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Dhurandhar 2 के बाद आने वाला है 'धुरंधर 3'? आदित्य धर ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, बोले- क्लाइमैक्स में खुलेगा बड़ा राज

Dhurandhar 3 Hint: रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर: द रीवेंज' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. निर्देशक आदित्य धर ने फैंस से स्पोइलर न देने की अपील करते हुए 'धुरंधर 3' का बड़ा हिंट दिया है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 19, 2026, 11:25 AM IST

Dhurandhar 2 के बाद आने वाला है 'धुरंधर 3'? आदित्य धर ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, बोले- क्लाइमैक्स में खुलेगा बड़ा राज
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एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म ‘धुरंधर: द रीवेंज’ आज यानी 19 मार्च 2026 से सिनेमाघरों में उतर चुकी है. रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज सितारों से सजी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. फिल्म की फाइनल रिलीज से ठीक पहले निर्देशक आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट साझा किया है, जिसमें उन्होंने न केवल फैंस का शुक्रिया अदा किया, बल्कि ‘धुरंधर 3’ की तरफ भी साफ इशारा कर दिया है.

फैंस के नाम आदित्य धर का इमोशनल नोट

आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपने फैंस को 'धुरंधर फैमिली' बताया. उन्होंने पिछली फिल्म, जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई, उसको मिले प्यार को याद करते हुए लिखा, "आपने फिल्म की हर छोटी डिटेल को नोटिस किया और उसे जिया. यह किसी भी फिल्ममेकर के लिए सबसे भावुक कर देने वाला गिफ्ट है." उन्होंने बताया कि 'धुरंधर 2' को बनाने में उन्होंने और उनकी टीम ने अपनी पूरी जान झोंक दी है ताकि दर्शकों को हर ट्विस्ट और इमोशन गहराई से महसूस हो सके.

'धुरंधर 3' का बड़ा हिंट

आदित्य धर के पोस्ट की सबसे चौंकाने वाली बात इसके अंत में लिखी थी. उन्होंने दर्शकों को सलाह देते हुए लिखा— "ओह, एक और चीज़. जब तक क्रेडिट्स सारे खत्म न हो जाएं, अपनी सीट से मत उठिएगा."
सिनेमा की भाषा में इसका मतलब साफ है कि फिल्म के अंत में एक 'पोस्ट-क्रेडिट सीन' है, जो सीधे तौर पर 'धुरंधर 3' की नींव रखेगा. आदित्य के इस हिंट ने फैंस की उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है कि आखिर क्लाइमैक्स में ऐसा कौन सा राज खुलने वाला है.

स्पोइलर से बचने की गुजारिश

निर्देशक ने फैंस से एक बेहद जरूरी अपील भी की है. उन्होंने लिखा, "कृपया स्पोइलर शेयर न करें. हर फैन को सस्पेंस के साथ थिएटर में जाने दें ताकि वे खुद फिल्म को महसूस कर सकें. धुरंधर जो भी है, उसे आपने बनाया है और अब मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं कि आप इसकी रक्षा करेंगे." आदित्य ने जोर दिया कि फिल्म का असली मजा थिएटर के अंधेरे में दोस्तों और परिवार के साथ है, न कि मोबाइल पर लीक हुई धुंधली तस्वीरों में.
फिल्म पूरी तरह रिलीज होगी, तो यह कमाई के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है. रणवीर सिंह का एक्शन अवतार और आदित्य धर का विजन एक बार फिर बड़े पर्दे पर जादू चलाएंगे.

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