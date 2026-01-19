'धुरंधर 2' में विलेन बनेंगे रहमान डकैत या दिखेगा सनी पाजी का जलवा? मेकर्स के प्लान ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के साथ रणवीर सिंह की मेगा-एक्शन फिल्म 'धुरंधर' का धमाकेदार टीजर सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा. मेकर्स ने इसे ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है.

भारतीय सिनेमा में इस समय बड़े बजट की एक्शन फिल्मों का दौर चल रहा है. इसी कड़ी में रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है. खबर है कि फिल्म के मेकर्स इसे प्रमोट करने के लिए सनी देओल की साल की सबसे बड़ी फिल्म 'बॉर्डर 2' का सहारा लेने जा रहे हैं.

'बॉर्डर 2' के साथ दिखेगी 'धुरंधर' की पहली झलक

रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर 'धुरंधर' का पहला आधिकारिक टीजर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के साथ स्क्रीन पर अटैच किया जाएगा. इसका मतलब है कि जो दर्शक 'बॉर्डर 2' देखने सिनेमाघरों में जाएंगे, उन्हें बड़े पर्दे पर 'धुरंधर' का हाई-वोल्टेज एक्शन देखने का मौका मिलेगा.

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' फेम निर्देशक आदित्य धर 'धुरंधर' को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के प्रति देश भर में जो दीवानगी है, उसका फायदा उठाते हुए मेकर्स ने 'धुरंधर' की पहली झलक पेश करने का फैसला किया है. यह रणनीति फिल्म को मास ऑडियंस तक पहुँचाने में मदद करेगी.

रणवीर सिंह का अब तक का सबसे खतरनाक अवतार

'धुरंधर' में रणवीर सिंह एक भारतीय खुफिया एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म के टीजर को लेकर चर्चा है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टंट और जबरदस्त सिनेमैटोग्राफी का इस्तेमाल किया गया है. रणवीर सिंह इस फिल्म में अपने पिछले किरदारों से बिल्कुल अलग और गंभीर अवतार में नजर आएंगे.

सनी देओल और रणवीर सिंह का कनेक्शन

सनी देओल और रणवीर सिंह दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर 'मास' अपील रखते हैं. 'बॉर्डर 2' के साथ टीजर रिलीज करने से न केवल युवाओं बल्कि पुरानी पीढ़ी के दर्शकों के बीच भी 'धुरंधर' की चर्चा शुरू हो जाएगी. ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे साल का सबसे स्मार्ट मार्केटिंग मूव मान रहे हैं.

फिल्म की भारी-भरकम स्टार कास्ट

'धुरंधर' केवल रणवीर सिंह तक सीमित नहीं है. इसमें संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ फिल्म का टीजर 'बॉर्डर 2' जैसी देशभक्ति फिल्म के साथ दिखाना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

हालांकि 'धुरंधर' की सटीक रिलीज डेट को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन 'बॉर्डर 2' के साथ टीजर आने से यह साफ हो गया है कि फिल्म साल 2026 के मध्य तक सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. फैंस अब 'बॉर्डर 2' की रिलीज के साथ-साथ इस सरप्राइज टीजर का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

