा सके.

आदित्य धर और विक्की की सुपरहिट जोड़ी

विक्की कौशल और आदित्य धर की जोड़ी ने साल 2019 में 'उरी' के जरिए इतिहास रचा था. दोनों के बीच गहरी दोस्ती और प्रोफेशनल बॉन्डिंग है. 'धुरंधर 2' के जरिए एक बार फिर यह जोड़ी पर्दे पर आग लगाने को तैयार है. विक्की ने सोशल मीडिया पर भी 'धुरंधर' की पहली फिल्म की जमकर तारीफ की थी.

अक्षय खन्ना की भी होगी वापसी

फिल्म में केवल विक्की कौशल ही नहीं, बल्कि अक्षय खन्ना की वापसी की भी चर्चा है. वे फ्लैशबैक दृश्यों के माध्यम से कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ लाएंगे. 'धुरंधर 2' को पहले से कहीं ज्यादा भव्य और तकनीकी रूप से एडवांस बनाया जा रहा है.

