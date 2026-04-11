Dhurandhar 2 OTT Release: थिएटर में गदर मचाने के बाद ओटीटी पर दिखेगा 'धुरंधर 2' का जलवा; जानें कब-कहां देखें Ranveer Singh का स्पाई थ्रिलर

Dhurandhar 2 OTT Release Date: रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. फिल्म की डिजिटल डील ₹150 करोड़ में होने की चर्चा है.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता का परचम लहराया है. 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म ने महज तीन हफ्तों में वैश्विक स्तर पर ₹1600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. थिएटर में मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए अब फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

थिएट्रिकल विंडो और रिलीज डेट

आमतौर पर बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को आठ सप्ताह के थिएटर विंडो के बाद ही ओटीटी पर लाया जाता है. 'धुरंधर 2' की जबरदस्त कमाई को देखते हुए मेकर्स इसे जल्दी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के मूड में नहीं हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म मई 2026 के आखिरी हफ्ते या जून के पहले हफ्ते में स्ट्रीम की जा सकती है.

आईपीएल के कारण रणनीतिक देरी

फिल्म की ओटीटी रिलीज में देरी का एक बड़ा कारण आईपीएल 2026 भी है. टूर्नामेंट के दौरान व्यूअरशिप का बड़ा हिस्सा क्रिकेट की ओर होता है, इसलिए मेकर्स आईपीएल खत्म होने के बाद एक 'क्लियर विंडो' चाहते हैं ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म को अधिकतम दर्शक मिल सकें.

जियो हॉटस्टार के साथ बड़ी डील

सूत्रों के अनुसार, 'धुरंधर 2' के डिजिटल राइट्स को लेकर जियो हॉटस्टार ने एक भारी-भरकम डील की है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म के स्ट्रीमिंग अधिकार लगभग ₹120 से ₹150 करोड़ के बीच खरीदे गए हैं. यह इस फ्रेंचाइजी के लिए अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल डील मानी जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि पहला भाग नेटफ्लिक्स पर आया था, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म बदल गया है.

क्या है फिल्म की खासियत?

सीक्वल में रणवीर सिंह एक बार फिर अंडरकवर एजेंट जकीरत सिंह रंगी के रूप में वापस लौटे हैं. इस बार मिशन और भी ज्यादा खतरनाक और भव्य है. फिल्म में रणवीर के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे दिग्गज कलाकारों की मौजूदगी ने कहानी को और भी दमदार बना दिया है.

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