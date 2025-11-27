FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

कांग्रेस की विदेशी टूलकिट बेनकाब हुई-BJP | बीजेपी नेता संबित पात्रा का आरोप, पवन खेड़ा का X अकाउंट US से चल रहा, कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही | हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी- ट्रंप

सलमान खान के जीजा संग डेब्यू कर नहीं मिली थी सफलता, अब कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' से कमबैक रहीं ये एक्ट्रेस

आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की याद में आज होगी प्रेयर मीट! परिवार ने किया खास इंतजाम, नोट करें टाइम और वेन्यू..

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?

एंटरटेनमेंट

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की याद में आज होगी प्रेयर मीट! परिवार ने किया खास इंतजाम, नोट करें टाइम और वेन्यू..

Dharmendra Prayer Meet Date Venue and Time: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की प्रेयर मीट आज 27 नवंबर को रखी गई है. देओल परिवार ने इसकी जानकारी दी, जिसके अनुसार यह सभा शाम के समय मुंबई के ताज होटल में आयोजित होगी, जिसमें कई सितारे शामिल होंगे.

Pragya Bharti

Updated : Nov 27, 2025, 01:35 PM IST

Dharmendra Death

Dharmendra Prayer Meet Date Venue and Time:  बॉलीवुड के 'ही-मैन' और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. उनके निधन के बाद पूरा बॉलीवुड और उनके करोड़ों फैंस शोक में डूब गए हैं. इस महान हस्ती को श्रद्धांजलि देने के लिए, देओल परिवार ने उनके लिए एक प्रेयर मीट का आयोजन किया है.

प्रेयर मीट की तारीख और समय

देओल परिवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीट आज 27 नवंबर, गुरुवार को रखी गई है. यह सभा शाम 5 बजे शुरू होगी और शाम 7:30 बजे तक चलेगी.

कहां होगी प्रेयर मीट?

इस प्रेयर मीट का आयोजन मुंबई के ताज होटल में किया जाएगा. उम्मीद है कि इस श्रद्धांजलि सभा में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे, दोस्त और रिश्तेदार शामिल होंगे. धर्मेंद्र जी का निधन 24 नवंबर को हुआ था, और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था. अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सहित कई बड़े फिल्म सितारे शामिल हुए थे.

श्रद्धांजलि देने वालों का लगेगा तांता

निधन के बाद से ही मुंबई के जुहू स्थित देओल हाउस पर सितारों का तांता लगा रहा. आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, अजय देवगन, सैफ अली खान, आशा पारेख, करिश्मा कपूर और जैकी भगनानी जैसे कई बड़े कलाकार श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्में

89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र जी सक्रिय रूप से काम कर रहे थे. वह हाल ही में करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' और शाहिद कपूर की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे. उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' इसी साल 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है, जिसमें अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं.

