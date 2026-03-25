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Dhurandhar 2: 8 घंटे के मेकअप के बाद 'नवाब शफीक' बनते थे मशहूर अमरोही, असली चेहरा देख चकरा जाएगा सिर

'धुरंधर 2' में नवाब शफीक का किरदार निभाने वाले मशहूर अमरोही का लुक 8 घंटे की कड़ी मेहनत और प्रोस्थेटिक्स से तैयार होता था. उनका यह अविश्वसनीय बदलाव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 25, 2026, 01:51 PM IST

Dhurandhar 2: 8 घंटे के मेकअप के बाद 'नवाब शफीक' बनते थे मशहूर अमरोही, असली चेहरा देख चकरा जाएगा सिर
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आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ रही है. फिल्म की कहानी और एक्शन के साथ-साथ इसके किरदारों ने भी अपने जबरदस्त प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया है. इन्हीं किरदारों में से एक है 'नवाब शफीक', जिसे एक्टर मशहूर अमरोही ने बखूबी निभाया है. भले ही फिल्म में उनका रोल काफी छोटा है, लेकिन उनके लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

नवाज़ शरीफ़ से हो रही तुलना

फिल्म रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स नवाब शफीक के इस लुक की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ से कर रहे हैं. इस जबरदस्त रिस्पॉन्स पर मशहूर अमरोही खुद हैरान हैं. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, "मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लिमेंट यही है कि लोग पहचान ही नहीं पा रहे कि पर्दे पर दिखने वाला शख्स मैं ही हूं. कुछ लोग तो इसे AI का कमाल मान रहे हैं."

8 घंटे का कड़ा ट्रांसफॉर्मेशन

इस लुक को पर्दे पर उतारना आसान नहीं था. एक्टर अमरोही को इस किरदार में लाने के लिए भारी प्रोस्थेटिक्स और मेकअप की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा था. आपको बता दें कि इस रोल के लिए एक्टर को तैयार करने के पीछे फेमस मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह का हाथ है. इसके लिए मशहूर को रोजाना 8 घंटे तक मेकअप की कुर्सी पर बैठना पड़ता था. फिल्म में किरदार की उम्र और वजन को रियल दिखाने के लिए खास बॉडीसूट और पॉन्च (कृत्रिम पेट) का इस्तेमाल किया गया. अभिनेता ने बताया कि पहले मेकअप टेस्ट में वे आर्टिस्ट फेल हो गए थे. वे निर्देशक की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे. फिर लगातार चार दिनों तक कड़ी मेहनत कर यह परफेक्ट लुक मिल पाया था. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुए मीम्स

आपको बता दें कि मशहूर अमरोही का असली चेहरा उनके फिल्मी लुक से एकदम अलग है. यही वजह है कि उनके 'बिफोर और आफ्टर' की फोटोज और मीम्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. अभिनेता खुद हैरान हैं. उन्होंने अपने फैंस को बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा किरदार इतनी सुर्खियां बटोरेगा. फिल्म में उनके समर्पण और प्रोस्थेटिक टीम की कलाकारी की चारों ओर सराहना हो रही है.

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