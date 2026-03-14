FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'घर चलो सरप्राइज है...' मां से ऐसा क्यों बोला था कातिल इंजीनियर? हिमशिखा हत्याकांड में बड़ा खुलासा

'घर चलो सरप्राइज है...' मां से ऐसा क्यों बोला था कातिल इंजीनियर? हिमशिखा हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Opinion: कांशीराम की मृत्यु पर सपा-कांग्रेस सरकारों ने शोक तक घोषित नहीं किया...क्यों मायावती की नाराजगी है जायज?

Opinion: कांशीराम की मृत्यु पर सपा-कांग्रेस सरकारों ने शोक तक घोषित नहीं किया...क्यों मायावती की नाराजगी है जायज?

Dhurandhar 2 Big Update: रिलीज से 5 दिन पहले बड़ा ट्विस्ट! Ranveer Singh की 'धुरंधर 2' को लेकर मेकर्स ने बदला प्लान

Dhurandhar 2 Big Update: रिलीज से 5 दिन पहले बड़ा ट्विस्ट! Ranveer Singh की 'धुरंधर 2' को लेकर मेकर्स ने बदला प्लान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका 

Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका

माचिस-सिगरेट के डिब्बे पर लिखे धुन, 65Yr पहले ऐसे तैयार हुआ था 4 Min 41 Sec का ये गाना, आज है हर महफिल की जान

माचिस-सिगरेट के डिब्बे पर लिखे धुन, 65Yr पहले ऐसे तैयार हुआ था 4 Min 41 Sec का ये गाना, आज है हर महफिल की जान

Curdled Milk: भयंकर गर्म में भी नहीं फटेगा दूध, फ्रिज के बिना ऐसे रखें घंटों तक ताजा! 

Curdled Milk: भयंकर गर्म में भी नहीं फटेगा दूध, फ्रिज के बिना ऐसे रखें घंटों तक ताजा!

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Dhurandhar 2 Big Update: रिलीज से 5 दिन पहले बड़ा ट्विस्ट! Ranveer Singh की 'धुरंधर 2' को लेकर मेकर्स ने बदला प्लान

Ranveer Singh Dhurandhar 2 Plan: रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. फिल्म के पेड प्रीव्यूज ने ही 32 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड की ओर इशारा है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 14, 2026, 04:02 PM IST

Dhurandhar 2 Big Update: रिलीज से 5 दिन पहले बड़ा ट्विस्ट! Ranveer Singh की 'धुरंधर 2' को लेकर मेकर्स ने बदला प्लान
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा था और अब इसके बॉक्स ऑफिस आंकड़ों ने फिल्म जगत को चौंका दिया है. 19 मार्च को रिलीज होने वाली इस फिल्म की फुल फ्लेज्ड एडवांस बुकिंग अब देशभर में शुरू हो चुकी है.

रिलीज से 5 दिन पहले मेकर्स ने बदला प्लान

फैंस की भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने रिलीज से ठीक पांच दिन पहले, यानी 14 मार्च से एडवांस बुकिंग पोर्टल खोल दिए हैं. अब दर्शक 19 मार्च और उसके बाद के शोज के लिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं. मेकर्स ने जानकारी दी कि अब यह फिल्म केवल हिंदी ही नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी प्रमुख भाषाओं में भी रिलीज हो रही है, जिससे इसे पैन-इंडिया लेवल पर बड़ा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है.

पेड प्रीव्यूज में ही मचाया गदर

फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले (18 मार्च) मेकर्स ने कुछ चुनिंदा शहरों में 'पेड प्रीव्यूज' शोज रखे हैं. 'सैकनिल्क' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इन शोज को लेकर फैंस इतने उत्साहित हैं कि अब तक 5.44 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. केवल पेड प्रीव्यूज के जरिए फिल्म ने 27.36 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जो ब्लॉक सीट को मिलाकर 32.11 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

दमदार स्टार कास्ट और निर्देशन

फिल्म का निर्देशन 'उरी' फेम आदित्य धर ने किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ-साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन जैसे पावरफुल कलाकार नजर आएंगे. बड़े बजट और हाई-ऑक्टेन एक्शन से सजी यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है. अब देखना यह है कि 19 मार्च को जब यह फिल्म पूरी तरह से सिनेमाघरों में उतरेगी, तो इतिहास के पन्नों पर अपनी सफलता की कितनी बड़ी इबारत लिखती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका 
Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका
माचिस-सिगरेट के डिब्बे पर लिखे धुन, 65Yr पहले ऐसे तैयार हुआ था 4 Min 41 Sec का ये गाना, आज है हर महफिल की जान
माचिस-सिगरेट के डिब्बे पर लिखे धुन, 65Yr पहले ऐसे तैयार हुआ था 4 Min 41 Sec का ये गाना, आज है हर महफिल की जान
Curdled Milk: भयंकर गर्म में भी नहीं फटेगा दूध, फ्रिज के बिना ऐसे रखें घंटों तक ताजा! 
Curdled Milk: भयंकर गर्म में भी नहीं फटेगा दूध, फ्रिज के बिना ऐसे रखें घंटों तक ताजा!
26,000 Cr की नेटवर्थ, IPL टीम का मालिक है ये फिल्ममेकिंग का धुरंधर; शाहरुख खान के पास आधा पैसा भी नहीं
26,000 Cr की नेटवर्थ, IPL टीम का मालिक है ये फिल्ममेकिंग का धुरंधर; शाहरुख खान के पास आधा पैसा भी नहीं
क्या करती हैं Kuldeep Yadav की दुल्हनिया वंशिका? जिनके प्यार में क्लीन बोल्ड हुए स्टार क्रिकेटर
क्या करती हैं Kuldeep Yadav की दुल्हनिया वंशिका? जिनके प्यार में क्लीन बोल्ड हुए स्टार क्रिकेटर
MORE
Advertisement
धर्म
Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को इन आसान उपाय को करने से प्रसन्न हो जाएंगी मां संतोषी, घर में खूब आएगी सुख समृद्धि
शुक्रवार को इन आसान उपाय को करने से प्रसन्न हो जाएंगी मां संतोषी, घर में खूब आएगी सुख समृद्धि
Pillow Astrology Tips: सोने से पहले तकिए के नीचे रख ली ये 1 चीज तो तंगी और तनाव से मिलेगी मुक्ति, बन जाएंगे सभी काम
सोने से पहले तकिए के नीचे रख ली ये 1 चीज तो तंगी और तनाव से मिलेगी मुक्ति, बन जाएंगे सभी काम
अब बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, जानें BKTC को क्यों लेना पड़ा ये फैसला
अब बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, जानें BKTC को क्यों लेना पड़ा ये फैसला
Numerology: 'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
Bad Habits Impact: जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
MORE
Advertisement