Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की याद में आज होगी प्रेयर मीट! परिवार ने किया खास इंतजाम, नोट करें टाइम और वेन्यू..

Dharmendra Prayer Meet Date Venue and Time: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की प्रेयर मीट आज 27 नवंबर को रखी गई है. देओल परिवार ने इसकी जानकारी दी, जिसके अनुसार यह सभा शाम के समय मुंबई के ताज होटल में आयोजित होगी, जिसमें कई सितारे शामिल होंगे.

Dharmendra Prayer Meet Date Venue and Time: बॉलीवुड के 'ही-मैन' और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. उनके निधन के बाद पूरा बॉलीवुड और उनके करोड़ों फैंस शोक में डूब गए हैं. इस महान हस्ती को श्रद्धांजलि देने के लिए, देओल परिवार ने उनके लिए एक प्रेयर मीट का आयोजन किया है.

प्रेयर मीट की तारीख और समय

देओल परिवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीट आज 27 नवंबर, गुरुवार को रखी गई है. यह सभा शाम 5 बजे शुरू होगी और शाम 7:30 बजे तक चलेगी.

कहां होगी प्रेयर मीट?

इस प्रेयर मीट का आयोजन मुंबई के ताज होटल में किया जाएगा. उम्मीद है कि इस श्रद्धांजलि सभा में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे, दोस्त और रिश्तेदार शामिल होंगे. धर्मेंद्र जी का निधन 24 नवंबर को हुआ था, और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था. अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सहित कई बड़े फिल्म सितारे शामिल हुए थे.

श्रद्धांजलि देने वालों का लगेगा तांता

निधन के बाद से ही मुंबई के जुहू स्थित देओल हाउस पर सितारों का तांता लगा रहा. आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, अजय देवगन, सैफ अली खान, आशा पारेख, करिश्मा कपूर और जैकी भगनानी जैसे कई बड़े कलाकार श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्में

89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र जी सक्रिय रूप से काम कर रहे थे. वह हाल ही में करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' और शाहिद कपूर की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे. उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' इसी साल 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है, जिसमें अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से