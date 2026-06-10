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'पापा मुझे हर वक्त साथ महसूस होते हैं..' पिता धर्मेंद्र की याद में इमोशनल हुए बॉबी देओल, बताया बीमारी से पहले का वो आखिरी सवाल

बॉबी देओल ने पिता धर्मेंद्र की यादों को अपनी प्रेरणा बताया है. उन्होंने कहा कि पिता के गुजरने के बाद भी वे उनकी मौजूदगी महसूस करते हैं और अब निडर होकर जीवन जी रहे हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 10, 2026, 07:16 AM IST

'पापा मुझे हर वक्त साथ महसूस होते हैं..' पिता धर्मेंद्र की याद में इमोशनल हुए बॉबी देओल, बताया बीमारी से पहले का वो आखिरी सवाल

Image Credit: AI

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दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से उनका परिवार गहरे शोक में था, लेकिन अब बॉबी देओल ने अपने पिता की यादों के साथ एक नए जुड़ाव को महसूस किया है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान, बॉबी ने पिता को खोने के बाद के अपने कठिन सफर और उनसे मिली मानसिक मजबूती के बारे में खुलकर चर्चा की.

खालीपन से मजबूती तक का सफर

बॉबी देओल ने स्वीकार किया कि पिता को खोना उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय था. उन्होंने बताया कि शुरुआत में वे महीनों तक बेचैनी और खालीपन के दौर से गुजरे. इस नुकसान ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था, लेकिन समय के साथ पिता से जुड़ी खूबसूरत यादें ही उनके लिए मरहम बन गईं. बॉबी के अनुसार, "किसी खास को खोने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें मुझे अंदर से मजबूत बना रही हैं."

वह आखिरी पल और पिता की मौजूदगी

बॉबी ने पिता के साथ बिताए अपने सबसे भावुक पल को साझा किया. उन्होंने बताया कि बीमार पड़ने से कुछ हफ्ते पहले जब वे काम पर जा रहे थे, तब उनके पिता सोफे पर बैठे थे. उन्होंने बॉबी को 'बॉब' कहकर पुकारा और मुस्कुरा दिए. बॉबी कहते हैं, "वह पल मेरे दिमाग में बार-बार आता है. मुझे आज भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है. ऐसा लगता है जैसे वे आज भी मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं काम पर जा रहा हूं."

लोगों का प्यार बना सहारा

बॉबी ने माना कि इस दुख से उबरने में प्रशंसकों का प्यार बड़ी भूमिका निभा रहा है. उन्होंने कहा कि जब भी लोग उनसे मिलते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि यह सम्मान और प्यार उनके पिता के माध्यम से उन तक पहुंच रहा है.

अब मैं पूरी तरह निडर हूं

पिता के जाने के बाद बॉबी का जीवन के प्रति नज़रिया पूरी तरह बदल गया है. एक्टर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, "मैंने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान देख लिया है, इसलिए अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा. अब मैं एक एक्टर के तौर पर निडर हो गया हूँ और अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं."

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