धुरंधर-2 ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया, नेटफ्लिक्स सर्वर क्रैश हो गया, फिल्म #1 पर ट्रेंड कर रही है 

धुरंधर 2" के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद, पाकिस्तानी दर्शकों के उत्साह को दर्शाने वाले कई वीडियो वायरल हो गए. पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर माविया उमर फारूकी ने इंस्टाग्राम पर दावा किया कि लोग आधी रात से ही फिल्म का इंतजार कर रहे थे.

Ranveer Singh's film has sparked such a frenzy in Pakistan that people stayed awake all night long (Photo AI)

Ranveer Singh's Action-Thriller Film 'Dhurandhar': द रिवेंज' ने पाकिस्तान में धूम मचा दी है. यह फिल्म 15 मई, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद पाकिस्तान में इसका क्रेज इतना बढ़ गया कि नेटफ्लिक्स के सर्वर कुछ समय के लिए ठप हो गए. पाकिस्तानी कंटेंट प्रोड्यूसर माविया उमर फारूकी ने एक वीडियो शेयर किया, जिससे फिल्म को लेकर चर्चा और तेज हो गई.

फिल्म की इंटरनेशनल ओटीटी रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में दर्शकों ने फिल्म को लेकर इतना उत्साह दिखाया कि नेटफ्लिक्स पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का विषय, उसका लोकेशन और कहानी का बैकग्राउंड सीधे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई.

लोग सिर्फ फिल्म नहीं, अपने देश की तस्वीर भी देखना चाहते थे

फिल्म में पाकिस्तान के लयारी इलाके और वहां सक्रिय एक आतंकी नेटवर्क की कहानी दिखाई गई है. ऐसे में पाकिस्तान के दर्शकों के लिए यह सिर्फ एक बॉलीवुड मूवी नहीं रही, बल्कि एक तरह से अपने ही शहरों और हालात को बड़े पर्दे पर देखने जैसा अनुभव बन गई.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर माविया उमर फारूकी ने दावा किया कि लोग रात से ही फिल्म के अपलोड होने का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही फिल्म लाइव हुई, बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ इसे देखना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने बफरिंग और स्लो स्ट्रीमिंग की शिकायत भी शेयर की. हालांकि, नेटफ्लिक्स की तरफ से सर्वर क्रैश को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा लगातार ट्रेंड कर रही है.

ओटीटी की दुनिया में अब बॉर्डर नहीं, सिर्फ कंटेंट चल रहा है

इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब दर्शक सिर्फ अपने देश का कंटेंट नहीं देख रहे. जिस कहानी में ड्रामा, राजनीति, एक्शन और लोकल कनेक्शन हो, वह सीमाओं के पार भी तेजी से असर डालती है.

बीते कुछ सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भारत और पाकिस्तान के दर्शकों के बीच एक नया सांस्कृतिक कनेक्शन बनाया है. लोग अब फिल्मों को सिर्फ स्टारकास्ट की वजह से नहीं, बल्कि उस कहानी की वजह से देखते हैं जिसमें उन्हें अपनी जिंदगी, शहर या माहौल की झलक दिखाई दे. ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के मामले में भी यही होता दिख रहा है. फिल्म के एक्शन से ज्यादा चर्चा उसके बैकग्राउंड और पाकिस्तान से जुड़े एंगल की हो रही है.

रणवीर सिंह के लिए क्यों अहम मानी जा रही है यह फिल्म

रणवीर सिंह पिछले कुछ समय से ऐसी फिल्म की तलाश में थे जो बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बड़ा असर छोड़ सके. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने थिएटर रिलीज के दौरान शानदार कमाई की थी और अब ओटीटी पर भी इसे मजबूत रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जबकि इसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और सारा अली खान भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. मल्टीस्टारर कास्ट और हाई-वोल्टेज एक्शन ने भी दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाई है.

भारत में ओटीटी रिलीज को लेकर बढ़ा इंतजार

फिल्म फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रीम हो रही है, लेकिन भारत में इसकी डिजिटल रिलीज 4 जून को जियो हॉटस्टार पर होने वाली है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भारतीय दर्शकों के बीच भी इसकी चर्चा तेज हो गई है. एक बड़ा कारण यह भी है कि थिएटर में फिल्म नहीं देख पाने वाले लोग अब घर बैठे इसे देखने का इंतजार कर रहे हैं. खासतौर पर छोटे शहरों और उन दर्शकों के लिए ओटीटी रिलीज ज्यादा मायने रखती है, जहां हर बड़ी फिल्म थिएटर तक नहीं पहुंच पाती.

अब फिल्मों की असली परीक्षा सिर्फ सिनेमाघरों में नहीं होती

इस पूरी कहानी का छिपा हुआ एंगल यह है कि आज किसी फिल्म की सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस तय नहीं करता. असली असर अब सोशल मीडिया ट्रेंड, ओटीटी व्यूअरशिप और इंटरनेशनल चर्चा से भी मापा जाने लगा है. अगर कोई फिल्म दूसरे देश में बहस छेड़ दे, वहां के दर्शकों को अपनी ओर खींच ले और रिलीज के बाद घंटों तक ऑनलाइन चर्चा में बनी रहे, तो वह सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि डिजिटल दौर की सांस्कृतिक ताकत भी बन जाती है.



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