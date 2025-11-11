धर्मेंद्र-हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती ऐसी तस्वीर, जब साथ नजर आईं थीं 'हीमैन' की दोनों बीवियां

धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों को जीवन में केवल एक बार ही एक दुर्लभ ग्रुप फोटो में साथ देखा गया था. ही-मैन की पहली बीवी प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की साथ वाली तस्वीर देखें..

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र की दो शादियाँ और उनसे जुड़े परिवार का समीकरण हमेशा से चर्चा का विषय रहा है. धर्मेंद्र ने जहां अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से शादी की, वहीं उनकी दोनों पत्नियों ने जीवन भर एक-दूसरे से दूरी बनाए रखी. हालांकि, इन तीनों की एक अत्यंत दुर्लभ ग्रुप फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जो बॉलीवुड के इतिहास में इकलौती मानी जाती है.

हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती मुलाकात

हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा ('हेमा मालिनी: द ड्रीम गर्ल') और कई इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की है कि उनकी मुलाकात प्रकाश कौर से निजी तौर पर कभी नहीं हुई. हेमा मालिनी ने बताया कि शादी से पहले वह प्रकाश कौर से किसी सार्वजनिक आयोजन में एक-दो बार मिल चुकी थीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मेंद्र से शादी के बाद, उन्होंने जानबूझकर प्रकाश कौर से हमेशा दूरी बनाए रखी और उनसे कभी मुलाकात नहीं की.

वायरल हुई धर्मेंद्र की दोनों पत्नी की साथ वाली फोटो

सोशल मीडिया पर एक पुरानी ग्रुप फोटो अक्सर वायरल होती रहती है, जिसे धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों की एकमात्र मुलाकात के रूप में देखा जाता है. इस दुर्लभ तस्वीर में, धर्मेंद्र एक फॉर्मल सूट में खड़े हैं, जबकि उनके साथ प्रकाश कौर और हेमा मालिनी भी साड़ी पहने हुए नज़र आ रही हैं. यह फोटो एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है, और माना जाता है कि यह उनकी शादी (1980) से पहले के किसी सोशल अपीयरेंस की है. हेमा मालिनी के बयानों से यह साफ है कि यह मुलाकात निजी नहीं थी, बल्कि किसी बड़े इवेंट का हिस्सा थी, जिसके बाद दोनों ने ताउम्र एक-दूसरे से नज़रें चुराईं और कभी एक-दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं दिया.

हेमा ने क्यों बनाए रखी दूरी?

हेमा मालिनी ने बताया है कि वह जानबूझकर धर्मेंद्र के जुहू स्थित बंगले से थोड़ी दूरी पर रहती थीं और उन्होंने कभी भी उनके घर की दहलीज पार नहीं की. हेमा ने कहा कि वह किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती थीं और वह प्रकाश कौर और उनके रिश्ते की इज्जत और मर्यादा को बरकरार रखना चाहती थीं.

