Dhurandhar 2 Big Update: रिलीज से 5 दिन पहले बड़ा ट्विस्ट! Ranveer Singh की 'धुरंधर 2' को लेकर मेकर्स ने बदला प्लान

Ranveer Singh Dhurandhar 2 Plan: रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. फिल्म के पेड प्रीव्यूज ने ही 32 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड की ओर इशारा है.

बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा था और अब इसके बॉक्स ऑफिस आंकड़ों ने फिल्म जगत को चौंका दिया है. 19 मार्च को रिलीज होने वाली इस फिल्म की फुल फ्लेज्ड एडवांस बुकिंग अब देशभर में शुरू हो चुकी है.

रिलीज से 5 दिन पहले मेकर्स ने बदला प्लान

फैंस की भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने रिलीज से ठीक पांच दिन पहले, यानी 14 मार्च से एडवांस बुकिंग पोर्टल खोल दिए हैं. अब दर्शक 19 मार्च और उसके बाद के शोज के लिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं. मेकर्स ने जानकारी दी कि अब यह फिल्म केवल हिंदी ही नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी प्रमुख भाषाओं में भी रिलीज हो रही है, जिससे इसे पैन-इंडिया लेवल पर बड़ा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है.

पेड प्रीव्यूज में ही मचाया गदर

फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले (18 मार्च) मेकर्स ने कुछ चुनिंदा शहरों में 'पेड प्रीव्यूज' शोज रखे हैं. 'सैकनिल्क' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इन शोज को लेकर फैंस इतने उत्साहित हैं कि अब तक 5.44 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. केवल पेड प्रीव्यूज के जरिए फिल्म ने 27.36 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जो ब्लॉक सीट को मिलाकर 32.11 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

दमदार स्टार कास्ट और निर्देशन

फिल्म का निर्देशन 'उरी' फेम आदित्य धर ने किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ-साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन जैसे पावरफुल कलाकार नजर आएंगे. बड़े बजट और हाई-ऑक्टेन एक्शन से सजी यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है. अब देखना यह है कि 19 मार्च को जब यह फिल्म पूरी तरह से सिनेमाघरों में उतरेगी, तो इतिहास के पन्नों पर अपनी सफलता की कितनी बड़ी इबारत लिखती है.

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