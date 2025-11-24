शोले में धर्मेंद्र की फीस आपको हैरान कर देगी, फिल्म में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे हीमैन

क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र फिल्म 'शोले' में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता थे? उनकी फीस के बारे में जानें. आज सोमवार को उनका निधन हो गया लेकिन वह अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे. आज उन्हीं फैंस के लिए धर्मेंद्र की ऐतिहासिक फिल्म शोले के बारे में बताने जा रहे हैं

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कई कलाकार आते-जाते रहते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ रत्न ऐसे होते हैं जो बेमिसाल स्टारडम हासिल कर लेते है. इसका एक उदाहरण थे भारतीय सिनेमा के हीमैन कहे जाने वाले स्टार धर्मेंद्र. अपने अदम्य आकर्षण, जन-आकर्षण, बेजोड़ अभिनय और दमदार व्यक्तित्व के दम पर, यह सुपरस्टार अपनी शुरुआत के कई सालों बाद भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ था.



एक किंवदंती जिसने स्टारडम को फिर से परिभाषित किया

पंजाब में धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल के रूप में जन्मे इस अभिनेता ने "बेजोड़ निरंतरता और करिश्मे" के साथ भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक स्थान बनाया था. बॉलीवुड में पीढ़ी दर पीढ़ी 'हीमैन' के रूप में जाने जाने वाले धर्मेंद्र ने छह दशकों में 300 फिल्मों में काम किया था. सिनेमा के स्वर्णिम काल, 1960 के दशक की शुरुआत से 1970 और 80 के दशक में, वह अपने करियर के शिखर पर थे.

1960 के दशक के अंत और 1980 के दशक के मध्य के बीच, धर्मेंद्र बॉक्स-ऑफिस किंग बन गए थे. उन्होंने आंखें, सीता और गीता, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, प्रतिज्ञा, धरम वीर, चाचा भतीजा और हुकूमत जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. इसके साथ ही, सत्यकाम, समाधि, चुपके चुपके, रेशम की डोरी और द बर्निंग ट्रेन में उनके प्रशंसित प्रदर्शन ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई थी. उन्होंने न केवल प्रसिद्धि प्राप्त की, बल्कि बहुत सारा धन भी इकट्ठा किया और उस युग के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक स्थान प्राप्त किया था.

जब धर्मेंद्र की स्टार पावर बेजोड़ थी

रिपोर्टों के अनुसार धर्मेंद्र प्रति फिल्म 5 से 15 लाख रुपये के बीच फीस लेते थे, जो उस दौर के हिसाब से एक असाधारण रकम थी. 1975 में आई फिल्म शोले के लिए उनकी फीस उनके स्टारडम के सबसे चर्चित उदाहरणों में से एक थी.



हालाँकि फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अमजद खान जैसे दमदार कलाकार थे, फिर भी धर्मेंद्र फिल्म में सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले अभिनेता थे. उन्हें वीरू के किरदार के लिए 1.5 लाख रुपये मिले थे, जबकि "अमिताभ बच्चन को 1 लाख रुपये मिले." बाकी कलाकारों की कमाई कथित तौर पर एक-एक लाख रुपये से भी कम थी, जो उस दौर में धर्मेंद्र की ज़बरदस्त लोकप्रियता को दर्शाता है.

एक विरासत जो जारी है

आज भी उनकी विरासत बेजोड़ है, न केवल उनके द्वारा निर्मित फिल्मों में, बल्कि उनके द्वारा निर्मित बेजोड़ स्टारडम में भी... हालांकि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन हमेशा उनकी गरिमा कायम रहेगी.

