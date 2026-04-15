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असली हीरो से कितने मेल खाते हैं 'धुरंधर 2' के ये कलाकार? डायरेक्टर ने परफेक्ट कास्टिंग के लिए छान मारा था पूरा देश

निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' इस समय अपनी जबरदस्त स्टारकास्ट और वास्तविक किरदारों के साथ उनकी अद्भुत समानता को लेकर चर्चा के केंद्र में है. फिल्म की सफलता का एक बड़ा श्रेय इसकी कास्टिंग को जाता है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 15, 2026, 01:57 PM IST

असली हीरो से कितने मेल खाते हैं 'धुरंधर 2' के ये कलाकार? डायरेक्टर ने परफेक्ट कास्टिंग के लिए छान मारा था पूरा देश
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फिल्म 'धुरंधर 2' ने अपनी कास्टिंग के जरिए दर्शकों को हैरान कर दिया है. फिल्म में दिखाए गए किरदार न केवल प्रभावशाली हैं, बल्कि वे असल जिंदगी के उन लोगों से काफी मेल खाते हैं जिनसे वे प्रेरित हैं. कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने हाल ही में खुलासा किया कि इस फिल्म के लिए सही चेहरों को खोजने में उन्हें 2 साल से ज्यादा का समय लगा.

फिल्म के प्रमुख किरदार और उनकी असलियत

मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल): फिल्म में आईएसआई अफसर मेजर इकबाल का किरदार असल जिंदगी के खूंखार आतंकी इलियास कश्मीरी से प्रेरित है. अर्जुन रामपाल का लुक और अंदाज इसे काफी सटीक बनाता है.

अजय सान्याल (आर. माधवन): माधवन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से प्रेरित भूमिका निभाई है. उनके लुक और डोभाल साहब की तस्वीरों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर नजर आता है.

एसपी चौधरी असलम (संजय दत्त): संजय दत्त ने पाकिस्तान के चर्चित पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम का किरदार निभाया है. फिल्म में उनका गेटअप असल चौधरी असलम से काफी मिलता-जुलता है.

जमील जमाली (राकेश बेदी): इस किरदार को पाकिस्तानी नेता नबील गबोल से प्रेरित माना जा रहा है, और राकेश बेदी का लुक इस बात की पुष्टि करता है.

अतीक अहमद (सलीम सिद्दीकी): उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और नेता अतीक अहमद की भूमिका सलीम सिद्दीकी ने निभाई है, जो पर्दे पर काफी वास्तविक लगती है.

नवाज शफीक (मंसूर अमरोही): पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से प्रेरित यह किरदार फिल्म में 'नवाज शफीक' के नाम से दिखाया गया है.

अन्य किरदार: फिल्म में उजैर बलोच का खूंखार गैंगस्टर लुक दानिश पंडोर ने निभाया है, जबकि जावेद खनानी की भूमिका में अंकित सागर नजर आए हैं.

कास्टिंग की बारीकियां

मुकेश छाबड़ा के अनुसार, इस फिल्म के लिए केवल अभिनय कौशल ही काफी नहीं था, बल्कि किरदारों का शारीरिक ढांचा और चेहरे की बनावट का असल लोगों से मिलना भी जरूरी था. यही कारण है कि 'धुरंधर 2' को इस दशक की सबसे 'रियल' दिखने वाली फिल्मों में गिना जा रहा है.

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