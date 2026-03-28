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Dhurandhar 2 को Propaganda बता बुरी फंसी 'सैयारा' एक्ट्रेस की बहन, ट्रोल्स के डर से रातोंरात लिया यह फैसला

'सैयारा' फेम एक्ट्रेस की बहनने 'धुरंधर 2' को 'प्रोपेगेंडा' फिल्म बताया, जिसके बाद भारी ट्रोलिंग का शिकार हो गईं. इसका असर अभिनेत्री की बहन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पड़ा. दरअसल, उन्होंने धुरंधर 2 मूवी पर कमेंट कर एक पोस्ट डाली थी, जिसके बाद से पोस्ट वायरल होने लगा.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 28, 2026, 02:25 PM IST

Dhurandhar 2 को Propaganda बता बुरी फंसी 'सैयारा' एक्ट्रेस की बहन, ट्रोल्स के डर से रातोंरात लिया यह फैसला
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बीते साल मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अनीत पड्डा एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी बहन रीत पड्डा हैं. रीत पड्डा ने हाल ही में रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर एक विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद वह सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं.

क्या था पूरा विवाद?

दरअसल, रीत पड्डा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया था. इस पोस्ट में उन्होंने ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की कड़ी आलोचना करते हुए इसे साफ तौर पर एक 'प्रोपेगेंडा फिल्म' करार दिया. जहाँ एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, वहीं रीत के इस बयान ने फिल्म के प्रशंसकों को नाराज कर दिया.

ट्रोल्स के डर से उठाया बड़ा कदम

रीत का यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और कमेंट सेक्शन में ट्रोल्स की बाढ़ आ गई. फिल्म के प्रशंसकों ने रीत की जमकर क्लास लगाई और उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया. लगातार हो रही आलोचना और नकारात्मकता से तंग आकर रीत पड्डा ने एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने न केवल अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है, बल्कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी हटा दी है. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लॉक कर दिया है.

पुरानी फिल्मों पर भी दी थी राय

यह पहली बार नहीं है जब रीत ने किसी फिल्म की आलोचना की हो. खबरों की मानें तो उन्होंने इससे पहले ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘द केरल स्टोरी’ जैसी चर्चित फिल्मों को लेकर भी अपनी राय रखी थी. भले ही अब उन्होंने अपने अकाउंट प्राइवेट कर लिए हों, लेकिन उनके विवादित पोस्ट के स्क्रीनशॉट अब भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

कौन हैं रीत पड्डा?

अनीत पड्डा की बहन रीत पेशे से एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और वर्तमान में पेरिस में कार्यरत हैं. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रीत अब इस विवाद के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूरी बनाती नजर आ रही हैं.

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