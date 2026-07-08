Dharmendra ने निधन से पहले क्या कहा था? 7 महीने बाद हेमा मालिनी का बड़ा खुलासा, बताया क्या थी आखिरी इच्छा!

Dharmendra last wishes: हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के आखिरी संदेश और परिवार के साथ उनके मजबूत रिश्तों का खुलासा किया. जानिए सनी, बॉबी और पूरे परिवार के लिए धर्मेंद्र की वो खास नसीहत.

Dharmendra Last Wishes: बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने अपने छह दशक लंबे फिल्मी करियर, निजी जिंदगी और बदलते सिनेमा पर एक बेहद भावुक और यादगार बातचीत की. इस चर्चा में उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र के व्यक्तित्व और परिवार के प्रति उनके लगाव के अनसुने पहलुओं को साझा किया है.

धर्मेंद्र ने परिवार को दी थी ये आखिरी नसीहत

हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र पाजी ने जाते-जाते पूरे परिवार को एक खास संदेश दिया था. उन्होंने सभी से यही कहा, "एक परिवार बनो, सब एक साथ रहना. काम चाहे जो भी हो, लेकिन परिवार को हमेशा सबसे अधिक प्राथमिकता देना." हेमा के अनुसार, धर्मेंद्र अपने पांचों बच्चों- सनी, बॉबी, ईशा, अहाना और बाकी सदस्यों से बेहद प्यार करते थे. वे एक बहुत ही सरल, उदार और जमीन से जुड़े इंसान थे, जिन्होंने हमेशा बच्चों को अटूट स्नेह दिया.

सनी और बॉबी देओल के साथ रिश्ते

सौतेले बेटों सनी और बॉबी देओल के साथ अपने रिश्तों पर बात करते हुए हेमा ने कहा कि वे दोनों बहुत अच्छे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका परिवार हमेशा एक रहा है, लेकिन वे इसे पब्लिसिटी का माध्यम नहीं बनाना पसंद करते. उनका जुड़ाव अंदरूनी है, क्योंकि धर्मेंद्र पाजी खुद अपनी निजी जिंदगी को चकाचौंध से दूर रखना पसंद करते थे.

60 साल का सफर और फिल्मों में वापसी

अपने 60 साल के सिनेमाई सफर को याद करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि उन्होंने कभी सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं किया, बल्कि हमेशा अच्छे किरदारों और दर्शकों के प्यार को महत्व दिया. फिल्मों में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे 'गोल्डन एरा' (70 और 80 का दशक) का हिस्सा रही हैं, जो अपने आप में अद्भुत था. आज का दौर पूरी तरह अलग है, हालांकि अगर भविष्य में कोई बेहतरीन भूमिका मिली, तो वे जरूर उस पर विचार करेंगी.

राजनीति और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं

वर्तमान में हेमा मालिनी एक सांसद के रूप में जनता की सेवा कर रही हैं. उन्होंने कहा कि उनके जीवन की प्राथमिकताएं अब राजनीति, परिवार, बच्चों की देखभाल और नृत्य (डांस) के साथ जुड़ी हुई हैं. वे इस बात के लिए ईश्वर की शुक्रगुजार हैं कि उन्हें जीवन के हर पड़ाव पर दर्शकों और लोगों का निरंतर प्यार मिला है.

धर्मेंद्र की बीमारी से जुड़ी फेक न्यूज पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि वे सभी अफवाहों से परेशान रहे, लेकिन अब वे उन चीजों से आगे बढ़ चुकी हैं. हेमा मालिनी की यह बातचीत न केवल उनके पुराने सुनहरे दिनों की याद दिलाती है, बल्कि एक सुलझे हुए परिवार की तस्वीर भी पेश करती है.

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