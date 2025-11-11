FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dharmendra की पहली पत्नी कौन थी? जानिए उनसे कितने बच्चे...

Delhi Blast Update: 3 दिनों के लिए लाल किला बंद, मेट्रो स्टेशन भी क्लोज, दिल्ली के इन सड़क मार्गों पर भी आवाजाही ठप

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर फूटा हेमा मालिनी और बेटी ईशा का गुस्सा, कहा- ये माफ़ी के लायक नहीं

Delhi Red Fort Blast: तस्वीरों में देखें धमाकों के बाद का मंज़र, हालात देख रूह कांप जाएगी

सनी और बॉबी देओल में कौन है ज्यादा अमीर? जानें फिल्मों के अलावा Deol Family की कहां-कहां से होती है कमाई

हेमा मालिनी को पहली बार देखकर धर्मेंद्र ने शशि कपूर से जो कहा था... उसे सुनकर एक्ट्रेस शर्म से हो गई थीं लाल

एंटरटेनमेंट

Dharmendra की पहली पत्नी कौन थी? जानिए उनसे कितने बच्चे...

धर्मेंद्र की पहली पत्नी कौन है, जिनसे उन्होंने 1954 में शादी की थी. उनसे उन्हें कितने बच्चे हैं और पाजी ने दूसरी शादी कब की थी आइए, इन सब के बारे में जान लेते हैं.

Pragya Bharti

Updated : Nov 11, 2025, 11:24 AM IST

Dharmendra की पहली पत्नी कौन थी? जानिए उनसे कितने बच्चे...
बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र अपनी व्यावसायिक सफलता के साथ-साथ निजी जीवन के कारण भी हमेशा चर्चा में रहे हैं. उनकी लव लाइफ और उनकी दो शादियां भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अभिन्न अंग हैं. उनकी पहली पत्नी, प्रकाश कौर, हमेशा सुर्खियों से दूर रहीं, लेकिन देओल परिवार में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है.

धर्मेंद्र की पहली पत्नी कौन हैं? 

धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है. वह हमेशा लाइमलाइट और मीडिया से दूर रहती हैं और एक निजी जीवन जीना पसंद करती हैं. धर्मेंद्र ने अपनी पहली शादी बहुत कम उम्र में ही कर ली थी. उनकी शादी साल 1954 में हुई थी, जब वह सिर्फ 19 साल के थे और उन्होंने फिल्मों में कदम भी नहीं रखा था.

Dharmendra First wife.

धर्मेंद्र की प्रकाश कौर से कितनी संतानें हैं?

धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के कुल चार बच्चे हैं. दो बेटे, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जो बॉलीवुड के एक सफल अभिनेता और निर्देशक हैं. उनकी दो बेटियां  विजेता देओल, अजीता देओल

दूसरी शादी के बावजूद रिश्ता

धर्मेंद्र ने साल 1980 में अभिनेत्री हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी. हालांकि, यह भी सच है कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को कभी तलाक नहीं दिया. दूसरी शादी के बाद भी, प्रकाश कौर ने हमेशा धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखा और देओल परिवार को संभाला.

अपनी मां के बेहद करीब हैं सनी और बॉबी

प्रकाश कौर ने हमेशा एक मजबूत महिला का उदाहरण पेश किया. उन्होंने हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की शादी के बावजूद सार्वजनिक रूप से कभी कोई कड़वाहट नहीं दिखाई और अपने बच्चों को पालने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया. उनके बेटे सनी और बॉबी देओल अपनी मां के बेहद करीब हैं और अक्सर उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते रहे हैं.

Dharmendra की पहली पत्नी कौन थी? जानिए उनसे कितने बच्चे...
Delhi Blast Update: 3 दिनों के लिए लाल किला बंद, मेट्रो स्टेशन भी क्लोज, दिल्ली के इन सड़क मार्गों पर भी आवाजाही ठप
Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर फूटा हेमा मालिनी और बेटी ईशा का गुस्सा, कहा- ये माफ़ी के लायक नहीं
Delhi Red Fort Blast: तस्वीरों में देखें धमाकों के बाद का मंज़र, हालात देख रूह कांप जाएगी
